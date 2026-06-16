Game Pass Juni 2026 Teil 2 – Anpfiff und Anstoß

Der zweite Abschnitt Xbox Game Pass Juni 2026 bietet ein paar sportliche Spiele und darunter sogar Triple A Titel. Dazu zählen zum Beispiel FC26 und Call of Duty: Vanguard. Für die Spiele und Vorteile ist eine Ultimate Mitgliedschaft notwendig.

Xbox Game Pass Juni 2026

Ab 17. Juni:

Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 18. Juni:

EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ab 25. Juni:

Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 30. Juni:

RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 30. Juni:

Mecha Break (Cloud, Konsole und PC)

Payday 2 (Konsole)

Rise of Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Slay the Spire (Cloud, Konsole und PC)

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Konsole und PC)

Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC)

Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

Demnächst im Game Pass

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt im Game Pass Premium, Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Jetzt im Game Pass Premium, Game Pass Ultimate und PC Game Pass Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

DLCs und Updates

Call of Duty: Black Ops 7 Season 04 – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Erkundet brandneue Multiplayer-Karten, die eine ganze Reihe von Schauplätzen umfassen. Von einem dystopischen Bürogebäude bis hin zu neu interpretierten Maps aus der Geschichte von Black Ops. Schaltet im Laufe des Spiels brandneue Waffen und Ausrüstung frei, die ihr für den nächsten Kampf braucht. Außerdem erwartet Zombies-Spieler ein rundum erneuerter Roguelite-Modus.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Erkundet brandneue Multiplayer-Karten, die eine ganze Reihe von Schauplätzen umfassen. Von einem dystopischen Bürogebäude bis hin zu neu interpretierten Maps aus der Geschichte von Black Ops. Schaltet im Laufe des Spiels brandneue Waffen und Ausrüstung frei, die ihr für den nächsten Kampf braucht. Außerdem erwartet Zombies-Spieler ein rundum erneuerter Roguelite-Modus. Sea of Thieves: Season 20 (Konsole und PC) – 18. Juni

Mit „Custom Seas“ habt ihr die volle Kontrolle über das Sea of Thieves-Erlebnis. Ihr legt die Regeln fest! Erstellt Spielmodi, beschwört Gegner und Gegenstände ganz nach Belieben und haltet das daraus resultierende Chaos mit einer innovativen Freikamera fest. Jetzt habt ihr die Macht über die Meere.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Goals (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Goals ist ein kompetitives Fußballspiel, bei dem der Skill über alles entscheidet und jeder Moment auf euch zugeschnitten ist. Beginnt noch heute damit, das Vermächtnis eures Teams zu errichten, mit den Belohnungen des Game Pass Player Packs. Erhaltet monatlich sechs seltene Spieler, darunter einen Stürmer, zwei Mittelfeldspieler, zwei Verteidiger und einen Torhüter.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass Goals ist ein kompetitives Fußballspiel, bei dem der Skill über alles entscheidet und jeder Moment auf euch zugeschnitten ist. Beginnt noch heute damit, das Vermächtnis eures Teams zu errichten, mit den Belohnungen des Game Pass Player Packs. Erhaltet monatlich sechs seltene Spieler, darunter einen Stürmer, zwei Mittelfeldspieler, zwei Verteidiger und einen Torhüter. Where Winds Meet (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Where Winds Meet ist ein actiongeladenes Open-World-Abenteuer-RPG, das auf dem reichen Erbe des Wuxia basiert. Erkundet die Welt und tut, was immer ihr möchtet! Hier gehört die Freiheit ganz euch, aber jede Handlung hat Konsequenzen. Folgt dem Wind und schreibt eure eigene Geschichte! Als Game Pass-Mitglied könnt ihr euch jetzt ein Belohnungspaket mit 90.000 Münzen, sechs Abstimmungssteinen und vielen weiteren Items sichern!

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Call of Duty: Vanguard Launch Trailer.