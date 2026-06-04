Game Pass Juni 2026 – Highlights vor dem Showcase

Mit dem Xbox Game Pass Juni 2026 erwarten uns natürlich wieder neue Spiele für den Katalog, jedoch steht auch der Xbox Games Showcase vor der Tür. Damit dürfte Microsoft noch etwas in der Hinterhand haben. Darüber hinaus folgt im Anschluss des Showcase noch die Gears of War: E-Day Direct. Das alles am 7. Juni um 19 Uhr. Eine Ultimate Mitgliedschaft ist erforderlich, um von allen Vorteilen und Spielen zu profitieren.

Xbox Game Pass Juni 2026

Ab 04. Juni:

Herdling (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Ab 08. Juni:

Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 09. Juni:

Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Ab 11. Juni:

Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Titel verlassen das Angebot am 15. Juni:

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsole und PC)

Lost in Random: The Eternal Die ( Cloud, Konsole und PC

Scott Pilgrimm vs. The World (Cloud, Konsole und PC)

Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Konsole und PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Konsole und PC)

DLCs und Updates

EA Sports UFC 6: EA Play Early Access Trial (Konsole) – 12. Juni

Game Pass Ultimate

Der Kampf liegt in euren Händen. EA Sports UFC 6 erscheint in Kürze, und mit EA Play gehört ihr zu den Ersten im Octagon. Sichert euch einen Platz für die zehnstündige Testversion. Wenn ihr euch anschließend zum Kauf entscheidet, werden die Spielfortschritte übernommen. Mitglieder sparen außerdem zehn Prozent auf digitale EA-Käufe und erhalten regelmäßig Belohnungen.

Xbox Game Pass Ultimate Vorteile

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : Blitz Bushido Set (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt verfügbar

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

World of Warships: Legends ist ein kostenloser Online-Marine-Shooter mit rasanten Gefechten, leicht erlernbarem Gameplay und plattformübergreifendem Fortschritt zwischen Konsole, Mobilgeräten und PC. Der Sieg hängt von strategischem Spiel, kluger Positionierung und koordinierter Teamarbeit ab. Als Kapitän wählt ihr aus über 600 historisch inspirierten Kriegsschiffen. Darunter legendäre Einheiten des Zweiten Weltkriegs wie die Yamato, die USS Iowa oder die Bismarck und viele weitere.

> Die Liste aus Mai.

Der Persona 5 Royal Take Over Trailer.