Govee hat auf der IFA 2026 neue Beleuchtungslösungen vorgestellt, bei denen künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt. Die neuen Produkte sollen Beleuchtung einfacher, individueller und zugänglicher machen. Im Mittelpunkt stehen der AI Lighting Bot 2.0, die neue Sky Deckenleuchte sowie die neuen COB Strip Lights.

Govee entwickelt bereits seit 2023 KI-gestützte Beleuchtungslösungen. Mit dem AI Lighting Bot 2.0 sollen Nutzer ihre Beleuchtung über Text-, Sprach- und Bildeingaben individuell anpassen können. Dabei sind auch mehrstufige Dialoge möglich. Govee will die Technologie künftig auf weitere Produkte und Anwendungsszenarien ausweiten.

Govee Sky: KI-gesteuerte Deckenleuchte passt sich der Stimmung an

Ein Highlight des neuen Portfolios ist die Govee Sky Deckenleuchte. Govee bezeichnet sie als die branchenweit erste KI-gesteuerte, stimmungsabhängige Deckenleuchte. Die Lampe nutzt den AI Lighting Bot 2.0, um die Beleuchtung an die Stimmung und die jeweiligen Bedürfnisse des Nutzers anzupassen. Wer beispielsweise mehr Energie oder Konzentration benötigt, soll von der KI mit einer entsprechenden Lichtstimmung unterstützt werden. Dabei kommt die Vitality-Spectrum-Technologie zum Einsatz, die auf eine himmelblaue Wellenlänge von 478,1 nm abgestimmt ist.

Technisch setzt die Sky Ceiling Light auf eine Nennleistung von 125 Watt. Die Deckenleuchte besitzt einen Durchmesser von 525 mm, ist 106 mm dick und wiegt rund 8 kg. Der Diffusor besteht aus einem flammhemmenden Material, während für den Rahmen Aluminium verwendet wird.

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Bei weißem Licht erreicht die Leuchte einen durchschnittlichen Lichtstrom von 5.200 Lumen und eine Spitzenleistung von bis zu 7.000 Lumen. Der einstellbare Farbtemperaturbereich reicht von 1.000 bis 10.000 Kelvin. Für das Hauptlicht wird bei 2.700 Kelvin ein CRI von 95 angegeben.

Auch farbiges Licht steht zur Verfügung. Der Hersteller gibt dabei einen Lichtstrom von bis zu 2.748 Lumen für Rot, 8.103 Lumen für Grün und 5.381 Lumen für Blau an.

Fokus auf flimmerarmes und augenschonendes Licht

Bei der Sky Ceiling Light legt Govee außerdem Wert auf verschiedene Gesundheits- und Sicherheitsaspekte. Für die Leuchte werden niedrige Werte bei der Flimmermessung angegeben. Der Stroboscopic Visibility Measure (SVM) liegt bei maximal 1, während der Pst-Wert bei maximal 0,4 liegt. Die dominierende Wellenlänge des blauen Lichts liegt laut Datenblatt bei 478,1 nm. Die Leuchte wurde außerdem mit RG0 im Blue Light Hazard Test eingestuft.

Für unterschiedliche Situationen stehen mehr als 50 Szenenmodi zur Verfügung. Hinzu kommen Sunlight Rhythm, DIY Light Painting und die Steuerung über die Govee-App. Über DreamView kann die Deckenleuchte außerdem als Sub-Gerät für Musik-, Gaming- und Movie-Modi eingesetzt werden. Auch die Einbindung in ein bestehendes Smart Home ist möglich. Unterstützt werden Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings und Matter.

COB Strip Light 2 Pro setzt auf besonders hohe LED-Dichte

Für die indirekte und dekorative Beleuchtung präsentiert Govee das COB Strip Light 2 Pro. Das Modell soll kreative Beleuchtungsideen direkt über Sprach- oder Textbefehle umsetzen können und nutzt dafür ebenfalls den AI Lighting Bot 2.0.

Ein wesentliches Merkmal ist die hohe LED-Dichte. Pro Meter sind 1.344 LEDs sowie 16 ICs verbaut. Zum Einsatz kommen COB- und CSP-LEDs sowie eine 5-Kanal-IC-Konfiguration mit 16-Bit-Graustufen.

Die Kombination aus RGBWWIC und Govees LuminBlend+-Technologie soll eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung ohne sichtbare Hotspots ermöglichen. Der angegebene Lichtstrom beträgt 540 Lumen pro Meter, der Farbtemperaturbereich reicht von 1.000 bis 10.000 Kelvin. Der CRI liegt bei 92.

Das Strip Light besitzt einen Abstrahlwinkel von 120 Grad und wird von einem 24-Volt-Netzteil mit 2 Ampere versorgt. Die Lebensdauer der LEDs wird mit bis zu 25.000 Stunden angegeben.

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Das Strip Light 2 Pro kann zugeschnitten werden. Der Schnittabstand beträgt 6,25 cm. Eine Verlängerung ist laut Datenblatt dagegen nicht vorgesehen. Die Leuchte unterstützt mehr als 64 Szenenmodi sowie 16 Musikmodi.

COB Strip Light 2 als günstigere Alternative

Mit dem Govee COB Strip Light 2 bringt der Hersteller gleichzeitig eine Variante auf den Markt, die die COB-Technologie einem größeren Nutzerkreis zugänglich machen soll. Auch hier kommt Govees LuminBlend+-Technologie zum Einsatz. Das Strip Light verwendet eine RGBIC-Konfiguration und erreicht eine LED-Dichte von 840 LEDs pro Meter. Hinzu kommen 10 ICs pro Meter sowie eine 5-Kanal-IC-Konfiguration mit 16-Bit-Graustufen.

Der Farbtemperaturbereich reicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin. Das Strip Light 2 ist in Längen von 9,8, 16,4 und 32,8 Fuß erhältlich. Die Breite beträgt 12,6 mm, die Dicke 6,8 mm.

Auch dieses Modell lässt sich zuschneiden. Der Schnittabstand beträgt 10 cm. Neben der Steuerung per App und Controller ist eine Sprachsteuerung möglich. Unterstützt werden außerdem Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings und Matter. Wie die Pro-Version bietet auch das COB Strip Light 2 mehr als 64 Szenenmodi, 16 Musikmodi, Daysync und den AI Lighting Bot 2.0. Über DreamView sind zudem Movie-, Gaming- und Music-Modi möglich.

KI-gestützte kreative Beleuchtung

Die neuen COB-Leuchtstreifen sollen nicht nur klassische Farbwechsel ermöglichen. Nutzer können ihre Vorstellungen direkt beschreiben und daraus individuelle Beleuchtungsszenen erstellen lassen. Durch die Kombination aus KI, hoher LED-Dichte und der LuminBlend+-Farb-Engine möchte Govee die Erstellung komplexer Lichteffekte vereinfachen.

Gleichzeitig lassen sich die Produkte in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren. Damit können die Beleuchtungslösungen beispielsweise gemeinsam mit anderen kompatiblen Geräten über Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings oder Matter gesteuert werden.

Govee setzt auf ein vernetztes Beleuchtungsökosystem

Mit den neuen Produkten verfolgt Govee seinen Ansatz, intelligente Beleuchtung stärker an den individuellen Bedürfnissen der Nutzer auszurichten. Statt Beleuchtungsszenen ausschließlich manuell über Apps oder Bedienelemente zu konfigurieren, sollen künftig natürliche Sprach-, Text- und Bildeingaben ausreichen.

Auf der IFA 2026 zeigt Govee damit, wie KI zunehmend direkt in Beleuchtungsprodukte integriert werden kann, von der automatischen Anpassung der Lichtstimmung bis zur Umsetzung kreativer Ideen in individuelle Lichteffekte.

Technische Daten und Preise im Überblick

Modell Leistung LED-Dichte Farbtemperatur Besonderheiten Preis Govee Sky Ceiling Light 125 W 3 LEDs/IC 1.000–10.000 K 5.200 lm durchschnittlich / bis 7.000 lm Peak, RGB, CRI 95, AI Lighting Bot 2.0, Matter 399 € Govee COB Strip Light 2 Pro 24 V / 2 A 1.344 LEDs/m

16 ICs/m 1.000–10.000 K 540 lm/m, RGBWWIC, CRI 92, 64+ Szenen, AI Lighting Bot 2.0, Matter 179,99 €

(5 m) Govee COB Strip Light 2 24 V / 1,5 A 840 LEDs/m

10 ICs/m 2.700–6.500 K RGBIC, LuminBlend+, 64+ Szenen, AI Lighting Bot 2.0, Matter 119,99 €

(5 m)

Die neuen Produkte sind ab September 2026 in Deutschland bei Amazon und über Govee.com erhältlich.