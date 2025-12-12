Invincible VS erscheint am 30. April 2026: Neues 3v3-Action-Fighting-Game

Skybound Entertainment und sein internes Studio Quarter Up haben auf den diesjährigen TGAs das Veröffentlichungsdatum von Invincible VS bekannt gegeben. Das kompetitive 3-gegen-3-Fighting-Game, in dem Spieler in die Rollen verschiedener Superhelden schlüpfen, erscheint am 30. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zum Preis von 49,99 €.

Invincible VS ist das erste große Videospiel im Invincible-Universum und basiert auf der gefeierten Comicreihe von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley. Das komplett neu entwickelte Spiel präsentiert beliebte Figuren, ikonische Orte, spektakuläre Kombos und packende Tag-Team-Kämpfe auf Turnierniveau, ganz im Sinne von Quarter Ups Fokus auf mitreißende Action, Respekt vor dem Originalmaterial und absoluter Authentizität.

Fans der Serie kennen Invincible bereits von Prime Video. Die aktuelle dritte Staffel ist dort die meistgesehene Animationsserie aller Zeiten in den USA und hält die höchste Zuschauerbindung unter allen Prime-Video-Produktionen für Erwachsene. Zudem wurde Staffel 3 für einen Critics’ Choice Award 2025 als beste Animationsserie sowie für Primetime Emmy Awards 2024 und 2025 nominiert. Staffel 4 startet im März 2026, Staffel 5 ist bereits bestätigt.

Quarter Up enthüllte außerdem eine völlig neue Figur im Invincible-Universum: Ella Mental, gesprochen von US-Rapperin Tierra Whack. Von Robert Kirkman und Cory Walker erschaffen, ist Ella Mental die ehrgeizige Enkelin eines wohlhabenden Großvaters. Durch ihn erhält sie Zugang zu einem antiken Totem, das ihr die Kontrolle über Erde, Wind, Feuer und Wasser verleiht.

„Beim Einsprechen von Ella Mental hatte ich das Gefühl, viel von mir selbst in ihr wiederzufinden, ein großartiges Gefühl“, sagt Tierra Whack. „Wir sind uns sehr ähnlich. Sie ist stark, entschlossen und weiß genau, was sie will. Als Fan von Invincible freue ich mich riesig, ihr meine Stimme zu leihen.“

Ella Mental gehört zu den insgesamt 18 spielbaren Figuren, die zum Launch verfügbar sein werden. Mit dabei sind zudem Fanlieblinge wie Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot und Monster Girl.

„Als großer Fan der Reihe freue ich mich enorm über die beeindruckende Auswahl der 18 Kämpfer, mit denen Invincible VS an den Start geht“, erklärt Executive Producer Mike Willette. „Die Zusammenarbeit mit Robert, Cory und dem gesamten Team, um Ella Mental authentisch ins Invincible-Universum einzubetten, war etwas ganz Besonderes. Durch Tierras Performance hat die Figur eine unglaubliche Energie bekommen, wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sie selbst erleben.“

Editionen im Überblick

Invincible VS erscheint am 30. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Standard Edition (49,99 €)

Digital: Basisspiel + Vorbestellerbonus (Zero Suit Mark + vier Farbvarianten)

Physisch: Disc-Version (Xbox/PS5), Controller-Layoutkarte sowie exklusive Keepsake-Sammelkarten

Digitale Deluxe Edition (69,99 €)

Enthält alle Inhalte der digitalen Standard-Edition

Zusätzliche kosmetische Items (Profilkarten-Hintergrund, -Abzeichen, -Titel, -Rahmen)

Charakter-Pass für Jahr 1: Insgesamt vier neue Charaktere, die nach Release erscheinen

Physische Collector’s Edition – exklusiv für PS5 (99,99 €)