Gamescom-Eindruck: Der UNICO Traveller ULW10 sieht aus wie ein kleiner Fernseher direkt aus den späten 80ern oder frühen 90ern, steckt aber voller moderner Technik. Wir haben uns den ungewöhnlichen Retro-Monitor auf der Gamescom genauer angesehen.

Retro-Design trifft moderne Technik

Flache Monitore sind heute selbstverständlich. Große Fernseher werden immer dünner, Auflösungen steigen und Anschlüsse verschwinden zunehmend hinter minimalistischen Gehäusen. Genau hier setzt UNICO mit dem Traveller ULW10 einen bewussten Kontrapunkt.

Der kompakte Retro-Monitor sieht auf den ersten Blick aus, als wäre er direkt aus einem Kinder- oder Jugendzimmer der späten 80er beziehungsweise frühen 90er Jahre entsprungen. Dahinter steckt allerdings moderne Technik. Das Konzept entstand ursprünglich aus dem Wunsch, eine zeitgemäße Alternative für die zahlreichen alternden und ausfallenden CRT- und PVM-Monitore zu schaffen. Aus dem reinen Ersatzdisplay entwickelte UNICO schließlich einen kompletten Monitor, der seine eigene Retro-Identität mitbringt.

Gamescom: Ein echter Blickfang

Auf der Gamescom konnten wir uns den Traveller ULW10 selbst ansehen und gerade in natura funktioniert das Konzept erstaunlich gut.

Das Gehäuse ist dabei nicht einfach irgendein modernes Display, das in eine Retro-Hülle gesteckt wurde. Die Gestaltung mit dem wuchtigen Rahmen, den seitlichen Lautsprecheröffnungen und vor allem den klassischen Drehreglern auf der Vorderseite erzeugt genau das Gefühl, das UNICO vermitteln möchte.

Die Regler sind dabei mehr als reine Dekoration. Das Bedienkonzept greift bewusst analoge Elemente auf und setzt damit einen Kontrast zu den heute üblichen Touch-Tasten und On-Screen-Menüs. Auch UNICO stellt die analogen Buttons, Drehregler und Spinner ausdrücklich als Teil der Designphilosophie heraus.

Plötzlich wieder Kinderzimmer

Das wird vor allem dann deutlich, wenn eine alte Konsole angeschlossen wird. Genau das konnten wir auf der Gamescom erleben: Konsole anschließen, Controller in die Hand nehmen und auf den ULW10 schauen und schon fühlt es sich ein wenig so an, als würde man wieder vor dem Fernseher im eigenen Kinder- oder Jugendzimmer sitzen.

Nur mit einem entscheidenden Unterschied: Das Bild des ULW10 wirkt deutlich moderner und sauberer als das, was wir damals von unseren alten Röhrenfernsehern gewohnt waren.

Damit versucht UNICO nicht, die Nachteile alter CRTs künstlich nachzubauen. Vielmehr verbindet das Gerät die Optik und das Spielgefühl vergangener Zeiten mit der Technik eines modernen Displays. Der Hersteller versteht den ULW10 als Brücke zwischen unterschiedlichen Gaming-Epochen.

4:3 statt 16:9

Besonders gut gefällt uns das echte 4:3-Format. Statt ein modernes 16:9-Display mit schwarzen Balken zu versehen, ist der ULW10 tatsächlich für die klassische Bilddarstellung ausgelegt. Das passt thematisch perfekt zu klassischen Konsolen. Wer beispielsweise eine alte Nintendo-, Sega- oder andere Retro-Konsole anschließt, bekommt genau die Bildproportionen, die man aus der damaligen Zeit kennt. Der 10,4 Zoll große Bildschirm ist dabei mit einer Auflösung von 1280 × 960 Pixeln ausgelegt. Die geringe Diagonale ist dabei auch gar kein Problem. Schließlich musste man durch die kabelgebundenen Controller eh immer näher am TV-Gerät sitzen und wer hatte damals schon einen großen Fernseher in seinem Zimmer stehen…

Klassische Anschlüsse treffen auf HDMI

Auch bei der Konnektivität schlägt der ULW10 die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Mit S-Video, RGB, RCA und VGA sind typische klassische Anschlüsse vorhanden. Damit lassen sich alte Konsolen direkt mit dem Monitor verbinden. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss für zukünftige Erweiterungen vorgesehen. Unterstützt werden unter anderem RGBS und CSYNC sowie CGA und VGA, wodurch sich der ULW10 auch für klassische Arcade-Hardware und ältere PCs interessant macht. Gleichzeitig steht mit HDMI ein moderner Anschluss für aktuelle Hardware zur Verfügung.

Praktischer Stauraum für Controller und Zubehör

Eine besonders nette Idee versteckt sich auf der Rückseite des Gehäuses. Dort befindet sich ein integriertes Stauraumfach. Hier lassen sich beispielsweise Controller, Kabel oder anderes Zubehör unterbringen. Gerade bei einem Gerät, das als Mittelpunkt eines Retro-Setups gedacht ist, ist das eine praktische Ergänzung. Statt zusätzlichen Stauraum neben dem Monitor zu benötigen, verschwindet das wichtigste Zubehör direkt im Gerät.

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Retro-Look mit verschiedenen Designs

UNICO orientiert sich beim Design an professionellen Studiomonitoren der 90er Jahre und kombiniert diese Optik mit modernen Materialien. Dadurch wirkt der ULW10 tatsächlich wie ein authentisches Gerät aus einer anderen Zeit, ohne die technischen Nachteile alter Röhrenmonitore.

Vorgesehen sind verschiedene Gehäusevarianten. Neben einem klassischen Beige stehen unter anderem Studio Gray sowie eine auffälligere Retro-Red-&-White-Variante im Raum.

Kickstarter-Kampagne in Vorbereitung

Der Traveller ULW10 ist derzeit noch nicht regulär erhältlich. UNICO bereitet eine Kickstarter-Kampagne für das Projekt vor. Das Gerät ist als Passion-Projekt entstanden und soll insbesondere Retro-Gamer ansprechen, die eine zeitgemäße Alternative zu ihren alten und teilweise nicht mehr funktionierenden CRT- und PVM-Monitoren suchen.

Interessenten können sich bereits über eine sogenannte Founder Reservation einen Platz sichern. Diese soll unter anderem einen Rabatt auf ein teilnahmeberechtigtes Kickstarter-Angebot sowie weitere Vorteile rund um den Kampagnenstart bieten. Auch die weitere Produktplanung klingt interessant: UNICO deutet bereits größere Varianten, modulare Arcade-Docks und weiteres Zubehör an. Der 10,4-Zoll-ULW10 könnte damit lediglich der Anfang einer ganzen Familie von Retro-Hardware sein.

Unser Eindruck

Der UNICO Traveller ULW10 ist eines dieser Geräte, bei denen die technischen Daten nur einen Teil der Geschichte erzählen. Natürlich sind 10,4 Zoll und 4:3 keine Spezifikationen, mit denen man einen modernen Gaming-Monitor beeindrucken würde. Darum geht es UNICO aber auch gar nicht. Der ULW10 will ein Stück Gaming-Geschichte zurückbringen. Und genau das gelingt ihm zumindest bei unserem ersten Kontakt auf der Gamescom erstaunlich gut. Das Retro-Design, die Drehregler, das 4:3-Format und die Möglichkeit, alte Hardware anzuschließen, erzeugen gemeinsam eine Atmosphäre, die moderne Displays schlicht nicht vermitteln können.

Wer eine alte Konsole anschließt, bekommt deshalb nicht nur ein Bild auf einem Monitor zu sehen. Für einen kurzen Moment fühlt es sich tatsächlich so an, als wäre man wieder ein paar Jahrzehnte jünger und würde im Kinderzimmer vor dem Fernseher sitzen. Nur dass der Fernseher diesmal ein deutlich besseres Bild liefert.

Genau diese Mischung aus Nostalgie und moderner Technik macht den Traveller ULW10 zu einem ausgesprochen spannenden Gerät für Retro-Fans. Wir sind deshalb gespannt, wann die Kickstarter-Kampagne startet und zu welchen Konditionen der ungewöhnliche Monitor letztendlich angeboten wird.