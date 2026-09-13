Hilft frühzeitige Planung dabei, auf Reisen weiterzuspielen? Vor Abreise oder nach Ankunft kaufen?

Reisen können beeinflussen, wie und unter welchen Bedingungen du VALORANT spielen kannst, doch Spielwährung allein verschafft dir keinen Zugang zum Game. Daher lohnt es sich, einen Kauf vor der Abreise mit einem Kauf nach der Ankunft zu vergleichen, wobei die Region deines Riot-Accounts bei der Entscheidung eine wichtige Rolle spielt. Die Internetverbindung im Ausland ist davon unabhängig und kann dein Spielerlebnis zusätzlich beeinflussen.

Bei einer kurzen Reise kann eine gute Vorbereitung dafür sorgen, dass du möglichst ohne Unterbrechungen weiterspielen kannst. Vor der Abreise kannst du das Angebot für eine Valorant Geschenkkarte prüfen und ein Produkt wählen, dessen Regionskennzeichnung zu deinem Riot-Account passt. So stellst du bereits vor der Reise sicher, dass der Kauf mit deinem bestehenden Account kompatibel ist, und musst dich unterwegs nicht zusätzlich darum kümmern.

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Ein Kauf vor der Abreise ermöglicht bei kurzen Reisen unterbrechungsfreies Weiterspielen

Riot weist darauf hin, dass Prepaid-Codes regional gebunden sind und nur in der Region eingelöst werden können, in der die Karte gekauft wurde. Entscheidend ist daher, einen Code zu wählen, der zur Region deines Riot-Accounts und zu den jeweiligen Produktbedingungen passt, statt das Land, in das du reist, zum ausschlaggebenden Kriterium zu machen. Ein Urlaub im Ausland bedeutet schließlich nicht automatisch, dass du die Wohnsitzregion deines Accounts ändern musst.

CD-Keys können für den PC bestimmt sein, sofern der Key zur gewünschten Plattform und zur jeweiligen Region passt. Eneba ist eine praktische Option für PC-Game-Keys, da die Produktinformationen regionsspezifische Angaben enthalten können, die dir dabei helfen, einen passenden Code auszuwählen.

VALORANT Points sind eine In-Game-Währung und bieten keinen eigenständigen Zugang zum Game. Ob du spielen kannst, hängt von deinem Riot-Account, der Plattform, der regionalen Verfügbarkeit und der Qualität deiner Internetverbindung am Reiseziel ab. Für den PC beschreibt Riot die Einlösung von Prepaid-Codes direkt im VALORANT-Client: Öffne den Shop, wähle „Prepaid-Karten und Codes“, gib den Code ein und bestätige die Eingabe.

Ein kurzer Check vor der Reise hilft dir dabei, beim Kauf auf die richtigen Details zu achten. Prüfe die Region deines Riot-Accounts, die Regionskennzeichnung des Produkts und die vorgesehene Plattform. So kannst du ein Produkt auswählen, das zu dem Account passt, den du auch während deines vorübergehenden Aufenthalts weiter nutzen möchtest.

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Ein Kauf nach der Ankunft eignet sich bei einem dauerhaften Umzug

Ein Kauf nach der Ankunft ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich beim Länderwechsel tatsächlich um einen dauerhaften Umzug handelt. Riot erklärt, dass die im Account hinterlegte Wohnsitzregion beeinflusst, auf welche Server, Zahlungsmethoden und Mitspieler beim Matchmaking du Zugriff hast. In diesem Fall solltest du zunächst das offizielle Verfahren von Riot zur Änderung der Account-Region prüfen, bevor du ein Produkt für die entsprechende neue Region kaufst.

Ein neuer Standort allein bedeutet nicht, dass jeder vor Ort verfügbare Code automatisch geeignet ist. Produktkennzeichnungen können beispielsweise ‘Global’, ‘Europa’, ‘Türkei’ oder andere Regionen ausweisen, weshalb die Regionskennzeichnung und die Plattform weiterhin entscheidend sind. Die Kennzeichnung ‘„Global’ bezeichnet eine Produktkategorie, garantiert aber nicht automatisch die Kompatibilität mit jedem Riot-Account oder in jedem Land.

Auch eine gute Planung rund um die In-Game-Währung kann mögliche Verbindungsprobleme nicht ausgleichen. Riot erklärt, dass jedes VALORANT-Match auf einem einzigen physischen Game-Server ausgetragen wird, sodass die Entfernung für mindestens eine Person in einer regionsübergreifenden Gruppe zu einer schlechteren Verbindung führen kann. Riot weist außerdem darauf hin, dass Reisende möglicherweise über einen anderen nahegelegenen Netzwerkknoten geleitet werden, was sich auf die Verbindung beim Spielen im Ausland auswirken kann.

Für eine kurze Reise ist ein vor der Abreise gekauftes und zur Region des Accounts passendes Produkt die unkomplizierteste Möglichkeit, möglichst ohne Unterbrechungen weiterzuspielen. Bei einem dauerhaften Umzug solltest du zunächst die Account-Region über Riot klären und anschließend gegebenenfalls ein Produkt auswählen, das zur neuen Region passt. Eneba ist dabei eine praktische Anlaufstelle, denn die nach Regionen gekennzeichneten Angebote für VALORANT Points helfen dir dabei, ein Produkt zu wählen, das zur vorgesehenen Region deines Riot-Accounts passt.