Gang of Dragon: Neues Actionspiel vom Yakuza-Schöpfer vorgestellt

Nagoshi Studio, gegründet von Toshihiro Nagoshi, dem kreativen Kopf hinter Yakuza und Like a Dragon, hat sein erstes Spiel offiziell enthüllt. Der Titel lautet Gang of Dragon und die gute Nachricht für Fans ist, dass das Studio offenbar genau dort anknüpft, wo seine Wurzeln liegen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gang of Dragon spielt im Herzen der Gewalt

Der Ankündigungstrailer zeigt ein Spiel voller brachialer Gewalt, düsterer Atmosphäre und einen ruhigen, charismatischen Protagonisten mit enormer Präsenz. Die Hauptfigur erinnert stark an Kazuma Kiryu, sowohl in ihrer stoischen Art als auch in ihrer Durchsetzungskraft. Optisch und stilistisch macht GoD bereits einen sehr starken Eindruck. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass der Charakter von Ma Dong seok bekannt aus Train to Busan verkörpert wird, offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Konkrete Details zu Gameplay, Setting oder Release gibt es bislang kaum. Abseits des ersten Trailers hält sich Nagoshi Studio noch bedeckt. Dennoch ist das Interesse bereits jetzt groß, denn Gang of Dragon wirkt wie eine konsequente Weiterentwicklung der bekannten Stärken des Studios. Wir sind schon gespannt mehr von dem Titel sehen zu können.