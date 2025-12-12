GOTY Clair Obscur: Expedition 33 bekommt großen, kostenlosen DLC

Frisch nach dem großen Erfolg bei den Game Awards hat Clair Obscur: Expedition 33 nun das umfangreiche Update veröffentlicht, auf das Fans bereits länger gewartet haben. Das sogenannte Thank You Update steht ab sofort zum Download bereit und bringt jede Menge neuer Inhalte mit. Also heizt schon einmal euren Router vor und los geht es.

Clair Obscur sagt einmal Danke und schenkt uns Content

Im Mittelpunkt des Updates steht ein komplett neues Gebiet. Spieler können einen farbenfrohen Unterschlupf erkunden, der einst Verso in seiner Kindheit gehörte. Das neue Areal bietet zusätzliche Aktivitäten, neue Kämpfe sowie exklusive Belohnungen und erweitert die Spielwelt spürbar. Zusätzlich wurde ein vollwertiger Foto Modus integriert. Damit lassen sich ab sofort spektakuläre und künstlerische Screenshots aufnehmen, die in den kommenden Tagen sicherlich zahlreich in den sozialen Netzwerken auftauchen werden.

Das Update unterstreicht den starken Support der Entwickler und liefert einen weiteren Grund, in die Welt von Clair Obscur: Expedition 33 zurückzukehren. Also ziert euch nicht und taucht ein in eines der besten Spiele der letzten Jahre und einer unvergesslichen Reise. Die ganzen Awards hat es nämlich nicht unverdient erhalten und überzeugt in ganzer Linie. Viel Vergnügen beim Spielen.