CaDa bringt den Audi RS 6 Avant als beeindruckendes 4700-Teile Set

Endlich ist der neue CaDA Master Audi RS6 Avant C61515W nun auch offiziell im CaDA Store gelistet. Das mächtige Klemmbausteinmodell setzt den Audi RS6 Avant der Generation C8 im Maßstab 1:8 um und bringt es auf stolze 4.663 Teile. Mit Abmessungen von 60,3 Zentimetern in der Länge, 25,9 Zentimetern in der Breite und 16,8 Zentimetern in der Höhe dürfte der RS6 im Regal kaum zu übersehen sein.

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Zahlreiche Funktionen im großen 1:8-Modell

CaDA beschränkt sich beim RS6 nicht auf die äußere Form des sportlichen Kombis. Das Modell verfügt unter anderem über eine funktionierende Lenkung sowie zu öffnende Türen und eine Motorhaube. Unter Letzterer wartet eine detaillierte Nachbildung des V8-Motors. Besonders interessant für Klemmbaustein-Fans dürfte zudem die Umsetzung der Fahrzeugdetails sein. CaDA setzt beim C61515W laut eigener Produktbeschreibung vollständig auf bedruckte Elemente statt Aufkleber. Audi-Logos und weitere Details sind damit direkt auf den entsprechenden Teilen aufgebracht. Auch optisch versucht das Modell, die charakteristischen Proportionen des echten RS6 Avant möglichst genau einzufangen. Gerade die breite Front, die ausgeprägten Radhäuser und die lange Kombi-Silhouette machen den C61515W zu einem ungewöhnlichen Vertreter unter den großen 1:8-Klemmbausteinfahrzeugen.

Mit 4.663 Teilen, der offiziellen Audi-Lizenz, komplett bedruckten Details und einer Länge von mehr als 60 Zentimetern positioniert CaDA den RS6 damit klar als neues Flaggschiff für Auto- und Technikfans.