Honkai: Star Rail 4.5 „Sterne würfeln in Astropolis“ startet am 26. August

Mit Version 4.5 „Sterne würfeln in Astropolis“ verpasst HoYoverse Honkai: Star Rail am 26. August 2026 das nächste große Update. Der Trailblazer reist nach Astropolis, dem bedeutenden Stützpunkt der Interastralen Friedenskorporation, um Unterstützung für das von einer Katastrophe bedrohte Planarcadia zu suchen. Gleichzeitig wartet ein besonderer Sommerurlaub mit Robin und Aventurin.

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Willkommen in Astropolis

Nachdem die Express-Besatzung den Verwüsterfürsten Asat Pramad besiegt hat, tritt die Gier offiziell in Erscheinung und bringt Planarcadia erneut in Gefahr. Auf der Suche nach einer entscheidenden Kraft gegen die drohende Katastrophe führt die Reise des Trailblazers nach Astropolis.

Die Stadt gilt als Kronjuwel des Imperiums der Interastralen Friedenskorporation und ist zugleich ein beliebtes Reiseziel für Gesandte, Magnaten und einflussreiche Persönlichkeiten aus dem gesamten pangalaktischen Handelssystem. Zwischen Machtspielen und Verhandlungen bleibt allerdings auch Zeit für einen interstellaren Sommerurlaub.

Robin – Summeretto und Aventurin – Wellenflair

Mit Version 4.5 feiert die neue limitierte 5-Sterne-Figur Robin – Summeretto (Das Gedenken: Wind) ihren Auftritt. Robin übernimmt nach dem Verlassen von Penacony die Rolle als Oberhaupt der Familie Eichenblatt und verfolgt in Astropolis eine geheime Mission rund um Gopher Woods‘ „Vermächtnis“.

Auch im Kampf setzt Robin auf musikalische Unterstützung. Gemeinsam mit ihrer Vogelband sorgt sie für Buffs und sammelt durch die Aktionen ihrer Teammitglieder sogenannte Vibes. Erreicht sie einen bestimmten Wert, versetzt Robin das Team in den Status „Fever“. Je häufiger Verbündete Aktionen ausführen, desto stärker fallen ihre Buffs aus. Ihr Ultimate kann zudem einem Verbündeten sofort eine Aktion ermöglichen und dessen Energie wiederherstellen.

In der zweiten Hälfte der Version folgt Aventurin – Wellenflair (Das Hochgefühl: Quanten). Der 5-Sterne-Charakter genießt zwar seinen Urlaub in Astropolis, verfolgt gleichzeitig jedoch seine eigenen Ermittlungen rund um einen möglichen Verräter innerhalb der Zehn Steinherzen.

Aventurin – Wellenflair setzt im Kampf unter anderem auf Beachvolleyball und Surfmanöver. Durch Fähigkeiten und die Aktionen seiner Teammitglieder sammelt er Lachpunkte und Inbrunst. Bei einem bestimmten Wert wird eine zusätzliche Hochgefühl-Fähigkeit ausgelöst, die mehreren Gegnern Schaden zufügt. Je mehr Aktionen das Team ausführt, desto stärker fällt der Angriff aus.

Neue Events und Gameplay-Inhalte

Auch abseits der Hauptgeschichte bietet Version 4.5 mehrere neue Aktivitäten. In „Durchbruch: Rasender Grand Prix“ übernimmt der Trailblazer die Rolle des Teamchefs und führt seine Mannschaft durch einen Rennwettbewerb.

Daneben startet „Winziges großes Abenteuer“ mit verschiedenen entspannten Etappen-Herausforderungen. Auch das „Divergente Universum“ erhält eine Gameplay-Aktualisierung.

Zusätzlich stehen unter anderem folgende Inhalte auf dem Programm:

Doppelbelohnungen bei „Planarer Riss“ und „Reich der Obskurität“

neue Trailblaze-Mode-Inhalte

der elektronische Emoti-Aufsteller-Kopfschmuck „Schau es an, nicht mich“

beschleunigte Handlungsdialoge, die während der Missionen jederzeit ein- und ausgeschaltet werden können

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Neue und wiederkehrende Figuren

Zum Start von Version 4.5 steigt die Chance auf die limitierte 5-Sterne-Figur Robin – Summeretto sowie den limitierten 5-Sterne-Lichtkegel „Steh auf und sing“. Gleichzeitig kehrt die limitierte 5-Sterne-Figur Hyacine zurück. Der 4-Sterne-Lichtkegel „Kleiner Kurzurlaub“ wird ebenfalls in der ersten Hälfte verfügbar.

Ab dem 12. September stehen dann Aventurin – Wellenflair und der 5-Sterne-Lichtkegel „Hochsommer auf den Wellen“ im Mittelpunkt. Gleichzeitig kehrt die limitierte 5-Sterne-Figur Ashveil zurück.

Kollaboration mit MOONDROP angekündigt

Darüber hinaus kündigt HoYoverse eine Zusammenarbeit von Honkai: Star Rail mit MOONDROP an. Geplant sind Kollaborationsprodukte rund um Sparxie sowie verschiedene Online- und Offline-Aktionen in mehreren Regionen.

Noch später in diesem Jahr soll außerdem eine besondere Kooperation mit Zenless Zone Zero folgen. Dabei sollen Figuren aus dem Universum von Zenless Zone Zero in das kosmische Trailblaze-Abenteuer von Honkai: Star Rail eintreten.

Honkai: Star Rail Version 4.5 „Sterne würfeln in Astropolis“ erscheint am 26. August 2026.