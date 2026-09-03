Mit dem England-DLC führt der Fernbus Simulator seine Spieler ab sofort über den Ärmelkanal. Die von Aerosoft und TML-Studios veröffentlichte Erweiterung ist ab sofort für PC über Steam erhältlich und erweitert die Spielwelt um zahlreiche englische Städte, Sehenswürdigkeiten und neue Möglichkeiten, zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien zu reisen.

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Mit dem Fernbus durch England

Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen 15 Städte in England, die über neue Fernbus-Routen miteinander verbunden werden. Die Reise führt unter anderem nach London, Birmingham, Leeds, Bristol, Cambridge, Carlisle, Exeter, Kingston upon Hull, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Oxford, Sheffield und Southampton.

Dabei geht es nicht ausschließlich durch die großen Metropolen. Die neuen Strecken führen ebenso durch kleinere Orte und ländliche Regionen und sollen so für abwechslungsreiche Fahrten sorgen. Eine besondere Umstellung wartet dabei direkt auf der Straße: In England gilt Linksverkehr.

Auch zahlreiche bekannte Wahrzeichen wurden in die Spielwelt integriert. Allein in London können Spieler unter anderem Big Ben, das London Eye, die Westminster Bridge und die Tower Bridge entdecken. Weitere markante Bauwerke und Sehenswürdigkeiten sind beispielsweise Stonehenge, das Newcastle Civic Centre, die Carlisle Citadel, die St Chad’s Cathedral in Birmingham, die Folly Bridge in Oxford und die St Peter’s Street in Leeds. Insgesamt wurden mehr als 60 markante Gebäude und Sehenswürdigkeiten umgesetzt.

Für eine möglichst authentische Atmosphäre sorgt außerdem der KI-Verkehr. Neben normalen Fahrzeugen sind unter anderem Einsatzfahrzeuge, Taxis und die für London typischen roten Doppeldeckerbusse unterwegs.

Über den Ärmelkanal nach England

Für die Anreise nach England stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Mit dem England-DLC können Spieler eine Fährverbindung zwischen Bremerhaven und Dover nutzen und so direkt vom europäischen Festland nach Großbritannien gelangen.

Wer zusätzlich den Frankreich-DLC besitzt, erhält eine weitere Option: Zwischen Calais und Folkestone kann der Ärmelkanal mit dem Zug überquert werden. Gleichzeitig werden Bremerhaven und Calais um eigene Bushaltestellen erweitert, die auch außerhalb des England-DLC genutzt werden können. Für die Nutzung von Calais ist allerdings weiterhin der Frankreich-DLC erforderlich.

Damit erweitert die neue Region nicht nur die verfügbare Spielwelt, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für längere internationale Fernbus-Routen.

Neuer Reisebus Tourism W410

Passend zum Start des England-DLC erscheint außerdem der neue Tourism W410. Der Reisebus steht in insgesamt acht Varianten zur Verfügung – vier Ausführungen für den Rechtsverkehr und vier für den Linksverkehr.

Zur Auswahl stehen die Varianten Standard, M2, M3 und L, die sich unter anderem hinsichtlich ihrer Länge, Achskonfiguration und Ausstattung unterscheiden. Zusätzlich können Spieler zwischen klassischen analogen Außenspiegeln und einem digitalen Kamerasystem wählen.

Der Tourism W410 ist dabei nicht ausschließlich auf die neue England-Karte beschränkt. Der Bus kann sowohl im Fernbus Simulator als auch im England-DLC und weiteren Erweiterungen eingesetzt werden. Der Reisebus ist separat erhältlich oder kann gemeinsam mit dem England-DLC in einem vergünstigten Bundle erworben werden.

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England-DLC und Tourism W410 ab sofort erhältlich

Der England-DLC und der Tourism W410 sind ab sofort für den Fernbus Simulator auf PC über Steam erhältlich. Beide Inhalte können einzeln oder gemeinsam als vergünstigtes Bundle erworben werden. Versionen des England-DLC und des Tourism W410 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

England-DLC im Überblick

15 Städte in England

London, Birmingham, Leeds, Bristol, Cambridge und weitere Ziele

Linksverkehr mit authentischem KI-Verkehr

Mehr als 60 Gebäude und Sehenswürdigkeiten

Bremerhaven und Dover als Fährverbindung

Zugverbindung zwischen Calais und Folkestone bei installiertem Frankreich-DLC

Vier neue internationale Verkehrsknotenpunkte

Rote Doppeldeckerbusse, Taxis und Einsatzfahrzeuge

Großstädte, kleinere Orte und ländliche Regionen

Tourism W410 im Überblick