isinwheel zeigt neue E-Bikes und E-Scooter auf der IFA 2026

isinwheel bringt seine neuesten Lösungen für elektrische Mobilität zur IFA Berlin 2026. Vom 4. bis 8. September präsentiert die Marke auf dem Berliner Messegelände verschiedene E-Bikes und E-Scooter für den täglichen Stadtverkehr, Freizeitfahrten und Offroad-Abenteuer.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die Modelle UcityS, M60 und GT2. Darüber hinaus gibt isinwheel mit dem GT1 DUAL einen ersten Ausblick auf einen leistungsstarken Offroad-E-Scooter, der 2027 auch in Deutschland auf den Markt kommen soll. Besucher finden isinwheel in der CityCube-Halle B am Stand CCBB-148.

UcityS: Für den täglichen Stadtverkehr

Das UcityS ist als Pendler-E-Bike für die tägliche Mobilität in der Stadt konzipiert. Ein stadttaugliches Rahmendesign und auf den Pendelverkehr ausgelegte Funktionen sollen Komfort und Benutzerfreundlichkeit miteinander verbinden.

Damit richtet sich das Modell sowohl an Berufspendler als auch an Nutzer, die das E-Bike für kürzere Freizeitfahrten innerhalb der Stadt einsetzen möchten.

M60: Fat-Tire-E-Bike für mehr Vielseitigkeit

Wer häufiger abseits klassischer Stadtstraßen unterwegs ist, soll mit dem M60 auf seine Kosten kommen. Das Fat-Tire-E-Bike setzt auf 26 Zoll breite Reifen, die für zusätzliche Stabilität und Fahrsicherheit auf unterschiedlichen Untergründen sorgen sollen.

Das Konzept verbindet Alltagstauglichkeit mit Eigenschaften für Outdoor-Touren. Neben Stadt- und Vorortstrecken soll sich das M60 daher auch für leichte Geländefahrten eignen.

GT2: E-Scooter für Offroad-Abenteuer

Mit dem GT2 zeigt isinwheel einen Elektro-Offroad-Roller für Nutzer, denen die Leistung eines klassischen Pendler-Scooters nicht ausreicht.

Der Roller verfügt über einen 500-W-Motor und soll damit auch anspruchsvollere Geländeabschnitte und längere Strecken bewältigen können. Die robuste Konstruktion und die verbesserten Fahreigenschaften sind dabei auf Stabilität und Kontrolle bei unterschiedlichen Bedingungen ausgelegt.

GT1 DUAL kommt 2027 nach Deutschland

Ein besonderes Highlight des Messeauftritts ist der GT1 DUAL, der zunächst als Vorschau auf isinwheels kommende Generation leistungsstärkerer Mobilitätslösungen gezeigt wird.

Der Offroad-Scooter verfügt über ein Zweimotorsystem mit bis zu 1.600 Watt Leistung. Dazu kommen ein 48-Volt-Akku mit 13 Ah und eine angegebene maximale Reichweite von 60 Kilometern. Für den Einsatz abseits befestigter Straßen ist der GT1 DUAL mit 10-Zoll-Offroad-Schlauchlosreifen ausgestattet. Diese sollen unter anderem für verbesserte Traktion und Langlebigkeit sorgen.

Die Markteinführung des GT1 DUAL in Deutschland ist für 2027 geplant. Besucher der IFA 2026 können sich bereits jetzt einen ersten Eindruck vom kommenden Modell verschaffen.

isinwheel auf der IFA 2026

Mit dem Messeauftritt deckt isinwheel ein breites Spektrum elektrischer Kurzstreckenmobilität ab – vom komfortablen Pendler-E-Bike über Fat-Tire-Modelle bis hin zu leistungsorientierten Offroad-Scootern.

Wer die Modelle vor Ort ansehen möchte, findet isinwheel vom 4. bis 8. September 2026 in der CityCube-Halle B, Stand CCBB-148 auf der IFA Berlin.