Revell feiert 25 Jahre Fast & Furious mit legendären Filmautos

Seit 25 Jahren sorgt Fast & Furious mit spektakulären Rennen, Verfolgungsjagden und jeder Menge PS für Action auf der Kinoleinwand. Zum Jubiläum bringt Revell vier bekannte Fahrzeuge aus der Filmreihe als detailreiche Modellbausätze im Maßstab 1:25 auf den Basteltisch.

Den Anfang macht Brian’s 1995 Mitsubishi Eclipse aus dem ersten Teil der Reihe. Das Modell verfügt unter anderem über einen detaillierten DOHC-16-Ventil-2-Liter-Motor mit Turbolader sowie einen originalgetreu gestalteten Innenraum mit Soundsystem. Chromteile und verschiedene Varianten für Räder, Karosserie und Heckflügel bieten zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Der Bausatz eignet sich laut Revell auch für Einsteiger.

Doms Dodge Charger darf nicht fehlen

Ebenfalls aus dem ersten Film stammt Dom’s 1970 Dodge Charger. Der schwarze Muscle Car-Klassiker gehört zu den ikonischsten Fahrzeugen der Reihe und wird von Revell mit einem detaillierten, aufgeladenen HEMI-V8-Motor, erhöhter Hinterradaufhängung und Drag-Slick-Bereifung umgesetzt.

Überrollbügel und Feuerlöscher sind ebenfalls Teil des Modells. Aufgrund des höheren Detailgrads richtet sich der Bausatz vor allem an erfahrene Modellbauer.

Yenko Camaro und Plymouth GTX

Aus 2 Fast 2 Furious stammt der 1969 Chevy Camaro Yenko. Von dem Original wurden lediglich 201 Exemplare gebaut. Für das Revell-Modell stehen unter anderem eine Motorhaube mit Lufthutze und passendem Luftfilter, Front- und Heckspoiler sowie ein detaillierter 427-c.i.-Motor mit Fächerkrümmer auf dem Programm. Auch zahlreiche Chromteile gehören zum Bausatz.

Ein weiterer Klassiker ist Dom’s 1971 Plymouth GTX aus dem achten Teil der Filmreihe. Der Bausatz bietet fortgeschrittenen Modellbauern verschiedene Möglichkeiten zur Individualisierung. Dazu gehören unterschiedliche Vergaser-Setups einschließlich des charakteristischen Six-Packs, verschiedene Rad- und Reifenkombinationen sowie die Wahl zwischen Serien- und abgesenkter Aufhängung.

2027 kommt der Skyline GT-R

Auch für die Zukunft hat Revell bereits Nachschub angekündigt. Brian’s Nissan Skyline GT-R R34 soll 2027 als Click System Modell im Maßstab 1:16 erscheinen. Das Modell kommt ohne Klebstoff und Werkzeug aus und soll damit einen besonders einfachen Einstieg in die Welt der Fast-&-Furious-Modellbausätze ermöglichen.

Der Skyline feierte seinen großen Auftritt bereits in 2 Fast 2 Furious, wo Brian mit dem Wagen das Straßenrennen gewinnt, bevor Agent Markham ihn mit einer ESD-Harpune stoppt.

Damit verbindet Revell zum 25-jährigen Jubiläum der Filmreihe gleich mehrere Generationen der Fast-&-Furious-Fahrzeuge. Vom Eclipse und Charger aus dem ersten Film über den Camaro und Plymouth GTX bis hin zum später erscheinenden Skyline GT-R dürfte für Fans und Modellbauer einiges dabei sein.