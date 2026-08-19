Mattel Brick Shop bringt XBOX Original als 1:1-Klemmbausteinmodell

Zum 25. Jubiläum der legendären XBOX präsentiert Mattel Brick Shop™ ein neues Premium-Klemmbausteinset, das die ursprüngliche Microsoft XBOX originalgetreu im Maßstab 1:1 nachbildet. Das Mattel Brick Shop XBOX Original besteht aus 3.509 Teilen und richtet sich an Gamer, Klemmbaustein-Fans und Sammler.

Neben der Konsole selbst ist auch der ikonische XBOX-Controller „The Duke“ Bestandteil des Sets. Dieser übernimmt zugleich eine besondere Funktion: Über die Tasten des Controllers lassen sich interaktive Elemente des Modells aktivieren. Dabei werden versteckte Spielszenen aus drei bekannten XBOX-Titeln durch Beleuchtungseffekte und passende Spielsoundtracks zum Leben erweckt.

Zu den integrierten Hommagen gehören „Halo: Combat Evolved“, „The Elder Scrolls III: Morrowind“ und „Psychonauts“. Die drei von den Spielen inspirierten Module können aus der Konsole herausgenommen und separat ausgestellt werden. Insgesamt liegen dem Set außerdem 12 NanoWorld™-Figuren bei, mit denen sich verschiedene Szenen aus den Spielen nachstellen lassen.

Versteckte Funktionen im XBOX-Klassiker

Ein besonderes Detail des Modells ist eine versteckte Tastenkombination. Wer diese mit dem „The Duke“-Controller entdeckt, kann eine zusätzliche exklusive Lichtsequenz auslösen. Damit soll das Modell nicht nur als Ausstellungsstück dienen, sondern auch beim Aufbau und anschließenden Erkunden weitere Details offenbaren.

Mattel setzt mit dem XBOX Original die Expansion von Mattel Brick Shop fort. Die Premium-Klemmbausteinmarke wurde 2025 gestartet und hat ihr Sortiment seitdem unter anderem um Sets zu Masters of the Universe, Halo sowie lizenzierte Fahrzeuge verschiedener Automobilhersteller erweitert.

Ted Wu, SVP und Global Head of Vehicles and Building Sets bei Mattel, erklärt: „Wie bei jedem Mattel Brick Shop-Produkt haben wir uns intensiv mit jedem Detail auseinandergesetzt, um die ursprüngliche XBOX-Konsole originalgetreu nachzubilden – ein Sammlerstück, das eine der einflussreichsten Konsolen der Gaming-Geschichte würdigt und Fans gleichzeitig mit authentischen Details und versteckten Elementen belohnt, die es zu entdecken gilt.“

Preis und Verfügbarkeit

Das Mattel Brick Shop XBOX Original ist für 329,99 Euro UVP erhältlich und richtet sich an Fans ab 17 Jahren. Der Vorverkauf ist ab sofort bei ausgewählten Händlern sowie über Mattel Creations gestartet.

Mattel Brick Shop XBOX Original – die wichtigsten Daten: