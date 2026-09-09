16 Jahre Game2Gether: Wir verlosen ein FRITZ! Mesh-Set 1700

Tag 3 – 10 Tage, 10 Chancen

Zehn Tage, zehn Gewinnspiele und jede Menge Preise – klingt nach einem guten Plan, oder? Anlässlich unseres 16. Geburtstags haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt. Statt nur einen Tag lang zu feiern, lassen wir die Korken gleich 10 Tage am Stück knallen. Jeden Tag habt ihr die Chance auf einen neuen tollen Gewinn. Also schaut regelmäßig bei uns vorbei, denn wer weiß, welche Überraschung als Nächstes auf euch wartet!

FRITZ! Mesh-Set 1700 mit 3× Wi-Fi 7 gewinnen

Mehr WLAN, mehr Reichweite, mehr Möglichkeiten: Mit dem FRITZ! Mesh Set 1700 holen wir schnelles Wi-Fi 7 in die eigenen vier Wände. Zu gewinnen gibt es gleich drei FRITZ!Repeater 1700 – ideal, um ein weitläufiges Zuhause mit leistungsstarkem WLAN zu versorgen.

Wi-Fi 7 für das ganze Zuhause

Der FRITZ!Repeater 1700 unterstützt Wi-Fi 7 und funkt gleichzeitig im 2,4- und 5-GHz-Band. Dabei sind theoretische Datenraten von bis zu 3,5 GBit/s möglich – konkret bis zu 2.880 MBit/s im 5-GHz-Band und 688 MBit/s im 2,4-GHz-Band. Zwei Funkeinheiten sorgen dafür, dass mehrere WLAN-Geräte gleichzeitig zuverlässig versorgt werden können.

In Kombination mit einer FRITZ!Box lässt sich der Repeater ins FRITZ! Mesh integrieren. Die Mesh-Technologie übernimmt dabei wichtige Einstellungen automatisch und sorgt für ein gemeinsames WLAN-Netz. So kann das Smartphone, Notebook oder Tablet beim Wechsel durch die Wohnung automatisch die passende Verbindung nutzen.

Auch per LAN flexibel

Neben WLAN bietet jeder FRITZ!Repeater 1700 einen Gigabit-LAN-Anschluss. Damit lassen sich beispielsweise netzwerkfähige Geräte wie Spielekonsolen oder IP-Kameras anschließen. Alternativ kann der Repeater selbst per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden und als LAN-Brücke eingesetzt werden.

Technische Highlights

* Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s

* 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

* 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s

* 1× Gigabit-LAN

* Unterstützung von WPA3/WPA2

* WPS für eine einfache Einrichtung

* Mesh-Unterstützung mit FRITZ!Box

* Maße: ca. 80 × 80 × 37 mm

* Gewicht: ca. 160 g

* Durchschnittliche Leistungsaufnahme: ca. 4 Watt

* 5 Jahre Herstellergarantie für Endkunden

Mit drei FRITZ!Repeatern 1700 könnt ihr euer Zuhause also gleich an mehreren Stellen mit zusätzlicher WLAN-Abdeckung ausstatten.

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück das FRITZ! Mesh Set 1700 gewinnen!

*Die genannten Geschwindigkeiten sind theoretische Maximalwerte. Die tatsächlich erreichbaren Datenraten hängen unter anderem von Umgebung, Endgeräten und Netzwerkbedingungen ab.*

Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026, 23:59 Uhr.