Control Resonant bringt Open World Fortsetzung von Remedy

Remedy Entertainment hat mit Control Resonant offiziell die Fortsetzung des gefeierten Actionspiels Control aus dem Jahr 2019 angekündigt. Der neue Titel setzt auf eine offene Spielwelt und rückt Dylan Faden, den Bruder der ursprünglichen Protagonistin Jesse Faden, in den Mittelpunkt.

Control geht mit anderem Protagonisten weiter

Während im ersten Teil die Suche nach Dylan im geheimnisvollen Oldest House im Fokus stand, erzählt Control Resonant nun seine Geschichte. Das Federal Bureau of Control hat offenbar die Kontrolle verloren und paranormale Anomalien breiten sich ungehindert in Manhattan aus. Die Stadt selbst wird zum Schauplatz des Chaos, in dem Schwerkraft, Realität und Architektur verzerrt werden und die Skyline von New York ein fremdartiges Aussehen annimmt. Dylan verfügt über enorme Kräfte, die er einsetzen muss, um die Welt zu retten. Gleichzeitig begibt er sich auf die Suche nach Erlösung und nach Jesse, die diesmal spurlos verschwunden ist.

Control Resonant bleibt ein Third Person Action RPG, erweitert das Konzept jedoch deutlich. Spieler erkunden mehrere Zonen in Manhattan mit verzweigten Missionen, Ereignissen und Begegnungen, die in beliebiger Reihenfolge angegangen werden können. Im Kampf nutzt Dylan die Aberrant, eine wandelbare Nahkampfwaffe, die schnelles und unvorhersehbares Gameplay verspricht.

Der Release von Control Resonant ist für 2026 geplant. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.