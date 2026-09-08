16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen eine Seagate FireCuda X1070

Tag 2 – Danke an euch!

Ein Geburtstag ist der perfekte Moment, um einmal „Danke“ zu sagen. ❤️ Denn ohne euch, unsere treuen Leserinnen und Leser, wäre game2gether heute nicht das, was es ist. Seit mittlerweile 16 Jahren begleitet ihr uns, lest unsere Artikel, entdeckt mit uns neue Spiele und sorgt dafür, dass unsere Leidenschaft für Gaming immer weiterlebt. Deshalb haben wir etwas Besonderes vorbereitet: 10 Tage lang möchten wir euch mit tollen Preisen beschenken. Vielleicht wartet ja schon heute euer persönliches Geburtstagsgeschenk auf euch!

Mehr Platz, weniger Wartezeit: Mit der Seagate FireCuda X1070 2 TB wird der Gaming-PC um schnellen Speicher für Spiele, Anwendungen und kreative Projekte erweitert. Die kompakte M.2-SSD setzt auf PCIe Gen4 ×4 und NVMe 1.4 und erreicht laut Seagate sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.200 MB/s sowie Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.500 MB/s.

2 TB für deine Spielebibliothek:

Mit 2 TB Speicherkapazität bietet die FireCuda X1070 reichlich Platz für eine umfangreiche Spielebibliothek, Programme und Content-Creation-Dateien. Dank des M.2-2280-Formfaktors verschwindet die SSD platzsparend direkt auf dem Mainboard – ganz ohne zusätzliches Gehäuse oder Kabel. Auch bei vielen parallelen Zugriffen soll die X1070 ordentlich Tempo bieten: Seagate gibt für das 2-TB-Modell bis zu 900.000 IOPS beim zufälligen Lesen und bis zu 1.000.000 IOPS beim zufälligen Schreiben an.

Für lange Gaming-Sessions gemacht:

Im Inneren arbeitet 3D-QLC-NAND. Die angegebene Ausdauer des 2-TB-Modells liegt bei 1.200 TB Total Bytes Written (TBW). Seagate gewährt zudem eine beschränkte Garantie von fünf Jahren. Für die Überwachung und Wartung steht Seagate SeaTools zur Verfügung. Die Software kann unter anderem beim Prüfen des Laufwerkszustands und bei Updates unterstützen.

Technische Details:

* Kapazität: 2 TB

* Formfaktor: M.2 2280

* Schnittstelle: PCIe Gen4 ×4, NVMe 1.4

* Lesen: bis zu 7.200 MB/s

* Schreiben: bis zu 6.500 MB/s

* Random Read: bis zu 900.000 IOPS

* Random Write: bis zu 1.000.000 IOPS

* NAND: 3D QLC

* Endurance: 1.200 TBW

* Garantie: 5 Jahre beschränkt

Jetzt mitmachen!

Du möchtest deine Gaming-Bibliothek aufrüsten und von schnellem PCIe-Gen4-Speicher profitieren?

Dann mach bei unserem Gewinnspiel mit und sichere dir die Chance auf eine Seagate FireCuda X1070 mit 2 TB! Teilnehmen, Daumen drücken und mit etwas Glück schon bald schneller laden, speichern und spielen!

Teilnahmebedingungen und Aktionszeitraum beachten. Die genannten Leistungswerte sind Maximalwerte des Herstellers und können je nach System, Nutzung und Umgebung abweichen.

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.