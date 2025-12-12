Star Wars: Fate of the Old Republic angekündigt

Während der Game Awards 2025 wurde Star Wars: Fate of the Old Republic mit einem CGI-Trailer angekündigt. Hinter dem Projekt steckt niemand geringes als Casey Hudson, der bereits federführend bei den RPG Schwergewichten Mass Effect und Knights of the Old Republic zur Seite stand.

Derweil gibt es noch nicht besonders viele Details zum Spiels selbst. Es wird für PC und Konsolen entwickelt und soll ein episches und interaktives Abenteuer in einer Galaxie am Rande der Wiedergeburt sein. Die im Spiel getroffenen Entscheidungen weisen entweder den Weg zur hellen oder dunklen Seite der Macht. Wann es erscheinen wird, ist noch völlig offen.

Star Wars: Fate of the Old Republic orientiert sich an KotOR 1 und 2, also den beiden legendären Rollenspielen, die nicht nur bei Star Wars Fans hoch im Kurs stehen. Dabei soll es sich aber nicht um einen Nachfolger bzw. dritten Teil der Reihe handeln, sondern ein eigenständiges Rollenspiel werden.

Wer im Teaser genauer hinschaut, wird aber sofort die Parallelen zu Knights of the Old Republic erkennen. Bei abgestürzten Schiff auf der Planetenoberfläche handelt es sich eindeutig um die Leviathan, also dem Flaggschiff von Darth Malek.