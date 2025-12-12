Phantom Blade Zero: PS5 Exklusivtitel hat ein Erscheinungsdatum

S GAME hat Wort gehalten und beim großen Auftritt nun endlich den Release Termin für Phantom Blade Zero bekannt gegeben. Das heiß erwartete Action RPG erscheint exklusiv für PlayStation 5 am 9. September. Für Freunde schneller Action könnte das auf jeden Fall der nächste Brecher sein.

Phantom Blade Zero könnte das nächste große Action-Feuerwerk werden

In einem neuen Trailer zeigt das Studio aus Peking intensives Nahkampf Gameplay mit schnellen, präzisen Angriffen sowie aufwendig inszenierte Zwischensequenzen. Besonders das Kampfsystem sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit und erinnert in seiner Wucht und Inszenierung an frühere Genre Highlights. Rund um Phantom Blade 0 hat sich bereits ein beachtlicher Hype aufgebaut. Viele erwarten einen ähnlichen Effekt wie einst bei Black Myth Wukong, das ebenfalls mit spektakulärer Präsentation und starkem Gameplay überzeugen konnte.

Ob Phantom Blade Zero diesen Erwartungen gerecht wird, erfahren wir spätestens im September. Fest steht schon jetzt, dass der Titel zu den spannendsten PS5 Exklusivspielen des Jahres zählt. Wir sind sehr gespannt auf mehr und freuen uns schon selbst Hand anzulegen, spätestens ja zur Gamescom kurz vor Release des Spiels.