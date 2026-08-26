Path of Exile 2 Full Release und gamescom 2026 Stand

Am 11. Dezember startet endlich der Path of Exile 2 Full Release mit dem Update 1.0. Gleichzeitig beginnt damit auch die Free-to-Play Phase.

Path of Exile 2 mit dem Duelist

Schärft eure Klingen für die Vollversion von 1.0. Mit diesem Update kehrt die lang erwartete Duelist-Klasse zurück. Denn der Schwertschwinger mit der unglaublichen Drehwurm- und Magen-Toleranz war schon im ersten Teil ein gern gespielter Charakter. Die Klasse bringt Schwerter ins Spiel und bietet neue Skill-Kombinationen. Dafür hat GGG extra einen Trailer vorbereitet.

Übrigens ist PoE2 auch in den Kölner Messe Hallen der gamescom 2026. Die Klasse des Duelisten könnt ihr in Halle 6 B-031 testen. Das wird ein echter Tumult! Der deutsche Path of Exile Twitch-Streamer Pillebrille ist zudem vor Ort und nimmt euch mit durch die Hallen. Bei ihm könnt ihr sicher mehr über das Spiel erfahren und eine Einschätzung von einem echten Kenner.

> Noch mehr Berichte von der gamescom 2026.

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ExileCon im November

Es kommt noch mehr auf euch zu. Die nächste ExileCon steht kurz bevor, in welchem wir mehr über die Zukunft von Path of Exile 2 erfahren und was uns Spieler nach der Veröffentlichung erwartet. Bleibt am Ball für weitere Ankündigungen, Updates und Belohnungen, während wir uns dem 1.0 Full Release langsam nähern.