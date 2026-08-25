Stage Tour: Release-Termin, 45 Songs und neue Details zum Rhythmusspiel

RedOctane Games hat im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 den bisher größten Einblick in Stage Tour gewährt. Neben dem offiziellen Release-Termin wurden zahlreiche neue Details zum Rhythmusspiel und zur bereits angekündigten Hardware enthüllt.

Stage Tour erscheint am 10. Dezember 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC über Steam und den Epic Games Store. Vorbestellungen für Hardware und Spiele-Bundles sind bereits möglich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der neue Trailer, der während der Opening Night Live gezeigt wurde, wird von Mötley Crües „Kickstart My Heart“ begleitet. Besucher der gamescom können Stage Tour außerdem bereits auf speziell angefertigten Arcade-Automaten auf dem Messegelände ausprobieren.

Über 90 Songs aus sechs Jahrzehnten

Zum Start soll Stage Tour mehr als 90 Songs aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte bieten. Darunter befinden sich Titel von The Rolling Stones, Metallica, Radiohead, The Cure, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, Paramore und Olivia Rodrigo.

Mit der aktuellen Ankündigung wurden 20 weitere Songs bestätigt. Damit sind inzwischen 45 Titel der später mehr als 90 Songs umfassenden Setlist bekannt.

Zu den bestätigten Songs gehören unter anderem:

Avril Lavigne – „Bite Me“

BABYMETAL & Electric Callboy – „RATATATA“

Bad Omens – „Just Pretend“

Billy Talent – „Red Flag“

Black Eyed Peas – „Pump It“

blink-182 – „MORE THAN YOU KNOW“

The Clash – „I Fought the Law“

The Cure – „Just Like Heaven“

Def Leppard – „Photograph“

Duran Duran – „Rio“

Ed Sheeran feat. Bring Me the Horizon – „Bad Habits“

Fall Out Boy – „Heartbreak Feels So Good“

Ghost – „Square Hammer“

Mastodon – „The Motherload“

Megadeth – „Tornado of Souls“

Metallica – „Lux Æterna“

Mötley Crüe – „Kickstart My Heart“

Muse – „Starlight“

Olivia Rodrigo – „ballad of a homeschooled girl“

Paramore – „For a Pessimist, I’m Pretty Optimistic“

Radiohead – „Just“

Red Hot Chili Peppers – „Dani California“

Rise Against – „Broken Dreams, Inc.“

The Rolling Stones – „In the Stars“

Slipknot – „Psychosocial“

Smash Mouth – „All Star“

Weezer – „Island in the Sun“

Wheatus – „Teenage Dirtbag“

ZZ Top – „Sharp Dressed Man“

Weitere Songs sollen im Vorfeld der Veröffentlichung über die Stage-Tour-Setlist-Reveal-Reihe angekündigt werden.

Mehr als 180 echte Gitarren

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der umfangreichen Gitarrensammlung. Durch die mehrjährige Partnerschaft mit Gibson bringt Stage Tour zum Start mehr als 180 authentische Gitarren von Gibson, Epiphone und Kramer ins Spiel. Damit soll es sich um die bislang größte Sammlung realer Gitarren in einem Musikspiel handeln.

Zusätzlich stehen mehr als 50 Bandmitglieder zur Verfügung. Jedes Mitglied besitzt einen eigenen Stil und unterschiedliche Skins, wodurch zum Start mehr als 150 freischaltbare Kombinationen entstehen.

Für Einsteiger und erfahrene Spieler

Stage Tour setzt auf bekannte Modi wie Quickplay und Practice, ergänzt diese aber um neue Spielvarianten. Der Judgements-Modus richtet sich an Spieler, die besonders viel Wert auf Genauigkeit legen. Für entspannte Abende steht außerdem ein Karaoke-Modus zur Verfügung.

Eine zentrale Neuerung ist der Tour Mode. Dabei handelt es sich um einen von Roguelite-Spielen inspirierten Einzelspieler-Modus. Spieler wählen ihren Weg, stellen ihre Band zusammen und gehen anschließend auf Tour. Jeder Durchlauf soll sich anders entwickeln und dadurch einen hohen Wiederspielwert bieten.

Auch beim Eingabegerät besteht freie Wahl. Neben Guitar Controllern, Drum Controllern und Mikrofonen unterstützt Stage Tour reguläre Gamepads sowie Tastatur und Maus. Für die verschiedenen Eingabemethoden gibt es jeweils eigene Notencharts, anstatt lediglich das klassische Gitarren-Gameplay anzupassen.

Bis zu vier Spieler können lokal gemeinsam spielen. Dabei lassen sich Gitarren, Schlagzeug, Mikrofone, Gamepads sowie Tastatur und Maus beliebig miteinander kombinieren.

Darüber hinaus unterstützt Stage Tour plattformübergreifendes Online-Koop und Online-Ranglisten.

1 von 4

Release und Preise

Stage Tour erscheint am 10. Dezember 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Die Standardversion kostet 39,99 Euro beziehungsweise 39,99 US-Dollar oder 34,99 britische Pfund. Die digitale Vorbestellung soll zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Hardware und Bundles können bereits vorbestellt werden. Das Stage Tour Kramer Guitar & Game Bundle kostet 139,99 Euro und enthält den offiziellen Kramer Guitar Controller sowie das vollständige Spiel.

Wer das Kramer Guitar & Game Bundle über den offiziellen Shop vorbestellt, erhält zusätzlich ein exklusives Stage Tour Comic Book, das in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics entstanden ist.

Für komplette Bands gibt es das Stage Tour Band Kit + Game Bundle für 314,99 Euro. Das Bundle soll sämtliche benötigte Hardware für eine komplette Band im Wohnzimmer enthalten.

Die einzelnen Hardware-Komponenten werden zu folgenden Preisen angeboten:

Hardware Preis Stage Tour Kramer Guitar Controller 114,99 € Stage Tour Drum Kit 209,99 € Stage Tour Wireless Microphone 29,99 € Stage Tour Wired USB Microphone 19,99 €

Damit möchte RedOctane Games die klassische Rhythmusspiel-Erfahrung zurückbringen, gleichzeitig aber neue Spieler mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten, einem umfangreichen Song-Angebot und neuen Spielmodi ansprechen.

CRKD x Stage Tour: Premium-Gitarren für anspruchsvolle Spieler

Zusätzlich zur offiziellen Kramer-Hardware bietet die CRKD x Stage Tour Collection mehrere hochwertige Gibson-Gitarrencontroller. Die Modelle verbinden die bekannten Gitarrenformen mit moderner Technik und richten sich insbesondere an Spieler, die Wert auf präzise Eingaben und eine hochwertige Haptik legen.

Zur Kollektion gehören die Stage Tour 8K Gibson Explorer 20th Anniversary Edition, die Gibson Les Paul Oxblood Edition sowie eine Variante der Les Paul Oxblood Edition für Xbox Series X|S und PC. Die Explorer setzt dabei auf einen 8K-Hochgeschwindigkeits-Chipsatz mit einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz und ist damit das technisch anspruchsvollste Modell der Reihe.

Die CRKD-Controller können bereits vorbestellt werden:

Modell Preis CRKD Stage Tour 8K Gibson Explorer 20th Anniversary Edition – PC/Multi-Platform 134,99 € CRKD Stage Tour Gibson Les Paul Oxblood Edition – PC/Multi-Platform 124,99 € CRKD Stage Tour Gibson Les Paul Oxblood Edition – Xbox Series X|S/PC 134,99 €

Die 8K Gibson Explorer soll im Januar 2027 ausgeliefert werden, während die Les Paul Oxblood Editionen im Dezember 2026 erscheinen sollen.