Mit Version 7.1 steht in Genshin Impact der nächste große Schritt in der Geschichte von Snezhnaya bevor. HoYoverse hat die neue Version mit dem Untertitel „Ein Requiem für die Unterwelt“ angekündigt. Der große Showdown mit Ronova, dem Herrscher des Todes, rückt näher. Gleichzeitig werden mit Vesna und Vodyanitsa zwei neue 5-Sterne-Figuren eingeführt.

Doch damit nicht genug: Mit dem kommenden Update kehren die Spieler nach fünf Jahren nach Liyue zurück, um den lange erwarteten Vollmondtanz zu feiern. Dazu kommen neue Aktionen, weitere Inhalte für Miliastra Wonderland und umfangreiche Belohnungen zum sechsten Jubiläum von Genshin Impact. Version 7.1 erscheint am 23. September 2026 für PlayStation, Xbox, PC, Android und iOS.

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Der Kampf gegen den Herrscher des Todes

In den Archontenaufträgen von Version 7.1 spitzt sich die Lage in Snezhnaya weiter zu. Die Region verfolgt weiterhin ihre Pläne im Kampf gegen die Himmlische Ordnung, doch mit Ronova, dem Herrscher des Todes, tritt eine neue und mächtige Bedrohung auf den Plan. Die Spieler erhalten dabei endlich die Gelegenheit, Ihre Majestät, die Zarin, persönlich zu treffen. Dabei soll sich auch zeigen, welche Strategie tatsächlich hinter ihrer jahrelangen Sammlung der Göttlichen Herzen steckt.

Ronova nutzt ihre Macht allerdings, um Snezhnayas Fortschritt massiv zu behindern. Dadurch wird eine direkte Konfrontation immer unausweichlicher. Für zusätzliche Spannung sorgt die Ankunft von Rheindottir, dem Herrscher des Lebens. Die Spieler stehen damit mitten im Konflikt und kämpfen an der Seite von Snezhnaya gegen Ronova. Wer sich der Herausforderung stellen möchte, kann Ronova außerdem als wöchentlichen Boss bekämpfen.

Das Abschließen der neuen Archontenaufträge belohnt Spieler mit insgesamt 620 Urgestein. Zusätzlich werden ab Version 7.1 Sondermissionen verfügbar, die von der Geheimsekretärin der Zarin vergeben werden. Dabei können Spieler alltägliche und größere Aufgaben übernehmen und gleichzeitig mehr über die Regierungsphilosophie der Zarin erfahren.

Vesna und Vodyanitsa erweitern das Aufgebot

Mit Version 7.1 kommen zwei neue spielbare 5-Sterne-Figuren hinzu: Vesna und Vodyanitsa. Beide spielen außerdem eine wichtige Rolle bei der Reaktion „Stellar-Verwirbelung“.

Vesna: Die junge Kommandantin der Druzhna

Vesna ist die jüngste Kommandantin in der Geschichte der Druzhna und gilt als besonders loyal gegenüber der Zarin. Als 5-Sterne-Anemo-Figur mit Einhänder bringt sie eine ungewöhnliche Mechanik mit. Im Kampf kann Vesna die Reaktion Kryo-Verwirbelung in Stellar-Verwirbelung umwandeln. Durch ihre Elementarfähigkeit und andere Aktionen kann sie Geisterschwerter beschwören und dabei sogenannte Schwertaura sammeln.

Diese Aura lässt sich anschließend für eine besondere Elementarfähigkeit einsetzen. Dabei lenkt Vesna ihre Geisterschwerter gezielt auf Gegner. Befinden sich die Geisterschwerter in der Nähe eines Sternenglanz-Wirbelwinds, wird ihr Angriff als Schaden durch die Reaktion Stellar-Verwirbelung gewertet. Ihre Spezialfähigkeit beschwört außerdem eine weitere Welle von Geisterschwertern, die Anemo-Flächenschaden verursacht und gleichzeitig Schwertaura wiederherstellt.

Auch außerhalb von Kämpfen soll Vesna interessante Möglichkeiten bieten. Als Vila kann sie in der offenen Welt fliegen, wodurch sie sich auch für die Erkundung von Teyvat eignet. Wer Vesnas Geschichten und Anekdoten verfolgt, kann außerdem ein besonderes Aussehen für ihren Schwertgeist-Gefährten freischalten.

Vodyanitsa: Die Primadonna aus Snezhnograd

Die zweite neue 5-Sterne-Figur ist Vodyanitsa, die Primadonna der Korolevskiy-Theaterkompanie in Snezhnograd. Die sanfte und warmherzige Wasser-Unholdin gehört dem Hydro-Element an und verwendet einen Katalysator. Im Kampf kann Vodyanitsa ihre Gestalt als Wasser-Unholdin annehmen. Ihre Elementarfähigkeit lässt sie kontinuierlich singen. Dadurch heilt sie die aktive Figur, reduziert den Hydro- und Kryo-Widerstand von Gegnern und erhöht gleichzeitig den Angriff der aktiven Figur.

Auch sie ist unter Wasser besonders beweglich. Ihr Gesang verstärkt zudem den Sternenglanz-Wirbelwind. Dadurch wird der Anemo-Widerstand von Gegnern weiter reduziert und der Schaden der Reaktion erhöht. Mit ihrer Spezialfähigkeit trägt Vodyanitsa ihren Gesang über das gesamte Schlachtfeld und verursacht dabei Hydro-Flächenschaden.

Interessant ist ihre Fähigkeit zur Erkundung: Vodyanitsa kann ihre Wasser-Unhold-Gestalt auch außerhalb des Wassers beibehalten und sich darin frei bewegen. Auch für Vodyanitsa gibt es zusätzliche Inhalte über ihre Geschichten. Wer diese erlebt, kann unter anderem ein besonderes Mikrofon-Aussehen als Belohnung erhalten.

Neue Charaktere zum Start – bekannte Gesichter kehren zurück

Zum Start von Version 7.1 stehen sowohl Vesna als auch Vodyanitsa in den Figurenaktionsgebeten zur Verfügung. In der zweiten Phase des Updates kehren dagegen Skirk und Escoffier zurück. Damit dürfte Version 7.1 insbesondere für Spieler interessant werden, die ihre Teams rund um die neue Reaktion Stellar-Verwirbelung erweitern oder sich einen der beiden neuen 5-Sterne-Charaktere sichern möchten.

Nach fünf Jahren: Der Vollmondtanz kehrt nach Liyue zurück

Neben der dramatischen Handlung in Snezhnaya gibt es in Version 7.1 auch einen deutlich festlicheren Schauplatz. Nach fünf Jahren kehren die Spieler nach Liyue zurück, um endlich wieder den lange erwarteten Vollmondtanz zu feiern.

Der Yilong-Pier wurde bereits entsprechend für die Feierlichkeiten vorbereitet. Doch hinter dem Fest steckt mehr als nur eine ausgelassene Veranstaltung. Im Mittelpunkt steht eine Geschichte aus der Vergangenheit, deren vollständige Wahrheit selbst Zhongli und Zibai bislang nicht aufdecken konnten. Während der Feierlichkeiten warten außerdem drei brandneue Minispiele auf die Spieler. Diese orientieren sich an den mystischen Traditionen von Liyue. Natürlich gibt es auch entsprechende Belohnungen. Dazu gehört unter anderem ein 4-Sterne-Einhänder.

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Weitere Aktionen in Snezhnaya und Natlan

Auch außerhalb der großen Story-Inhalte gibt es in Version 7.1 einiges zu tun. In Snezhnaya können Spieler an einer saisonalen Schneeball-Aktion teilnehmen. Gemeinsam mit einheimischen Kindern geht es gegen eine Gruppe ungewöhnlicher Gegner.

In Natlan wartet dagegen eine etwas andere Herausforderung. Bei einer Aktion sollen Spieler die Ergebnisse eines mehrtägigen Wettbewerbs vorhersagen. Insgesamt treten 16 Teams gegeneinander an und die Aufgabe besteht darin, deren jeweilige Endplatzierungen möglichst korrekt einzuschätzen. Für die Teilnahme an den verschiedenen Aktionen winken weitere Belohnungen.

Miliastra Wonderland bekommt neue Inhalte

Auch Miliastra Wonderland wird mit Version 7.1 erweitert. Die Halle erhält ein neues Herbst-Thema, das sich unter anderem an Osmanthusblüten und dem Mond orientiert. Durch die Teilnahme an entsprechenden Aktionen können Spieler ein kostenloses Outfit erhalten. Zusätzlich warten weitere festliche Aktivitäten mit Belohnungen, darunter exklusiver Kopfschmuck.

Auch am Editor wird gearbeitet. Künftig sollen unter anderem Steuerungs-Widgets für Client-Skripte sowie Werkzeuge zur gemeinsamen Erstellung unterstützt werden. Dadurch sollen die Möglichkeiten für kreative Inhalte und gemeinsame Erlebnisse weiter ausgebaut werden.

Großes Jubiläum: Zwei kostenlose 5-Sterne-Figuren

Ein besonderer Grund zur Freude dürfte für viele Spieler das bevorstehende sechste Jubiläum von Genshin Impact sein. HoYoverse kündigt dafür zahlreiche zusätzliche Belohnungen an. Zum ersten Mal können Spieler, die die neuesten Archontenaufträge abgeschlossen haben, während der gesamten Version eine kostenlose exklusive 5-Sterne-Figur ihrer Wahl aus einer entsprechenden Auswahl erhalten.

Darüber hinaus gibt es eine weitere kostenlose 5-Sterne-Figur aus dem Standardgebet, bei der Spieler ebenfalls selbst wählen dürfen.

1.600 Urgestein

10 Verwobene Schicksale

weitere Jubiläumsbelohnungen

Damit dürfte Version 7.1 nicht nur aufgrund der neuen Story und Charaktere für viele Spieler interessant werden. Gerade die Jubiläumsboni bieten auch Gelegenheitsspielern einen guten Grund, wieder in Genshin Impact vorbeizuschauen.

Genshin Impact Version 7.1 erscheint am 23. September

Mit Version 7.1 steht Genshin Impact damit ein Update bevor, das mehrere große Handlungsstränge miteinander verbindet. Während sich die Ereignisse in Snezhnaya auf die Konfrontation mit Ronova zuspitzen, erweitern Vesna und Vodyanitsa das spielbare Figurenaufgebot.

Gleichzeitig sorgt die Rückkehr nach Liyue für einen deutlich entspannteren Gegenpol und bringt mit dem Vollmondtanz ein Fest zurück, auf das Fans lange warten mussten. Dazu kommen neue Aktionen, Erweiterungen für Miliastra Wonderland und die umfangreichen Belohnungen zum sechsten Jubiläum.

Genshin Impact Version 7.1 „Ein Requiem für die Unterwelt“ erscheint am 23. September 2026.