Der Release von Bus Simulator 27 rückt näher. Mit einem neuen Multiplayer-Trailer gibt astragon Entertainment nun weitere Einblicke in den kooperativen Mehrspielermodus der kommenden Bussimulation. Bis zu vier Personen können gemeinsam ein Busunternehmen aufbauen und verwalten. Dank Crossplay funktioniert die Zusammenarbeit dabei über die unterstützten Plattformen hinweg.

Im Mittelpunkt steht die fiktive Region Felicia Bay, deren öffentliches Verkehrsnetz wieder aufgebaut werden soll. Im Koop-Modus können die Spielenden gemeinsam ein Unternehmen gründen, neue Buslinien übernehmen und den Betrieb organisieren.

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Gemeinsam auf den Straßen von Felicia Bay

Die Aufgaben lassen sich dabei flexibel verteilen. Mehrere Spieler können dieselbe Route bedienen oder unabhängig voneinander unterschiedliche Linien übernehmen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in den Bus eines Mitspielers einzusteigen und dort beispielsweise als Fahrkartenkontrolleur tätig zu werden.

Das Crossplay ermöglicht es, gemeinsam unabhängig davon zu spielen, auf welcher unterstützten Plattform sich die einzelnen Mitglieder des Busunternehmens befinden. Damit soll der kooperative Modus auch für Gruppen interessant werden, die auf unterschiedlichen Systemen spielen.

Bus Simulator 27 auf der gamescom 2026

Auch auf der diesjährigen gamescom können Besucher Bus Simulator 27 selbst ausprobieren. Am Stand von astragon Entertainment in Halle 6, Stand B-060 steht eine spielbare Demo zur Verfügung. Die Demo bietet einen ersten Einblick in die Spielwelt und verschiedene Stadtbuslinien. Gleichzeitig können Besucher erstmals die neuen Überlandfahrten ausprobieren, die eine Erweiterung des bisherigen Spielerlebnisses darstellen. Für ein besonderes Highlight sorgt außerdem ein echter Solaris Urbino 12, der am Stand aus nächster Nähe besichtigt werden kann.

Release im September

Bus Simulator 27 erscheint am 8. September 2026 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten das Deluxe Pack kostenlos dazu. Dieses beinhaltet die Busse HESS lighTram 12 Plug und Alexander Dennis Enviro 100EV sowie vier exklusive Bus-Skins.

Neben der Standard Edition wird auch eine Year 1 Edition angeboten. Diese beinhaltet den Season Pass Year 1. Bestandteil des Season Pass ist unter anderem der Mercedes-Benz Intouro. Darüber hinaus sollen im Verlauf des ersten Jahres weitere Bus Packs, Cosmetic Packs und eine umfangreiche FlixBus Expansion erscheinen. Vorbesteller der Year 1 Edition erhalten zudem fünf Tage früheren Zugang zum Spiel.

Bus Simulator 27 erscheint am 8. September 2026 für PC, PlayStation 5 und XBOX Series X|S.