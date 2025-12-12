Larian Studios kündigt neues Divinity an, größtes Spiel der Entwickler

Nach Wochen voller Spekulationen ist es nun offiziell. Larian Studios, bekannt durch Baldur’s Gate 3, arbeitet an einem neuen Rollenspiel im Divinity Universum. Das Projekt trägt aktuell schlicht den Namen Divinity und soll laut den Entwicklern das bislang größte Spiel des Studios werden.

Nach Baldur’s Gate geht es zurück zu Divinity

Damit übertrifft das neue RPG sogar Baldur’s Gate 3, ein Titel, der viele Spieler problemlos über hundert Stunden beschäftigt hat. Konkrete Informationen zu Gameplay, Release oder Plattformen gibt es bislang nicht, doch die Ankündigung allein sorgt bereits für große Erwartungen. Ein erster Reveal Trailer liefert zumindest einen düsteren Vorgeschmack auf den Tonfall des Spiels. Gezeigt wird ein grausames Ritual, bei dem eine Person in einem riesigen Weidenmann verbrannt wird, während ringsum ein Fest gefeiert wird. Mit dem Tod des Opfers wird offenbar ein schrecklicher Fluch entfesselt, der den Ausgangspunkt der Handlung bilden könnte.

Vieles bleibt noch geheim. Doch schon jetzt macht das neue Divinity RPG klar, dass Larian Studios erneut ein episches Rollenspielabenteuer plant.