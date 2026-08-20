GTA 6: Leaker hat offenbar Zugriff auf spielbaren Build und veröffentlicht weiteres Gameplay

Wenige Tage vor der großen Präsentation von Grand Theft Auto VI kämpft Rockstar Games offenbar mit einem erheblichen Leak. In den vergangenen Tagen sind mehrere Gameplay-Clips aus einer noch unfertigen Version von GTA 6 im Netz aufgetaucht. Mittlerweile deutet vieles darauf hin, dass die verantwortliche Person nicht lediglich zuvor erhaltene Videos veröffentlicht, sondern selbst Zugriff auf eine spielbare Version des Spiels besitzt. Für Rockstar könnte sich die Situation damit zu einem deutlich größeren Problem entwickeln. Schließlich steht der ausführliche Blick auf GTA 6 unmittelbar bevor, während der Leaker theoretisch weiteres Material veröffentlichen könnte.

Neuer Clip soll Zugriff auf GTA 6 beweisen

Die bislang veröffentlichten Videos zeigen hauptsächlich Protagonist Jason in verschiedenen Spielsituationen. In einem der neuesten Clips soll er mit einer Waffe das Wort „Leek“ auf eine Wand schießen. Damit versucht die hinter den Veröffentlichungen stehende Person offenbar zu demonstrieren, tatsächlich selbst die Kontrolle über das Spiel zu besitzen. Ein weiteres Video zeigt Jason bei einem Flug über die Stadt und liefert dabei neue Eindrücke von der enormen Spielwelt. Zuvor waren bereits verschiedene andere Szenen aufgetaucht. So ist Jason unter anderem beim Basketballspielen an seinem Haus zu sehen. Das Minispiel verfügt offenbar über eine eigene Mechanik, bei der der richtige Zeitpunkt beim Werfen entscheidend ist. Erfolgreiche Aktionen scheinen zudem Auswirkungen auf bestimmte Charakterwerte zu haben.

Ein anderer Clip zeigt eine Autofahrt, die schließlich in einer Auseinandersetzung mit einem NPC und einer Verfolgungsjagd mit der Polizei endet. Interessant sind dabei verschiedene Anzeigen im Interface. Diese könnten unter anderem auf ein Karma- beziehungsweise Reputationssystem sowie die Möglichkeit hindeuten, Ausrüstung und verschiedene Loadouts im eigenen Fahrzeug zu verstauen. Auch Szenen aus einem Stripclub sowie ein kurzer Ausschnitt einer Zwischensequenz auf einem Boot wurden veröffentlicht. In einem der Videos ist außerdem der Song „Sports Car“ von Tate McRae zu hören. Da dieser erst 2025 erschien, dürfte zumindest dieses Material aus einer vergleichsweise aktuellen Entwicklungsfassung stammen.

Spoilergefahr kurz vor der offiziellen Präsentation

Besonders problematisch ist weniger das bislang veröffentlichte Gameplay als vielmehr die Frage, auf welche Inhalte der Leaker noch Zugriff besitzt. Eine unfertige Spielversion kann zwar technisch deutlich vom finalen Produkt abweichen, größere Storyelemente und Zwischensequenzen könnten jedoch bereits enthalten sein. Damit besteht die Gefahr, dass in den kommenden Tagen nicht nur Gameplaymechaniken und Teile der Spielwelt, sondern auch wichtige Handlungselemente vorzeitig im Internet landen. Rockstar Games selbst hat die Echtheit der Clips bislang nicht ausführlich kommentiert. Berichte über Urheberrechtsbeschwerden und entfernte Uploads sprechen allerdings dafür, dass es sich tatsächlich um Material aus GTA 6 handelt.

Der Zeitpunkt könnte für Rockstar kaum ungünstiger sein. Am 27. August 2026 soll mit „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ erstmals ein ausführlicher offizieller Blick auf das Spiel veröffentlicht werden. Die Präsentation wird zunächst über Netflix ausgestrahlt und später über den offiziellen Rockstar-Kanal verfügbar sein. Bis dahin sollten Fans, die möglichst ungespoilert in das Spiel starten möchten, bei sozialen Netzwerken entsprechend vorsichtig sein. Sollte der Leaker tatsächlich über einen vollständigen oder umfangreichen spielbaren Build verfügen, könnten weitere Videos jederzeit auftauchen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.