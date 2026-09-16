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Hyperkin bringt neue SupaBoy-Farben: Retro-Gaming mit Original-Cartridges

Alex
By Alex
(Bildquelle: Hyperkin)

Hyperkin erweitert seine portable Retro-Gaming-Konsole SupaBoy um zwei neue Farbvarianten. Der SupaBoy Crimson als limitierte Edition und der SupaBoy Prime setzen dabei auf ein transparentes Gehäuse und sollen ab dem 28. Oktober 2026 in den USA und Europa erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

SupaBoy bringt SNES-Klassiker unterwegs auf den Bildschirm

Der SupaBoy richtet sich an Fans klassischer 16-Bit-Spiele und setzt dabei auf ein Konzept, das sich von vielen modernen Retro-Handhelds unterscheidet. Statt ROMs oder Emulation kommen beim SupaBoy echte Original-Cartridges zum Einsatz. Über den integrierten Cartridge-Slot lassen sich originale Super Nintendo- und Super Famicom-Cartridges verwenden. Dabei werden laut Hyperkin Spiele aus den Regionen PAL, NTSC und Japan (JP) unterstützt.

Für die Darstellung sorgt ein 4,3 Zoll großes IPS-Display, das die Spiele in scharfer Bildqualität wiedergeben soll. Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht laut Hersteller bis zu 10 Stunden Spielzeit mit einer Akkuladung.

(Bildquelle: Hyperkin)

Auch am Fernseher und zu zweit spielbar

Der SupaBoy lässt sich nicht nur als Handheld verwenden. Über den integrierten AV-Ausgang kann die Konsole an einen kompatiblen Fernseher angeschlossen werden. Für Multiplayer-Partien stehen außerdem zwei Controller-Anschlüsse auf der Vorderseite zur Verfügung. Dadurch können originale oder kompatible Retro-Controller angeschlossen werden.

Zwei neue transparente Varianten

Mit SupaBoy Crimson und SupaBoy Prime bringt Hyperkin zwei Varianten mit einem auffälligen transparenten Gehäuse auf den Markt. Der SupaBoy Crimson ist als limitierte Edition konzipiert und orientiert sich laut Hyperkin optisch an der japanischen Famicom-Konsole. Gleichzeitig soll die Crimson-Edition den Auftakt zu einer jährlich erscheinenden Reihe limitierter Farbvarianten bilden.

Der SupaBoy Prime greift dagegen die klassische Farbgebung des japanischen und europäischen Super Famicom auf. Beide Modelle verfügen über ein hochwertiges, transparentes Gehäuse.

(Bildquelle: Hyperkin)

Technische Daten im Überblick

Merkmal SupaBoy Crimson SupaBoy Prime
Display 4,3 Zoll IPS 4,3 Zoll IPS
Spiele Original-Cartridges Original-Cartridges
Kompatibilität Super Nintendo / Super Famicom Super Nintendo / Super Famicom
Regionen PAL / NTSC / JP PAL / NTSC / JP
Akku Integrierter Li-Ion-Akku Integrierter Li-Ion-Akku
Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden Bis zu 10 Stunden
TV-Ausgang AV-Out AV-Out
Multiplayer 2 Controller-Anschlüsse 2 Controller-Anschlüsse
Gehäuse Transparent, Crimson Transparent
Edition Limitierte Edition Standardmodell
Release 28. Oktober 2026 28. Oktober 2026
UVP 129,99 Euro 129,99 Euro

Release und Preis

Die beiden neuen SupaBoy-Varianten können bereits vorbestellt werden. Die Veröffentlichung in den USA und Europa ist für den 28. Oktober 2026 vorgesehen. Der Hersteller nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 129,99 US-Dollar, 129,99 Euro beziehungsweise 119,99 britischen Pfund. Die neuen Modelle ersetzen die bisherigen SupaBoy-Varianten.

Wer seine alten Super-Nintendo- und Super-Famicom-Cartridges weiterhin nutzen möchte, bekommt mit den neuen Varianten einen modernen Handheld, der auf physische Originalspiele statt ROMs und Online-Zugänge setzt.

SourcePressemitteilung Hyperkin
Alex
Alex
Meine Leidenschaft für PC-Hardware begleitet mich seit meiner Jugend. Über viele Hardware-Generationen hinweg habe ich eigene Systeme aufgebaut, getestet und weiterentwickelt – später kamen auch Konsolen und Gaming-Equipment hinzu. Bei Game2Gether bin ich vielseitig unterwegs: von Hardware und Technik über Gaming und Reviews bis hin zu aktuellen News. Mein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Hardware, wobei mich vor allem die Technik hinter den Produkten und deren praktischer Nutzen interessieren.
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