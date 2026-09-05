Hohem erweitert sein Portfolio zur IFA 2026 um eine neue Produktkategorie. Mit der Eyepic präsentiert der Hersteller seine erste Kamera und bezeichnet sie als weltweit erste 2-in-1 Taschen-Gimbal-Kamera. Das Konzept kombiniert eine stabilisierte Handkamera mit einer abnehmbaren Kameraeinheit für freihändige Aufnahmen.

Gimbal und Action-Kamera in einem

Das zentrale Merkmal der Eyepic ist ihre abnehmbare Kameraeinheit mit 3-Achsen-Stabilisierung. Im Gimbal eingesetzt ermöglicht sie stabilisierte Handheld-Aufnahmen. Wird die Kamera abgenommen, lässt sie sich dagegen für freihändige Perspektiven einsetzen.

Zum Konzept gehören unter anderem ein Clip zur Befestigung an Kappen sowie ein Trageband. Damit soll sich die Kamera beispielsweise bei Reisen, Familienausflügen, Radtouren, Spaziergängen oder anderen Outdoor-Aktivitäten einsetzen lassen. Zusätzlich kann die Kamera an geeigneten magnetischen Metallflächen befestigt werden. Die Eyepic ist zudem bis zu 10 Meter wasserdicht und soll damit auch Aufnahmen im Spritzwasserbereich sowie Unterwasseraufnahmen ermöglichen.

Wird die Kamera vom Gimbal getrennt, zieht sich dieser automatisch zurück und verriegelt. Über den 2,51 Zoll großen Touchscreen am Griff lassen sich Einstellungen vornehmen. Gleichzeitig steht eine 1080p-Live-Vorschau zur Verfügung, wobei die Kamera bis zu 10 Meter entfernt sein kann.

Vertikales 4K ohne Beschnitt

Besonders für Social-Media-Inhalte interessant ist die Möglichkeit, zwischen Quer- und Hochformat zu wechseln. Dafür wird der Touchscreen mit einer einhändigen Drehung ausgerichtet, woraufhin sich auch die Kamera physisch neu positioniert. Im Hochformat nimmt die Eyepic Videos mit bis zu 2160 × 3840 Pixeln bei 60 fps auf. Dabei handelt es sich laut Hohem um natives vertikales 4K und nicht lediglich um einen Ausschnitt aus einem horizontal aufgenommenen Bild.

Damit soll sich das Material bereits während der Aufnahme passend für Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts erstellen lassen.

Weitere Neuheiten zur IFA

Die Eyepic bildet den Mittelpunkt des neuen Imaging-Portfolios, ist aber nicht die einzige Neuheit, die Hohem zur IFA 2026 präsentiert. Mit dem iSteady V4 Ultra und iSteady X4 stellt der Hersteller zwei neue Smartphone-Gimbals vor.

Der iSteady V4 Ultra verfügt über eine abnehmbare Touchscreen-Fernbedienung mit Live-Vorschau, eine Frame-to-Track-Objektauswahl sowie natives Apple DockKit-Tracking in der iPhone-Kamera-App und kompatiblen Anwendungen.

Der iSteady X4 setzt ebenfalls auf Apple DockKit und bietet zusätzlich ein integriertes Touch-Bedienfeld sowie eine unbegrenzte 360-Grad-Schwenkachse für Panoramaaufnahmen und Videos.

Funkmikrofon für Aufnahmen mit mehreren Personen

Mit dem Hohem Mic 2 erweitert der Hersteller sein Angebot außerdem um drahtlose Audiotechnik. Das System kann einen Empfänger mit bis zu vier Sendern kombinieren und richtet sich damit unter anderem an Interviews, Podiumsdiskussionen und Aufnahmen mit mehreren Personen.

Die jeweils 7,7 Gramm leichten Sender zeichnen Audio mit 48 kHz und 24 Bit auf. Eine adaptive KI-Rauschunterdrückung soll für eine bessere Sprachverständlichkeit sorgen. Die angegebene drahtlose Reichweite liegt bei bis zu 300 Metern.

Marktstart der Eyepic für 2027 geplant

Bei den auf der IFA 2026 gezeigten Produkten handelt es sich noch um Vorabversionen. Finale Spezifikationen, Konfigurationen, Preise und konkrete Verkaufsstarts sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Für die Hohem Eyepic ist derzeit ein Marktstart im ersten Quartal 2027 vorgesehen.

Hohem zeigt die neuen Produkte noch bis zum 8. September 2026 auf der IFA in Berlin. Der Hersteller ist in Halle 20, Stand 123 vertreten.