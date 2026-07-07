Game Pass Juli 2026 – Ab in die Skate Saison

Mit dem Xbox Game Pass Juli 2026 schließen sich einige Toptitel und Wiederkehrer dem Katalog an. Dazu gehören zum Beispiel das noch frische Gears of War: Reloaded und das Skate Spiel der beliebten Tony Hawk Reihe. Eine Ultimate Mitgliedschaft ist erforderlich, um von allen Vorteilen und Spielen zu profitieren.

Xbox Game Pass Juli 2026

Ab 09. Juli:

Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC) Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 13. Juli:

Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 14. Juli:

PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

Ab 15. Juli:

Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Jetzt im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Ab 16. Juli:

Mavrix by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 17. Juli:

FixForce (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Fogpiercer (PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 21. Juli:

The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Juli:

Dungeons of Hinterberg (Cloud, Konsole und PC)

EA Sports Football Club 24 (Cloud, Konsole und PC)

Stellaris (Cloud, Konsole und PC)

Golf With Your Friends (Cloud, Konsole und PC)

Minami Lane (Cloud, Konsole und PC)

Powerwash Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Konsole und PC)

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

Palworld 1.0 (Full Game Release) (Cloud, Konsole, PC) – Ab 10. Juli

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Macht euch bereit für ein episches Abenteuer! Der rekordbrechende Indie-Hit Palworld feiert seine lang erwartete Vollversion mit neuen Orten zum Erkunden und neuen Charakteren, die es kennenzulernen gilt. Kämpft, baut und überlebt gemeinsam mit euren Freunden in diesem Open-World-Survival- und Crafting-Spiel.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

League of Legends – New Champion: Locke, the Ashen Exorcist (PC) – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass

Der neueste Champion in League of Legends ist Locke, ein Mid-Lane-Assassine, der sich darauf spezialisiert hat, Gegner schnell auszuschalten und kleine Vorsprünge in massive Vorteile zu verwandeln. Das Böse sollte sich in Acht nehmen: Der „Ashen Exorcist“ naht. Jetzt mit XBOX Game Pass-Vorteilen spielbar.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential und PC Game Pass Der neueste Champion in League of Legends ist Locke, ein Mid-Lane-Assassine, der sich darauf spezialisiert hat, Gegner schnell auszuschalten und kleine Vorsprünge in massive Vorteile zu verwandeln. Das Böse sollte sich in Acht nehmen: Der „Ashen Exorcist“ naht. Jetzt mit XBOX Game Pass-Vorteilen spielbar. Wuthering Waves (XBOX Series X|S, PC) – Ab 10. Juli

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Wuthering Waves ist ein storyreiches Open-World-Action-RPG mit einem hohen Maß an Freiheit. XBOX Game Pass-Mitglieder können sich nach jedem Versions-Update einloggen, um spezielle Belohnungen im Spiel freizuschalten, darunter: 2x „Morphable Echo“, 10x „Premium Tuner“ und 30.000 „Shell Credit“. Außerdem erhalten Mitglieder das XBOX-exklusive Sigil „Paths and Possibilities“ als einmalige Belohnung.

> Die Liste aus Juni.

Trailer zu Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.