INNODIGYM OMNI X1: Smartes Home-Gym mit 120 kg digitalem Widerstand startet durch

Wer sein eigenes Fitnessstudio zu Hause einrichten möchte, steht schnell vor einem Platzproblem. Klassische Kraftstationen, Hanteln und Kabelzüge benötigen viel Raum und sind zudem nur eingeschränkt flexibel. INNODIGYM will dieses Problem mit dem OMNI X1 lösen. Das All-in-One-Smart-Gym kombiniert digitale Widerstände, Seilzüge und intelligente Trainingsfunktionen in einem vergleichsweise kompakten System.

Die Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter konnte dabei bereits einen beachtlichen Erfolg verbuchen. 911 Unterstützer investierten insgesamt 18.486.602 Hongkong-Dollar in das Projekt. Das ursprünglich gesetzte Finanzierungsziel von 78.392 HK$ wurde damit um ein Vielfaches übertroffen. Die Kickstarter-Kampagne lief vom 23. Juni bis zum 7. August 2026.

Bis zu 120 kg digitaler Widerstand

Das Herzstück des OMNI X1 bilden zwei unabhängig arbeitende Servo-Motoren. Dadurch lässt sich der Widerstand für die beiden Seiten getrennt einstellen. Insgesamt stehen bis zu 120 kg digitaler Widerstand zur Verfügung, wobei bis zu 60 kg pro Seite abgerufen werden können.

Statt klassischer Gewichtsstapel setzt INNODIGYM auf elektronisch gesteuerten Widerstand. Das ermöglicht nicht nur eine stufenweise Anpassung des Trainingsgewichts, sondern auch unterschiedliche Trainingscharakteristiken. Zur Auswahl stehen vier Trainingsmodi: Standard, Eccentric, Spring und Isokinetic. Dadurch soll sich das Trainingsgefühl je nach Übung und Trainingsziel deutlich verändern lassen.

Ein Gerät für nahezu den gesamten Körper

Der OMNI X1 ist nicht auf einzelne Muskelgruppen beschränkt. Durch das mehrdimensionale Kabelsystem können Übungen aus unterschiedlichen Winkeln durchgeführt werden. INNODIGYM spricht von 360-Grad-Ganzkörpertraining.

Zum möglichen Trainingsspektrum gehören unter anderem:

Bankdrücken und Brustübungen

Latzug und Rudern

Kniebeugen

Schulterdrücken

Bizeps-Curls

Trizepsübungen

Beinübungen

Core-Training

verschiedene Zug- und Rotationsübungen

Damit soll das System einen großen Teil der Übungen abdecken, für die ansonsten mehrere Geräte oder freie Gewichte benötigt würden.

OMNI X1 Pro mit integriertem Display

Der OMNI X1 wird in unterschiedlichen Varianten angeboten. Besonders interessant ist der OMNI X1 Pro, der über ein integriertes 21,5-Zoll-Touchdisplay verfügt. Die Basisvariante kann dagegen mit einem eigenen Smartphone oder Tablet genutzt werden.

Über das Display beziehungsweise die App lassen sich Trainingsdaten und Widerstandseinstellungen kontrollieren. Gleichzeitig steht eine umfangreiche Übungsbibliothek zur Verfügung. INNODIGYM nennt aktuell mehr als 500 Übungen beziehungsweise 78 Bewegungsabläufe in der aktuellen Produktdarstellung.

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KI als Trainingspartner

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf intelligenten Trainingsfunktionen. Der OMNI X1 Pro verfügt über einen AI Personal Coach, der Trainingsprogramme zusammenstellen und die Trainingsintensität anpassen soll.

Auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Das System kann unter anderem einen Verlust des Griffs erkennen und verfügt über Funktionen zur Erkennung von Neigung beziehungsweise ungewöhnlichen Bewegungen. Bei der Pull-up-Unterstützung wird der Widerstand zudem automatisch an den jeweiligen Nutzer angepasst.

Besonders interessant ist die sogenannte Smart-Assist-Funktion. Sie soll während des Trainings erkennen, wenn eine Bewegung zunehmend unsauber wird oder die Ermüdung zunimmt, und den Widerstand entsprechend anpassen. Damit möchte INNODIGYM eine Art digitalen Spotter integrieren.

Trotz 120 kg erstaunlich kompakt

Ein großer Vorteil des Konzepts ist der Platzbedarf. Der OMNI X1 lässt sich zusammenklappen und anschließend sogar vertikal an einer Wand lagern. Im zusammengeklappten Zustand benötigt das Gerät laut Hersteller lediglich rund 0,12 m² Grundfläche. Im aufgebauten Zustand misst das System 1.420 × 935 × 1.900 mm. Mit der optionalen Klimmzugvorrichtung wächst die Höhe auf 2.282 mm.

Auch die Lautstärke soll sich in Grenzen halten. INNODIGYM gibt für den OMNI X1 Pro einen Geräuschpegel von unter 42 dB an. Damit soll sich das Gerät auch für den Einsatz in Wohnräumen eignen.

Kickstarter erfolgreich – OMNI X1 Pro inzwischen offiziell erhältlich

Die Kickstarter-Kampagne selbst ist mittlerweile abgeschlossen. Mit mehr als 2,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 18,49 Millionen HK$ und über 900 Unterstützern war sie für INNODIGYM ein deutlicher Erfolg. Inzwischen ist der OMNI X1 Pro offiziell im Handel erhältlich. In Europa startet der reguläre Preis aktuell bei 3.299 Euro für die Basic-Variante. Zusätzlich werden Sets mit Fitnessbank und Pull-up-Assistance-System angeboten.

Zum Start läuft derzeit noch eine zeitlich begrenzte Aktion: INNODIGYM gewährt auf die verschiedenen OMNI-X1-Pro-Bundles 25 Prozent Rabatt. Die europäische Launch-Aktion läuft laut Hersteller noch bis 6. September 2026. Je nach Ausstattung lassen sich damit bis zu 1.170 Euro sparen. Damit ist der OMNI X1 Pro insbesondere für alle interessant, die ein möglichst vielseitiges Home-Gym suchen, aber nicht den Platz für eine klassische Kraftstation oder mehrere einzelne Trainingsgeräte haben.

Wer sich das System genauer ansehen möchte, sollte sich die aktuelle Aktion allerdings zeitnah anschauen: Der Launch-Rabatt ist ausdrücklich zeitlich begrenzt.