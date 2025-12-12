The Game Awards 2025: Alle wichtigen Ankündigungen

Die Game Awards 2025 standen erneut nicht nur im Zeichen von Preisen und Dankesreden, sondern vor allem großer Enthüllungen. Zahlreiche neue Spiele, Trailer und Updates wurden präsentiert. Hier findet ihr die wichtigsten Ankündigungen der Show kompakt zusammengefasst.

Die größten Highlights der Game Awards 2025

Tomb Raider

Lara Croft kehrt gleich doppelt zurück. Mit Tomb Raider Legacy of Atlantis erscheint 2026 eine moderne Neuinterpretation des Klassikers. 2027 folgt mit Tomb Raider Catalyst ein komplett neuer Serienteil.

Divinity

Larian Studios arbeiten an einem neuen Divinity RPG. Laut Entwickler handelt es sich um das bislang größte Spiel des Studios, sogar größer als Baldur’s Gate 3.

Star Wars: Fate of the Old Republic

Ein neues Singleplayer Action RPG im Star Wars Universum unter der Leitung von Mass Effect und KOTOR Veteran Casey Hudson.

Control Resonant

Remedy Entertainment setzt Control fort. Das Open World Action RPG erscheint 2026 und stellt Dylan Faden in den Mittelpunkt.

Gang of Dragon

Das neue Spiel von Ex Yakuza Regisseur Toshihiro Nagoshi erinnert stark an klassische Yakuza Tugenden und setzt auf harte Action und starke Charaktere.

Clair Obscur: Expedition 33 Update

Ein großes Update mit neuem Gebiet, zusätzlichen Kämpfen und einem vollwertigen Foto Modus ist ab sofort verfügbar.

Total War: Warhammer 40.000

SEGA bringt die Total War Reihe erstmals ins Warhammer 40K Universum. Das Echtzeit Strategiespiel erscheint auch für Konsole.

Phantom Blade Zero

Das PS5 exklusive Action RPG erscheint am 9. September und gilt bereits jetzt als einer der meistbeachteten Titel des Jahres.

Resident Evil Requiem

Leon S. Kennedy wurde offiziell als spielbarer Protagonist bestätigt. Das Spiel setzt auf eine Dual Protagonisten Story mit Grace Ashcroft.

Exodus

Das Mass Effect ähnliche Sci Fi RPG zeigt neues Material, erscheint aber erst Anfang 2027.

Lords of the Fallen 2

Ein neuer Gameplay Trailer zeigt brutale Action und Finisher. Release ist für 2026 geplant.

Weitere Ankündigungen bei den Game Awards 2025

Ace Combat 8

Highguard

Mega Man Dual Override

Ontos vom SOMA und Amnesia Team

No Law

Pragmata

Diablo 4 Lord of Hatred

007 First Light

Toxic Commando

Screamer

Arknights Endfield

The Seven Deadly Sins Origin

Invincible VS

The Free Shepherd

TankRat

Lego Batman

Star Wars Galactic Racer

Die Game Awards 2025 haben eindrucksvoll gezeigt, dass die kommenden Jahre für PS5 Spieler extrem stark werden. Von großen Marken bis hin zu neuen IPs war für nahezu jedes Genre etwas dabei.