16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen ein CORSAIR VOID v2 MAX WIRELESS

Tag 5 – Geburtstagsstimmung

Die Geburtstagstorte steht bereit, die Kerzen sind angezündet und die Geschenke warten darauf, ausgepackt zu werden! Nur eine Sache fehlt noch: ihr! game2gether wird stolze 16 Jahre alt und diesen besonderen Geburtstag möchten wir gemeinsam mit unserer Community feiern. Dafür haben wir unsere ganz persönliche Geschenkekiste geöffnet und sie mit tollen Preisen gefüllt. Ganze 10 Tage lang könnt ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen und euer Glück versuchen. Also: Partyhut auf und los geht’s!

CORSAIR VOID v2 MAX WIRELESS

Kabellos zocken, tief in die Spielwelt eintauchen und dabei stundenlang komfortabel unterwegs sein? Mit dem CORSAIR VOID v2 MAX WIRELESS möchte CORSAIR einen Gaming-Headset-Klassiker auf ein neues Level heben.

Das kabellose Headset kombiniert 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth, sodass es gleichzeitig mit mehreren Geräten verbunden werden kann. Unterstützt werden unter anderem PC, Mac, PlayStation 4/5, Nintendo Switch sowie mobile Geräte.

Immersiver Sound

Für den passenden Gaming-Sound sorgen speziell abgestimmte 50-mm-Treiber. Unterstützt wird außerdem Dolby Atmos, während Sonarworks SoundID auf PC und Mac eine individuelle Anpassung des Klangprofils ermöglicht. Über CORSAIR iCUE lassen sich zudem EQ-Einstellungen, Profile und die RGB-Beleuchtung konfigurieren.

Auch bei der Kommunikation soll nichts dem Zufall überlassen werden: Das omnidirektionale Mikrofon verfügt über eine Flip-to-Mute-Funktion und unterstützt auf kompatiblen NVIDIA-Grafikkarten die NVIDIA-Broadcast-Technologie zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen.

70 Stunden Gaming – und noch mehr

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden über 2,4 GHz bietet das VOID v2 MAX WIRELESS ordentlich Ausdauer. Wer Bluetooth nutzt, kommt laut CORSAIR sogar auf bis zu 130 Stunden. Und wenn es doch einmal schnell gehen muss: Eine 15-minütige Schnellladung liefert bis zu sechs weitere Stunden Laufzeit.

Auch beim Komfort setzt das Headset auf lange Gaming-Sessions. Memory-Schaumstoff-Ohrpolster mit atmungsaktivem Mikrofasergewebe und das vergleichsweise geringe Gewicht von 303 Gramm sollen für einen angenehmen Sitz sorgen.

Die wichtigsten technischen Daten

* Treiber: 50 mm

* Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz

* Empfindlichkeit: 116 dB (±3 dB)

* Mikrofon: omnidirektional

* Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz – 8 kHz

* Funkreichweite: bis zu 15 m

* Akkulaufzeit: bis zu 70 h (2,4 GHz) / 130 h (Bluetooth)

* Gewicht: 303 g

* Konnektivität: 2,4 GHz Wireless + Bluetooth

* Software: CORSAIR iCUE

* Farbe: Carbon/Schwarz

Jetzt hast du die Chance, das CORSAIR VOID v2 MAX WIRELESS zu gewinnen! Mit etwas Glück gehört der nächste Gaming-Abend dir – kabellos, ausdauernd und mit sattem Sound.

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.