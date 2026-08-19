Mit den PixelByte Controllern bringt Drakong™, eine Gaming-Hardware-Marke von Hyperkin, eine neue Reihe besonders kompakter und sammelbarer Gamepads auf den Markt. Das Besondere: Die winzigen Controller sind voll funktionsfähig und werden erstmals als Gaming-Hardware im klassischen Blindbox-Format angeboten. Den Anfang macht eine offiziell lizenzierte Serie zu Attack on Titan.

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Die PixelByte Controller sind so klein, dass sie problemlos unterwegs mitgenommen werden können. Eine integrierte Schlaufe ermöglicht es, den Controller beispielsweise am Gürtel, Rucksack oder einer Tasche zu befestigen. Gleichzeitig sollen verschiedene Serien mit unterschiedlichen Designs zum Sammeln einladen. Weitere Themen, Lizenzen und Marken aus den Bereichen Anime, Gaming, TV und sogar Snacks sollen künftig folgen.

Kompakter Controller mit zahlreichen Funktionen

Trotz ihrer geringen Größe bieten die PixelByte Controller zahlreiche Funktionen eines klassischen Gamepads. Über drei verschiedene Betriebsmodi lässt sich der Controller für unterschiedliche Einsatzzwecke verwenden. Dank integrierter Bluetooth-Technologie ist er mit iOS, Android, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie Linux-basierten Geräten und weiteren Plattformen kompatibel.

Die Tastenbelegung lässt sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen. So können unter anderem die Positionen von Bumper- und Trigger-Tasten sowie der ABXY-Tasten angepasst werden. Auch das D-Pad kann bei Bedarf die Funktion eines linken Analogsticks übernehmen. Für besonders intensive Spiele-Sessions steht zudem ein integrierter Turbo-Modus zur Verfügung.

PixelByte wird zum Produktivitätshelfer

Abseits des Gamings soll der PixelByte Controller ebenfalls einen praktischen Nutzen bieten. Im Productivity Mode verwandelt sich das Mini-Gamepad in eine Kombination aus Maus- und Tastatursteuerung. Damit lassen sich beispielsweise Präsentationen steuern, Fotos auf dem Smartphone aus der Ferne aufnehmen oder Tastenkürzel am PC auslösen.

Die kleinen Controller sollen damit nicht nur Sammler und Gamer ansprechen. Durch die fingerförmige Schlaufe und die taktilen Silikon-Tasten kann der PixelByte zudem als kleiner Fidget-Gadget genutzt werden.

„Der PixelByte Controller ist ein neues Konzept für sammelbare Hardware von Drakong und die weltweit erste Serie, die im traditionellen Blindbox-Format verkauft wird“, erklärt Slade Dude Suzuki, Lead Product Developer bei Drakong.

Der Controller richte sich an Sammler, Gamer und alle, die unterwegs unkompliziert spielen möchten. Trotz seiner geringen Größe soll er vielseitige Funktionen, hochwertige Hardware und unterschiedliche Designs miteinander verbinden.

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Attack on Titan macht den Anfang

Zum Start erscheint die erste PixelByte-Serie im Zeichen von Attack on Titan. Insgesamt umfasst die Reihe sieben offiziell lizenzierte Designs, die auf der beliebten Anime-Serie basieren. Fans können damit versuchen, die komplette Serie zu sammeln – welches Design sich in der jeweiligen Blindbox befindet, bleibt dabei bis zum Öffnen eine Überraschung.

Die Attack on Titan PixelByte Controller können ab sofort vorbestellt werden. Der Verkaufsstart erfolgt zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 24,99 Euro. Weitere PixelByte-Serien mit zusätzlichen Lizenzen und Designs sollen in Zukunft folgen.