Star Wars: Galactic Racer: Arcade Rennspiel erscheint 2026

Mit Star Wars: Galactic Racer wurde ein neues Rennspiel im Star Wars Universum offiziell vorgestellt. Der Titel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und wird von Fuse Games entwickelt, einem neuen Studio mit erfahrenen Entwicklern aus den Reihen von Burnout und Need for Speed.

Seit langem mal wieder ein Star Wars Racer

Star Wars: Galactic Racer kombiniert einen storybasierten Singleplayer Modus mit kompetitivem Multiplayer. Spieler können ihre Fahrzeuge individuell anpassen, neue Fähigkeiten freischalten und rivalisierende Fahrer mit spektakulären Takedowns ausschalten. Durch verzweigte Streckenverläufe, unterschiedliche Umgebungen und Risiko Belohnungs Entscheidungen soll kein Rennen dem anderen gleichen. Im Mittelpunkt der Handlung steht die sogenannte Galactic League, eine nicht offiziell genehmigte Rennliga. Die Story folgt dem Fahrer Shade, der von Ruhm und Rache angetrieben wird. Ihm gegenüber steht der Rivale Kestar, dessen machthungrige Ambitionen zunehmend eskalieren.

Star Wars: Galactic Racer ist das Debütprojekt von Fuse Games. Laut Studio Chef Matt Webster möchte das Team neu definieren, was ein modernes Rennspiel leisten kann. Erste Eindrücke liefert bereits ein Reveal Trailer, der schnelle Arcade Action und cineastische Inszenierung verspricht.