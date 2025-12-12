Resident Evil Requiem: Horror mit Grace & Action mit Leon

Capcom hat einen neuen Trailer zu Resident Evil Requiem veröffentlicht und damit offiziell bestätigt, dass Leon S. Kennedy neben Grace Ashcroft als zweiter spielbarer Protagonist im Spiel vertreten ist. Die Geschichte setzt auf ein eng miteinander verwobenes Dual Protagonisten Konzept.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dual-Protagonisten bei Resident Evil Requiem

Während Grace vor allem die klassischen Survival Horror Elemente erlebt und sich häufig vor den Schrecken der Spielwelt in Sicherheit bringen muss, übernimmt Leon den actionreicheren Part. Mit gezückten Waffen stellt er sich den Bedrohungen direkt, während beide Charaktere gemeinsam der Wahrheit hinter dem berüchtigten Raccoon City Ausbruch von 1998 auf den Grund gehen, der den Grundstein für die gesamte Resident Evil Reihe legte. Eine weitere Besonderheit des neuen Trailers ist die Zusammenarbeit zwischen Capcom und Porsche. Leon erhält mit dem Porsche Cayenne Turbo GT ein ganz besonderes Fortbewegungsmittel, das ebenfalls im Spiel auftaucht. Der Trailer gewährt zudem erste Einblicke in den Antagonisten, intensive Horror Momente mit Grace sowie explosive Action Sequenzen mit Leon.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC.