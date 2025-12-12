Lords of the Fallen 2 zeigt brutales Gameplay im neuen Trailer

CI Games hat einen neuen Gameplay Trailer zu Lords of the Fallen 2 veröffentlicht und gibt damit einen frischen Eindruck vom kommenden Action RPG Sequel. Das Video zeigt erstmals längere Spielszenen und setzt klar auf kompromisslose, blutige Action.

Es wird nicht gerade zimperlich in Lords of the Fallen 2

Der Trailer unterstreicht, wie stark LotF II auf den Fortschritten des Vorgängers aufbaut. Dieser wurde nach dem Release intensiv weiterentwickelt und technisch wie spielerisch deutlich verbessert. Genau diese Erfahrung scheint nun direkt in die Fortsetzung einzufließen. Besonders auffällig sind die zahlreichen brutalen Finisher und Hinrichtungsanimationen, mit denen das Spiel seine düstere Identität weiter schärft. Das Kampfsystem wirkt schneller, direkter und noch gnadenloser als zuvor und dürfte vor allem Fans harter Action RPGs ansprechen.

Ein konkretes Release Datum steht weiterhin aus. Fest steht jedoch, dass Lords of the Fallen 2 im Laufe des Jahres 2026 erscheinen soll. Der Titel kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.