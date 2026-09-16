Für Fans von Borussia Dortmund gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, die Heimspielstätte des BVB ins heimische Regal zu holen. BRYX hat den Signal Iduna Park als Klemmbausteinmodell umgesetzt. Das kompakte Set bildet die markante Architektur des Dortmunder Stadions nach und setzt dabei natürlich auch auf die charakteristische gelbe Farbgebung.

Das Modell ist inzwischen direkt bei BRYX auf Lager und kann bestellt werden. Der Preis liegt bei 70 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mit seinen kompakten Abmessungen richtet sich das Set vor allem an Sammler und BVB-Fans, die ein Stadionmodell suchen, das sich problemlos auf einem Regal oder Schreibtisch präsentieren lässt.

Die Gelbe Wand als Klemmbausteinmodell

Bei der Gestaltung setzt BRYX auf einige der typischen Merkmale des Signal Iduna Parks. Dazu gehören insbesondere die gelben Stahlträger der Dachkonstruktion sowie die markante Form des Stadions. Auch die legendäre Südtribüne und damit die „Gelbe Wand“ gehören zu den prägenden Elementen des Modells. Damit dürfte der Wiedererkennungswert für BVB-Fans entsprechend hoch ausfallen. Das Modell bildet den Signal Iduna Park nicht in einem riesigen Maßstab nach, sondern konzentriert sich auf eine kompakte Darstellung der wichtigsten architektonischen Merkmale.

Mit 18,5 × 18,1 × 6,2 Zentimetern fällt das fertige Modell vergleichsweise kompakt aus. Dadurch lässt es sich auch auf kleineren Regalen oder Schreibtischen aufstellen. Gerade für Sammler, die nicht ausreichend Platz für große Stadionmodelle mit mehreren Tausend Teilen haben, bietet sich das Set als dekorative Alternative an.

BRYX Signal Iduna Park – Produktdetails

Merkmal Details Modell Signal Iduna Park – Borussia Dortmund Artikelnummer 230115 Hersteller BRYX Altersempfehlung 12+ Steine 760 Abmessungen 18,5 × 18,1 × 6,2 cm Preis 70 Euro inkl. MwSt. Kompatibilität Mit Klemmbausteinen anderer Hersteller kompatibel Design Entwurf aus Berlin Verfügbarkeit Ab Lager verfügbar

Stadionmodelle gehören zum BRYX-Sortiment

Der Signal Iduna Park ist nicht das erste Fußballstadion, das BRYX als Klemmbausteinmodell umgesetzt hat. Das Unternehmen hat bereits verschiedene deutsche Fußballarenen im Sortiment. Dazu gehören unter anderem Modelle der Alten Försterei, des Deutsche Bank Park und der MEWA Arena. Dabei reicht das Spektrum von kompakten Modellen wie dem Signal Iduna Park bis hin zu deutlich umfangreicheren Projekten. Ein Beispiel dafür ist die VELTINS-Arena XXL, die mit mehreren Tausend Teilen deutlich mehr Platz im Regal beansprucht.

Beim Dortmunder Stadion geht BRYX dagegen einen anderen Weg. Das Modell soll die charakteristische Architektur des Signal Iduna Parks in einem handlichen Format einfangen. Gerade die Kombination aus der gelben Dachkonstruktion, den Tribünen und der markanten Südtribüne sorgt dabei für die typische BVB-Optik.

Signal Iduna Park jetzt bei BRYX erhältlich

Der BRYX Signal Iduna Park ist inzwischen auf Lager und kann direkt bestellt werden. Der Preis beträgt 70 Euro inklusive Mehrwertsteuer, gegebenenfalls kommen Versandkosten hinzu.

Mit seinen 760 Steinen und den kompakten Abmessungen von 18,5 × 18,1 × 6,2 Zentimetern eignet sich das Modell sowohl für Klemmbaustein-Fans als auch für BVB-Anhänger, die ihre Verbundenheit mit dem Verein in Form eines kleinen Ausstellungsstücks zeigen möchten. Die gelben Elemente der Stadionkonstruktion, die markante Dachform und die Nachbildung der Südtribüne sorgen dafür, dass das Modell auch in kompakter Form eindeutig als Signal Iduna Park erkennbar bleibt.