8BitDo FlipPad: Neuer Flip-Controller bringt klassische Steuerung aufs Smartphone

Mit dem 8BitDo FlipPad startet ab sofort ein ungewöhnlicher neuer Controller für mobiles Gaming in Europa. Der Flip-Style-Gamepad des Herstellers 8BitDo richtet sich vor allem an Spieler, die bei Smartphone-Games nicht auf die Präzision klassischer Tastensteuerung verzichten möchten. Der Vertrieb erfolgt über Game Outlet Europe.

Klassisches Handheld-Gefühl für das Smartphone

Touchscreen-Steuerung ist praktisch, kann bei schnellen Spielen aber schnell an ihre Grenzen kommen. Der 8BitDo FlipPad setzt deshalb auf ein klassisches Gamepad-Layout und ist speziell für das Spielen im Hochformat ausgelegt. Damit eignet sich der Controller insbesondere für Retro- und Arcade-Titel sowie andere Mobile Games, die Controller unterstützen.

Zur Ausstattung gehören ein überarbeitetes D-Pad sowie ABXY-Tasten, die laut Hersteller einen präzisen und taktilen Druckpunkt bieten sollen. Das kompakte Design soll dabei an klassische Handheld-Konsolen erinnern.

Verbindung per USB-C

Statt auf Bluetooth setzt der FlipPad auf eine direkte Verbindung über USB-C. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer separaten Stromversorgung und zugleich soll das Risiko von Verzögerungen oder Verbindungsabbrüchen minimiert werden.

Der USB-C-Anschluss ist laut 8BitDo auf mehr als 10.000 Einsteckvorgänge ausgelegt. Auch bei der Konstruktion des Controllers wurde Wert auf eine hohe Haltbarkeit gelegt. Das Scharnier soll mehr als 6.000 Öffnungs- und Schließvorgänge überstehen.

Praktisch ist zudem die Möglichkeit, den Controller während der Nutzung einfach hochzuklappen. Kommt beispielsweise während einer Spielrunde ein Anruf oder eine Nachricht herein, lässt sich das Smartphone nutzen, ohne den FlipPad zuvor abziehen zu müssen.

Kompakt und mit Smartphone-Hüllen kompatibel

Durch seine kompakte Bauweise soll sich der FlipPad problemlos unterwegs mitnehmen lassen. Gleichzeitig wurde der Controller so konzipiert, dass er mit den meisten gängigen Smartphone-Hüllen verwendet werden kann. Das Smartphone muss für die Nutzung somit nicht jedes Mal aus der Hülle genommen werden.

Der 8BitDo FlipPad ist mit iOS ab Version 26.2 sowie Android ab Version 13.0 kompatibel. Voraussetzung ist jeweils ein Mobile Game mit entsprechender Controller-Unterstützung.

Preis und Verfügbarkeit

Der 8BitDo FlipPad ist ab sofort europaweit erhältlich. Angeboten wird der Controller unter anderem über Amazon und weitere Händler. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 Euro.

Mit seinem ungewöhnlichen Klappmechanismus positioniert sich der FlipPad damit als kompakte Alternative zu klassischen Smartphone-Controllern, insbesondere für alle, die ihr Handy gerne im Hochformat nutzen und dabei nicht auf physische Tasten verzichten möchten.