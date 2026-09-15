Mit dem ANTHBOT N8 ist ab sofort ein neuer Mähroboter erhältlich, der über das klassische Rasenmähen hinausgeht. Das Modell kombiniert Mähen, Mulchen, Einsammeln und Laubentfernung in einem Gerät und soll damit die Rasenpflege über die gesamte Saison hinweg vereinfachen.

Vier Funktionen in einem Gerät

Während herkömmliche Mähroboter hauptsächlich für das regelmäßige Kürzen des Rasens ausgelegt sind, soll der N8 auch bei weiteren Aufgaben unterstützen. Vom Frühjahr bis in den Herbst können je nach Garten beispielsweise Grasschnitt, frisch gemähtes Gras oder Laub anfallen.

Der ANTHBOT N8 bündelt dafür vier Funktionen:

Mähen

Mulchen

Einsammeln

Laubentfernung

Für das Einsammeln des Schnittguts kommt das sogenannte „Cyclone System“ zum Einsatz. Dabei nutzt der N8 den Luftstrom der rotierenden Messer, um das Schnittgut in einen 23-Liter-Auffangbeutel zu transportieren. Beim Mulchen arbeitet dagegen das „Particle System“. Das frisch geschnittene Gras wird fein zerkleinert und anschließend wieder auf dem Rasen verteilt. Auch Laub kann der N8 bearbeiten. Dieses wird zunächst zerkleinert und anschließend eingesammelt. Durch die Zerkleinerung soll das Volumen des Laubs reduziert und der vorhandene Auffangbehälter effizienter genutzt werden.

Ist der Auffangbehälter voll, erkennt dies ein integrierter Sensor. Der N8 kann anschließend zu einer zuvor über die ANTHBOT-App festgelegten Entsorgungsstelle fahren, den Inhalt dort entleeren und seine Arbeit fortsetzen.

Für unterschiedliche Gärten ausgelegt

Neben den verschiedenen Pflegefunktionen wurde der N8 auf den Einsatz in unterschiedlichen Gartenbedingungen ausgelegt. Unebenes Gelände, Steigungen, Bäume und unterschiedlich geformte Rasenflächen stellen dabei besondere Anforderungen an die Navigation eines autonomen Mähroboters.

ANTHBOT kombiniert beim N8 Full-Band-RTK-Positionierung mit einem Dual-Vision-System. Dadurch soll der Roboter auch unter unterschiedlichen Bedingungen eine stabile Navigation ermöglichen. Für zusätzliche Stabilität auf unebenem Untergrund sorgen ein niedriger Schwerpunkt und große Geländeräder.

Über die mobile App lassen sich unter anderem Zeitpläne und Schnitthöhen konfigurieren. Gleichzeitig kann die Rasenpflege über die App verwaltet werden.

Mehrfach ausgezeichnetes Design

Auch das Design der ANTHBOT N-Serie hat bereits internationale Aufmerksamkeit erhalten. Die Serie wurde bei den International Design Excellence Awards (IDEA) 2026 als Finalist nominiert. Darüber hinaus erhielt die N-Serie Platin bei den French Design Awards sowie Gold bei den MUSE Design Awards.

Preis und Verfügbarkeit

Der ANTHBOT N8 ist ab sofort erhältlich. Der Preis beginnt in Europa bei 1.599 Euro, während der Einstiegspreis in den USA bei 1.699 US-Dollar liegt.

Erhältlich ist der Mähroboter über die offizielle ANTHBOT-Website sowie über Amazon.

ANTHBOT N8 im Überblick