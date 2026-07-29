Gewinnspiel: Gewinnt 2×2 Tickets für das Science Fiction Treffen 2026 im Technik Museum Speyer

Das Science Fiction Treffen im Technik Museum Speyer gehört seit Jahren zu den absoluten Highlights für Fans von Science Fiction, Fantasy und Cosplay. Am 26. und 27. September 2026 verwandelt sich das Museumsgelände erneut in einen Treffpunkt für Besucher aus ganz Deutschland und den Nachbarländern. Zwischen Raumfahrt-Exponaten, historischen Flugzeugen und beeindruckender Technik begegnen sich Sturmtruppen, Sternenflotten-Offiziere, Superhelden, Aliens und zahlreiche weitere Charaktere aus den bekanntesten Film-, Serien- und Spieleuniversen.

Egal ob Star Wars, Star Trek, Doctor Who, Stargate, Alien, Predator, Marvel, DC oder viele weitere Franchises, das Science Fiction Treffen bietet für Fans nahezu aller Universen ein abwechslungsreiches Programm. Hunderte Cosplayer präsentieren mit viel Liebe zum Detail ihre aufwendig gestalteten Kostüme und stehen für Fotos zur Verfügung. Zahlreiche Fanclubs und Aussteller geben Einblicke in ihre Leidenschaft und präsentieren Requisiten, Modelle und Sammlerstücke.

Neben den beeindruckenden Kostümen erwarten euch Bühnenprogramm, Wettbewerbe, Händlerstände, Fanaktionen und zahlreiche Gelegenheiten, Gleichgesinnte zu treffen. Die außergewöhnliche Kulisse des Technik Museums mit seinen Raumfahrt-Exponaten, darunter das Space Shuttle Buran, macht das Event zu einem Erlebnis, das man so kaum an einem anderen Ort in Deutschland findet.

Das könnt ihr gewinnen

Gemeinsam mit dem Technik Museum Speyer verlosen wir insgesamt 2×2 Tagestickets:

1×2 Tickets für Samstag, den 26. September 2026

1×2 Tickets für Sonntag, den 27. September 2026

So habt ihr die Chance, einen der beiden Veranstaltungstage gemeinsam mit einer Begleitperson zu erleben.

So nehmt ihr teil

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über das unten eingebettete Gleam-Gewinnspielformular. Dort findet ihr alle Teilnahmeoptionen. Je mehr Teilnahmeoptionen ihr nutzt, desto größer sind eure Gewinnchancen.



Das Game2Gether x Science Fiction Treffen Gewinnspiel





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 24 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2026, 23:59 Uhr