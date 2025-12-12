The Game Awards 2025: Alle wichtigen Ankündigungen

Die Game Awards 2025 standen erneut nicht nur im Zeichen von Preisen und Dankesreden, sondern vor allem großer Enthüllungen. Zahlreiche neue Spiele, Trailer und Updates wurden präsentiert. Hier findet ihr die wichtigsten Ankündigungen der Show kompakt zusammengefasst.
Die größten Highlights der Game Awards 2025
Tomb Raider
Lara Croft kehrt gleich doppelt zurück. Mit Tomb Raider Legacy of Atlantis erscheint 2026 eine moderne Neuinterpretation des Klassikers. 2027 folgt mit Tomb Raider Catalyst ein komplett neuer Serienteil.
Divinity
Larian Studios arbeiten an einem neuen Divinity RPG. Laut Entwickler handelt es sich um das bislang größte Spiel des Studios, sogar größer als Baldur’s Gate 3.
Star Wars: Fate of the Old Republic
Ein neues Singleplayer Action RPG im Star Wars Universum unter der Leitung von Mass Effect und KOTOR Veteran Casey Hudson.
Control Resonant
Remedy Entertainment setzt Control fort. Das Open World Action RPG erscheint 2026 und stellt Dylan Faden in den Mittelpunkt.
Gang of Dragon
Das neue Spiel von Ex Yakuza Regisseur Toshihiro Nagoshi erinnert stark an klassische Yakuza Tugenden und setzt auf harte Action und starke Charaktere.
Clair Obscur: Expedition 33 Update
Ein großes Update mit neuem Gebiet, zusätzlichen Kämpfen und einem vollwertigen Foto Modus ist ab sofort verfügbar.
Total War: Warhammer 40.000
SEGA bringt die Total War Reihe erstmals ins Warhammer 40K Universum. Das Echtzeit Strategiespiel erscheint auch für Konsole.
Phantom Blade Zero
Das PS5 exklusive Action RPG erscheint am 9. September und gilt bereits jetzt als einer der meistbeachteten Titel des Jahres.
Resident Evil Requiem
Leon S. Kennedy wurde offiziell als spielbarer Protagonist bestätigt. Das Spiel setzt auf eine Dual Protagonisten Story mit Grace Ashcroft.
Exodus
Das Mass Effect ähnliche Sci Fi RPG zeigt neues Material, erscheint aber erst Anfang 2027.
Lords of the Fallen 2
Ein neuer Gameplay Trailer zeigt brutale Action und Finisher. Release ist für 2026 geplant.
Weitere Ankündigungen bei den Game Awards 2025
Ace Combat 8
Highguard
Mega Man Dual Override
Ontos vom SOMA und Amnesia Team
No Law
Pragmata
Diablo 4 Lord of Hatred
007 First Light
Toxic Commando
Screamer
Arknights Endfield
The Seven Deadly Sins Origin
Invincible VS
The Free Shepherd
TankRat
Lego Batman
Star Wars Galactic Racer
Die Game Awards 2025 haben eindrucksvoll gezeigt, dass die kommenden Jahre für PS5 Spieler extrem stark werden. Von großen Marken bis hin zu neuen IPs war für nahezu jedes Genre etwas dabei.