Hyperkin erweitert seine portable Retro-Gaming-Konsole SupaBoy um zwei neue Farbvarianten. Der SupaBoy Crimson als limitierte Edition und der SupaBoy Prime setzen dabei auf ein transparentes Gehäuse und sollen ab dem 28. Oktober 2026 in den USA und Europa erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

SupaBoy bringt SNES-Klassiker unterwegs auf den Bildschirm

Der SupaBoy richtet sich an Fans klassischer 16-Bit-Spiele und setzt dabei auf ein Konzept, das sich von vielen modernen Retro-Handhelds unterscheidet. Statt ROMs oder Emulation kommen beim SupaBoy echte Original-Cartridges zum Einsatz. Über den integrierten Cartridge-Slot lassen sich originale Super Nintendo- und Super Famicom-Cartridges verwenden. Dabei werden laut Hyperkin Spiele aus den Regionen PAL, NTSC und Japan (JP) unterstützt.

Für die Darstellung sorgt ein 4,3 Zoll großes IPS-Display, das die Spiele in scharfer Bildqualität wiedergeben soll. Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht laut Hersteller bis zu 10 Stunden Spielzeit mit einer Akkuladung.

Auch am Fernseher und zu zweit spielbar

Der SupaBoy lässt sich nicht nur als Handheld verwenden. Über den integrierten AV-Ausgang kann die Konsole an einen kompatiblen Fernseher angeschlossen werden. Für Multiplayer-Partien stehen außerdem zwei Controller-Anschlüsse auf der Vorderseite zur Verfügung. Dadurch können originale oder kompatible Retro-Controller angeschlossen werden.

Zwei neue transparente Varianten

Mit SupaBoy Crimson und SupaBoy Prime bringt Hyperkin zwei Varianten mit einem auffälligen transparenten Gehäuse auf den Markt. Der SupaBoy Crimson ist als limitierte Edition konzipiert und orientiert sich laut Hyperkin optisch an der japanischen Famicom-Konsole. Gleichzeitig soll die Crimson-Edition den Auftakt zu einer jährlich erscheinenden Reihe limitierter Farbvarianten bilden.

Der SupaBoy Prime greift dagegen die klassische Farbgebung des japanischen und europäischen Super Famicom auf. Beide Modelle verfügen über ein hochwertiges, transparentes Gehäuse.

Technische Daten im Überblick

Merkmal SupaBoy Crimson SupaBoy Prime Display 4,3 Zoll IPS 4,3 Zoll IPS Spiele Original-Cartridges Original-Cartridges Kompatibilität Super Nintendo / Super Famicom Super Nintendo / Super Famicom Regionen PAL / NTSC / JP PAL / NTSC / JP Akku Integrierter Li-Ion-Akku Integrierter Li-Ion-Akku Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden Bis zu 10 Stunden TV-Ausgang AV-Out AV-Out Multiplayer 2 Controller-Anschlüsse 2 Controller-Anschlüsse Gehäuse Transparent, Crimson Transparent Edition Limitierte Edition Standardmodell Release 28. Oktober 2026 28. Oktober 2026 UVP 129,99 Euro 129,99 Euro

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Release und Preis

Die beiden neuen SupaBoy-Varianten können bereits vorbestellt werden. Die Veröffentlichung in den USA und Europa ist für den 28. Oktober 2026 vorgesehen. Der Hersteller nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 129,99 US-Dollar, 129,99 Euro beziehungsweise 119,99 britischen Pfund. Die neuen Modelle ersetzen die bisherigen SupaBoy-Varianten.

Wer seine alten Super-Nintendo- und Super-Famicom-Cartridges weiterhin nutzen möchte, bekommt mit den neuen Varianten einen modernen Handheld, der auf physische Originalspiele statt ROMs und Online-Zugänge setzt.