LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Release, Editions & Features

Warner Bros. Games und DC haben den 29. Mai 2026 als weltweites Erscheinungsdatum von LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) bestätigt. Sowohl die Standard Edition als auch die Deluxe Edition können ab sofort vorbestellt werden; weitere Informationen zu den Edition-Inhalten folgen.

Im Rahmen der Ankündigung bei den „The Game Awards“ führte ein ganz besonderer Gastgeber durch den Moment: LEGO Batman, live aus der Bathöhle. Er präsentierte einen neuen Trailer, der erstmals actionreiches Gameplay mit mehreren spielbaren Heldinnen und Helden sowie DC-Superschurken zeigt.

Unterstützung erhält der Dunkle Ritter dabei unter anderem von Robin mit seinem Kabelwerfer, Nightwing und seinem Kampfstab, Batgirl mit dem vielseitigen Hackarang und Catwoman, die mit Peitsche und Kätzchen an seiner Seite kämpft. Jeder Charakter verfügt über eigene Fähigkeiten, Skill-Trees, Kombos und Gadgets.

Der Trailer stellte außerdem eine Reihe neuer Gegner vor, darunter Two-Face, Poison Ivy, Firefly und Mr. Freeze, sowie weitere bekannte Mitglieder der Schurkengalerie wie Joker, Pinguin, Ra’s al Ghul und Bane. Fans erhielten zudem erste Eindrücke vom ikonischen Batmobil aus Batman: Die Zeichentrickserie und dem Batpod aus The Dark Knight und The Dark Knight Rises, die beide in der offenen Spielwelt genutzt werden können.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Standard Edition

Preis: 69,99 € – ab sofort vorbestellbar

Inhalte:

Hauptkampagne

Erlebt Bruce Waynes Weg vom Ursprung zur Legende: vom Training bei der Liga der Schatten über seine Anfänge als Beschützer von Gotham bis hin zum Aufbau eines neuen Teams aus Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul. Jeder Verbündete bringt eigene Fähigkeiten und Gadgets mit.

Stellt euch ikonischen Schurken wie Joker, Pinguin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane und weiteren.

Eine große Auswahl an Batanzügen und Charakteroutfits inspiriert von Filmen, Serien, Comics und Spielen.

Zahlreiche Batmobile und Batcycles, darunter der legendäre Tumbler, um die offene Welt zu erkunden.

Sammelgegenstände zur Individualisierung und Dekoration der Bathöhle.

Der „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug zum Release.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Deluxe Edition

Preis: 89,99 € – ab sofort vorbestellbar

Zusätzliche Inhalte:

Alle Inhalte der Standard Edition inklusive Vorbestellerbonus

Legacy Collection (erscheint zum Release): „Arkham-Trilogie“-Paket „Batman of the Future“-Paket „Party-Musik“-Paket

Enthält über 30 Items: sieben neue Anzüge, ein Batmobil sowie fünf Bathöhlen-Requisiten pro Paket.

Mayhem Collection (September 2026): Neuer Chaos-Modus mit Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere Neue Storymissionen rund um ihren Ausbruch aus Arkham Asylum „Unheilvolles Paket“ mit sieben zusätzlichen Anzügen, einem neuen Batmobil und fünf Bathöhlen-Requisiten

72 Stunden Early Access:

Vorbesteller der Deluxe Edition können bereits ab dem 26. Mai spielen.

Weitere Freischaltungen und LEGO-Sets

Zum Release können Spielerinnen und Spieler den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freischalten, inspiriert vom ersten Auftritt des Helden in Detective Comics #27 (1939). Er steht allen zur Verfügung, die ein Warner Bros. Games-Konto besitzen oder anlegen.

Zudem lassen sich zwei neue LEGO DC Batman-Sets vorbestellen (Veröffentlichung: 1. März). Diese beinhalten digitale Freischaltcodes für exklusive Inhalte im Spiel:

LEGO® DC Batman™: Batman Logo-Set: Schaltet einen exklusiven goldenen Batanzug im Spiel frei.

The Batman™ Batmobile™, Batman v Superman™ Batmobile™, Batman & Robin™ Batmobile™:

Jede Box enthält das jeweilige Fahrzeug als spielbare Version im Spiel sowie eine goldene Variante.

Hinweis: Goldene Anzüge und goldene Fahrzeugvarianten gibt es ausschließlich durch den Kauf der Sets.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters entsteht bei TT Games und ist ein neues Open-World-Action-Adventure, das Bruce Waynes epische Entwicklung zum Beschützer von Gotham erzählt. Der Titel ist inspiriert von Jahrzehnten an Batman-Filmen, -Serien, -Comics und -Spielen und kombiniert DC-Storytelling mit dem typischen Humor von TT Games.