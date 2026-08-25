CRKD Stage Tour Pro Guitar Collection: Drei neue Gitarren-Controller angekündigt

CRKD hat im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 die Stage Tour Pro Guitar Collection vorgestellt. Die neue Premium-Reihe von Gitarren-Controllern entsteht im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft mit Gibson und umfasst drei Modelle, die auf den ikonischen Formen Gibson Les Paul, Gibson SG und Gibson Explorer basieren.

Die neuen Controller kombinieren das Design klassischer Instrumente mit der bisher fortschrittlichsten Rhythmusspiel-Hardware von CRKD. Zum Einsatz kommen unter anderem mechanische Frets, Hall-Effect-Klick-Strum-Bars, LED-Beleuchtung am Gitarrenhals und eine schnelle Verbindungstechnik.

Gleichzeitig wurde das Layout der Bedienelemente überarbeitet. System- und Navigationstasten befinden sich nun ergonomischer positioniert in der Nähe beziehungsweise oberhalb der Strum-Bar. Dadurch sollen wichtige Funktionen leichter erreichbar sein und die Vorderseite der Gitarre aufgeräumter wirken.

Drei Gitarren mit eigener Geschichte

Die Stage Tour Pro Guitar Collection besteht aus drei unterschiedlichen Modellen. Die Stage Tour Les Paul Oxblood Edition orientiert sich an der charakteristischen Gibson Les Paul Oxblood. Die Stage Tour SG Midnight Blue Edition greift dagegen das Konzept eines Vorserien-Gitarrencontrollers aus der PlayStation-2-Ära von Guitar Hero II auf, der damals nie veröffentlicht wurde.

Das dritte Modell ist die Stage Tour 8K Gibson Explorer: 20th Anniversary Edition. Sie erinnert an einen Gitarren-Controller, der vor 20 Jahren eine ganze Generation von Rhythmusspielern geprägt hat.

Stage Tour 8K Gibson Explorer: 20th Anniversary Edition

Mit der 8K Gibson Explorer bringt CRKD die charakteristische Explorer-Form zurück. Das Modell orientiert sich beim festen Hals am ursprünglichen Design und behält die klassische Farbgebung bei, wurde im Inneren jedoch technisch modernisiert.

Herzstück ist ein neuer 8K-Hochgeschwindigkeits-Chipsatz, der sowohl kabelgebunden als auch kabellos eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz ermöglichen soll. Hinzu kommen eine direkte Verkabelung der Frets und des D-Pads, mechanische Frets sowie eine Hall-Effect-Klick-Strum-Bar.

Zu den wichtigsten Features gehören:

8K-Hochgeschwindigkeits-Chipsatz mit bis zu 8.000 Hz Polling-Rate

Fester Hals im Stil des ursprünglichen Xplorer für Xbox 360

Mechanische Frets im klassischen Fünf-Farben-Layout

Hall-Effect-Klick-Strum-Bar

Überarbeitetes Layout für System- und Navigationstasten

Ausgelegt auf maximale Performance

Die 8K Explorer ist als Multi-Platform Edition für PC, Nintendo Switch, Mobilgeräte und Tablets sowie ausgewählte ältere Konsolen erhältlich. Der Versand soll im Januar 2027 beginnen.

Gibson Les Paul Oxblood Edition

Die Gibson Les Paul Oxblood Edition ist vom gleichnamigen Gibson-Modell inspiriert und richtet sich an Spieler, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und Haptik legen.

Neben den mechanischen Frets und der Hall-Effect-Strum-Bar verfügt der Controller über eine dynamische LED-Beleuchtung im Gitarrenhals. Auch hier wurden System- und Navigationstasten oberhalb der Strum-Bar platziert.

Weitere Funktionen sind ein Neigungssensor sowie eine CTRL-Taste zum Aktivieren von Stage Power. Im PC Legacy Mode werden bis zu 500 Hz kabelloses beziehungsweise 1.000 Hz kabelgebundenes Polling unterstützt. Über die Stage-Tour- und CRKD-App lässt sich der Controller zudem per Bluetooth weiter anpassen und konfigurieren.

Die Les Paul Oxblood Edition erscheint als PC/Multi-Platform- sowie als Xbox-Series-X|S/PC-Version und soll im Dezember 2026 ausgeliefert werden.

Gibson SG Midnight Blue Edition

Die SG Midnight Blue Edition basiert auf einem besonderen Stück Rhythmusspiel-Geschichte. Vorbild ist ein seltenes Vorserienmuster eines Guitar-Hero-II-Gitarrencontrollers, der während der PlayStation-2-Ära entwickelt, aber nie offiziell produziert wurde.

Das Modell kombiniert die markante Gibson-SG-Silhouette mit einer Midnight-Blue-Lackierung und der aktuellen Controller-Technik von CRKD. Wie bei der Les Paul kommen mechanische Frets, eine Hall-Effect-Klick-Strum-Bar, dynamische LED-Beleuchtung und schnelle Verbindungsmöglichkeiten zum Einsatz.

Die SG Midnight Blue Edition erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC und soll ebenfalls im Dezember 2026 ausgeliefert werden.

Stage Tour startet im Dezember

Die neue Pro Guitar Collection ergänzt das bereits angekündigte Stage-Tour-Hardware-Angebot. Das Rhythmusspiel soll am 10. Dezember 2026 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen.

Stage Tour bietet mehr als 90 offiziell lizenzierte Songs. Spieler können als Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger oder Sänger auftreten und mehr als 180 authentische In-Game-Gitarren von Gibson, Epiphone und Kramer sammeln. Lokal können bis zu vier Spieler gemeinsam spielen, wobei unterschiedliche Kombinationen aus Gitarre, Schlagzeug, Mikrofon und Gamepad möglich sind.

Darüber hinaus unterstützt Stage Tour plattformübergreifendes Online-Koop und Online-Ranglisten. Für Einzelspieler steht mit dem Tour-Modus ein eigener Spielmodus zur Verfügung, der sowohl mit einem Guitar Controller als auch mit einem Gamepad gespielt werden kann.

Jack Guinchard, Co-Creator von CRKD und Head of Marketing & Brand für Stage Tour, kommentiert die neue Hardware:

„Rhythmusspiele waren schon immer ein großer Teil von CRKD, und diese Kollektion repräsentiert alles, was wir über die Entwicklung von Guitar Controllern für heutige Spieler gelernt haben. Der 20th Anniversary Explorer ist für uns besonders bedeutsam. Er ist eine Ikone, die eine ganze Ära des Rhythmusspielens geprägt hat, und zwanzig Jahre später haben wir die Gelegenheit, ihn mit der schnellsten und fortschrittlichsten Technologie zurückzubringen, die wir je in einen Guitar Controller integriert haben. Zusammen mit den neuen Versionen unserer Les Paul und SG feiert diese Kollektion die Geschichte des Rhythmusspielens und treibt gleichzeitig die Hardware voran. Da Stage Tour diesen Dezember erscheint, hätten wir uns keinen besseren Zeitpunkt vorstellen können, um den Explorer zurückzubringen.“

Preise und Verfügbarkeit

Die Stage Tour Pro Guitar Collection kann ab sofort vorbestellt werden. Die Les Paul Oxblood Edition und die SG Midnight Blue Edition sollen im Dezember 2026 ausgeliefert werden. Die 8K Explorer: 20th Anniversary Edition folgt voraussichtlich im Januar 2027.

Modell Preis Stage Tour 8K Gibson Explorer 20th Anniversary Edition – PC/Multi-Platform 134,99 € Stage Tour Gibson Les Paul Oxblood Edition – PC/Multi-Platform 124,99 € Stage Tour Gibson Les Paul Oxblood Edition – Xbox Series X|S/PC 134,99 € Stage Tour Gibson SG Midnight Blue Edition – PlayStation/PC 134,99 €

Die neuen Controller sollen damit vor allem ambitionierte Rhythmusspiel-Fans ansprechen, die klassische Gitarren-Designs mit moderner Technik und hoher Abtastrate verbinden möchten.