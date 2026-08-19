James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough für Switch 2 angekündigt

James Pond kehrt zurück! James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough bringt zwölf Versionen von vier klassischen Adventures, stellt das neue Pondverse vor und enthält den brandneuen Titelsong „Maybe“.

Manche Agenten lassen sich nicht einfach unter den Fischen begraben. System 3 gibt heute bekannt, dass James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough im Oktober 2026 auf der Nintendo Switch 2 erscheinen wird, angeführt von einer streng limitierten physischen Sammlerausgabe, bei deren Entwicklung der Erhalt des Spiels im Mittelpunkt stand.

Die James Pond Legacy-Sammlung vereint zwölf Versionen von vier klassischen James-Pond-Spielen und deckt die Plattformen Amiga 500, Sega Mega Drive/Genesis, Super Nintendo Entertainment System und Commodore 64 ab. Mit einer auf maximal 6.000 physische Exemplare limitierten Auflage bietet die Sammlung langjährigen Fans und neu rekrutierten Agenten die Möglichkeit, ein greifbares Stück James-Pond-Geschichte zu besitzen.

James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough umfasst vier beliebte Titel: James Pond: Underwater Agent, James Pond 2: RoboCod, James Pond 3: Operation Starfish und The Aquatic Games Starring James Pond and the Aquabats. Die verschiedenen in der Sammlung enthaltenen Versionen bewahren die unverwechselbare Grafik, den Sound und das Gameplay der Originalveröffentlichungen und bieten einen tiefen Einblick in die Geschichte des charmantesten Unterwasseragenten der Gaming-Welt.

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Die wichtigsten Features:

Vier Games, zwölf klassische Versionen: Erlebe James Pond: Underwater Agent, James Pond 2: RoboCod, James Pond 3: Operation Starfish und The Aquatic Games, in Versionen für Amiga 500, Sega Mega Drive/Genesis, SNES und Commodore 64.

Erlebe James Pond: Underwater Agent, James Pond 2: RoboCod, James Pond 3: Operation Starfish und The Aquatic Games, in Versionen für Amiga 500, Sega Mega Drive/Genesis, SNES und Commodore 64. Für die Nintendo Switch 2 bewahrt: Die limitierte physische Sammleredition bringt James Ponds klassische Missionen auf eine Nintendo-Switch-2-Softwarekarte.

Die limitierte physische Sammleredition bringt James Ponds klassische Missionen auf eine Nintendo-Switch-2-Softwarekarte. Tauche in das Pondverse ein: Entdecke eine interaktive Plattform mit Charakterprofilen, Biografien von Helden und Schurken, der Geschichte der Reihe, Informationen zu den Levels, Originalverpackungen und einer umfassenden Zeitleiste der Serie.

Entdecke eine interaktive Plattform mit Charakterprofilen, Biografien von Helden und Schurken, der Geschichte der Reihe, Informationen zu den Levels, Originalverpackungen und einer umfassenden Zeitleiste der Serie. Ein brandneuer Originalsong: Im Trailer zum Spiel ist „Maybe“ zu hören, ein im Studio aufgenommener Titelsong, der von Dr. Maybe inspiriert wurde. Der Song soll noch vor dem Start des Spiels im Oktober auf Spotify und Apple Music veröffentlicht werden.

Im Trailer zum Spiel ist „Maybe“ zu hören, ein im Studio aufgenommener Titelsong, der von Dr. Maybe inspiriert wurde. Der Song soll noch vor dem Start des Spiels im Oktober auf Spotify und Apple Music veröffentlicht werden. Klassisches Spielvergnügen, moderner Komfort: Genieße mehrere Speicherplätze während des Spiels, Controller-Vibration, einstellbare Scanlines, Audio-Steuerung im Spiel und anpassbare Rahmen.

Genieße mehrere Speicherplätze während des Spiels, Controller-Vibration, einstellbare Scanlines, Audio-Steuerung im Spiel und anpassbare Rahmen. Lokalisiert für internationale Agenten: Die Sammlung erscheint auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Die Sammlung stellt außerdem das brandneue Pondverse vor, eine interaktive Plattform, auf der zum ersten Mal Charaktere, Bösewichte, Endgegner, Spiele und unvergessliche Schauplätze aus der gesamten Geschichte von James Pond zusammenkommen. Die Spieler können tiefer in das Universum der Reihe eintauchen – dank detaillierter Charakterprofile, Biografien der Helden und Schurken, Einblicken in die Spiele und ihre legendären Levels sowie neu gestalteter 3D-Artworks, die von der ursprünglichen Pixelkunst inspiriert sind. Das Pondverse bietet zudem authentische Verpackungsgrafiken sowie eine umfassende Zeitleiste, die die Entwicklung der Serie darstellt.

James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough erscheint im Oktober 2026 für Nintendo Switch 2. Ein genaues Releasedatum und weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von System 3.