Zwei neue Tomb Raider Spiele: Lara Croft kehrt 2026 & 2027 zurück

Amazon und Entwickler Crystal Dynamics haben offiziell gleich zwei neue Tomb Raider Spiele angekündigt. Fans von Lara Croft dürfen sich auf Veröffentlichungen in den Jahren 2026 und 2027 freuen. Beide Titel verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze innerhalb der bekannten Abenteuerreihe.

Wenn die Lara zweimal ins Grab geht, Tomb Raider Doppelpack

Das erste Spiel trägt den Namen Tomb Raider: Legacy of Atlantis und erscheint 2026 anlässlich des 30. Jubiläums der Serie. Es handelt sich um eine moderne Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer aus dem Jahr 1996. Co entwickelt wird das Projekt vom Shadow Warrior Studio Flying Wild Hog. Inhaltlich begibt sich Lara erneut auf die Suche nach dem Scion und greift damit zentrale Elemente der Originalgeschichte auf. Der Release ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant.

Der zweite Titel heißt Tomb Raider Catalyst und stellt einen komplett neuen Serienteil dar. Das Spiel befindet sich bereits seit 2022 in Entwicklung und soll eine mutige neue Richtung für die Reihe einschlagen. Die Handlung führt Lara nach Nordindien, wo nach einer mythischen Katastrophe uralte Geheimnisse und mysteriöse Mächte freigesetzt wurden. Während rivalisierende Schatzjäger die Region überfluten, muss Lara die Wahrheit unter der zerbrochenen Landschaft aufdecken und verhindern, dass diese Kräfte missbraucht werden. Tomb Raider Catalyst erscheint voraussichtlich 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Beide Spiele setzen auf eine neue Sprecherin für Lara Croft. Alix Wilton Regan, bekannt aus Dragon Age Inquisition, Cyberpunk 2077 und Mass Effect 3, leiht der ikonischen Abenteurerin künftig ihre Stimme.