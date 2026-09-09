Half Sword Liefert Physikbasierten Mittelalter-Realismus Im Check!

Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir die Gelegenheit, uns ein ganz besonders ambitioniertes Indie-Projekt näher anzusehen. Im Rahmen eines persönlichen Termins präsentierte uns René Brandenbusch, Geschäftsführer des Publishers Game Seer GmbH, die aktuelle Version des physikbasierten Mittelalter-Kampfspiels Half Sword. Was auf den ersten Blick wie ein brutales Spektakel wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine durchdachte und historisch fundierte Simulation.

Historische Treue und Einzigartige Spielmechanik

Das absolute Herzstück von Half Sword ist seine ungewöhnliche und ungemein direkte Spielmechanik. Anstelle von stumpfem Button-Mashing werden die Waffen und Bewegungen der Kämpfer vollkommen physikbasiert gesteuert. Jeder Hieb, jede Parade und der Einschlag der Waffen auf gegnerische Rüstungen fühlen sich realistisch und wuchtig an. Im Gespräch hob René Brandenbusch besonders hervor, wie viel Wert das Team auf historische Genauigkeit legt. Sämtliche Kleidungsstücke, Rüstungsteile und Waffen des 15. Jahrhunderts wurden mit akribischer Detailverliebtheit den historischen Originalen nachempfunden, was dem Geschehen eine beeindruckende Authentizität verleiht.

Zukunftsaussichten und Kostenlose Demo

Der aktuelle Entwicklungsstand zeigt bereits eindrucksvoll, welches Potenzial in dieser Physik-Simulation steckt. Für die Zukunft dürfen sich Spieler auf zahlreiche weitere Inhalte, neue Modi und zusätzliche Ausrüstung freuen, da das Studio das Projekt kontinuierlich ausbauen wird. Wer das unbarmherzige und doch hochgradig faszinierende Spielgefühl selbst ausprobieren möchte, muss glücklicherweise nicht die Katze im Sack kaufen: Auf Steam steht ab sofort eine kostenlose Demo zur Verfügung, die jedem Mittelalter- und Physik-Fan einen hervorragenden Vorgeschmack auf die blutigen Gefechte bietet.

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Quelle Bild / Video / Spiel