Total War: Warhammer 40.000 offiziell für PC & Konsolen angekündigt

SEGA hat bei den Game Awards sein großes Highlight enthüllt und es ist ein Titel, mit dem viele Fans so nicht gerechnet haben. Die Überraschung trägt den Namen Total War: Warhammer 40.000 und bringt die traditionsreiche Strategieserie erstmals ins düstere Sci Fi Universum von Warhammer 40K.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Warhammer erstmals auch für Konsolen

Vorgestellt wurde das Spiel von Schauspieler David Harbour. Der auch eine Rolle im Spiel übernehmen wird. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass Total War: Warhammer 40.000 nicht nur für PC erscheint. Nein, es kommt auch für Konsole. Damit ist es das erste Spiel der Total War Reihe, das als klassisches RTS auf eine PlayStation Konsole kommt. Entwickelt wird der Titel von Creative Assembly. Die ihre langjährige Erfahrung mit historischen und Fantasy Szenarien nun in die ferne Zukunft verlagern. Das Spiel bleibt ein Echtzeit Strategiespiel, setzt aber auf das bekannte Warhammer 40K Szenario. Mit brutalen Schlachten, ikonischen Fraktionen und einer düsteren Atmosphäre.

Konkrete Details zu Gameplay, Fraktionen oder Release Zeitraum sind bislang noch rar. Dennoch wirkt die Kombination aus Total War Gameplay und Warhammer 40.000 Lizenz wie eine naheliegende und äußerst spannende Weiterentwicklung der Serie. Auch wenn sich einige SEGA Fans eine andere Ankündigung erhofft hatten. Handelt es sich hierbei um ein echtes Schwergewicht und einen wichtigen Schritt für die Total War Reihe auf Konsolen. Wir sind gespannt wie sich das Ganze spielen wird. Mehr Infos bald auch hier bei uns natürlich.