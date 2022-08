Was ist die zentrale Sperrdatei?

Seit der neue Glücksspielvertrag in Deutschland in Kraft ist, hat sich einiges geändert. Zum einen ist das Online Glücksspiel seit 2021 endlich auch in Deutschland legal, was sicher gut ist. Aber zum anderen sind die Gesetze sehr streng. Die zentrale Sperrdatei ist einer der vielen Bestandteile des neuen Gesetzes. Was es mit der Sperrdatei auf sich hat, erfahren Sie hier.

Welche Daten werden gesammelt?

Unter anderem enthält die Sperrdatei folgende Informationen:

Der Anbieter eines Casinos mit deutscher Lizenz muss also zuerst diese Daten mit der Sperrdatei abgleichen. Liegt eine Sperrung vor, ist der Anbieter verpflichtet, die Anmeldung abzulehnen. Das heißt, ist man aus irgendwelchen Gründen gesperrt, kann man nicht mehr in einem deutschen Online Casino um echtes Geld zocken.

Was sind die Gründe für eine Sperrung?

Wo das Online Casino lizenziert ist, spielt bei einer Sperrung im Prinzip keine Rolle. Jeder Anbieter hat das Recht, einen Spieler zu sperren. Es gibt verschiedene Gründe, die eine Sperrung zur Folge haben können.

Selbstsperre

In jedem seriösen Online Casino hat der Spieler die Möglichkeit, sich selber zu sperren. Meistens umfasst die Auszeit mindestens einen Monat, der Spieler kann das aber oft auch selber wählen. Während dieser Zeit kann man sich nicht anmelden und ist somit auf eigenen Wunsch vom Spielangebot ausgeschlossen. Ist die Sperrzeit vorbei, kann man normal weiterspielen. Aber auch eine dauerhafte Sperrung ist möglich.

Missachten der Geschäftsbedingungen

Jedes Online Casino hat Allgemeine Geschäftsbedingungen, kurz auch AGB genannt. Gerade die Bonusbedingungen führen am häufigsten zu einer Sperrung. Es lohnt sich, deshalb die AGB vor einer Anmeldung genau durchzulesen. Da ein Verstoß dagegen zu einer Sperrung führen kann. Hat ein Anbieter mit Sperrdatei Sie gesperrt, dann sind Sie automatisch bei allen teilnehmenden Casinos ausgeschlossen.

Anordnung der Behörde

Das kommt zwar selten vor, aber möglich ist es trotzdem. Die Behörde kann die Sperrung eines Spielers beantragen. Gründe sind zum Beispiel eine bestätigte Spielsucht oder Privatkonkurs.

Kann man eine Sperrung aufheben?

Es gibt da einen großen Unterschied zwischen Casinos mit deutscher Lizenz und solchen ohne deutsche Lizenz.

Mit deutscher Lizenz

Für Casinos mit deutscher Lizenz ist alles zentral geregelt. Um die Sperre aufzuheben, muss man einen schriftlichen Antrag stellen, und zwar bei der zuständigen Behörde. Ob man wieder mit Echtgeld spielen darf, bestimmt die Behörde. Falls dem Antrag stattgegeben wird, ändert sich der Eintrag in der Sperrdatei. Dem Betreiber des Online Casinos steht es aber frei, den Spieler weiterhin auszuschließen.

Ohne deutsche Lizenz

Der jeweilige Betreiber des Online Casinos kann selber bestimmen, wann er eine Sperrung aufheben will. Zudem kommt es darauf an, ob man sich freiwillig gesperrt hat, oder gegen die AGB verstoßen hat. In der Regel kann man die Selbstsperrung ganz einfach nach der Frist aufheben. Oft reicht eine kurze Mitteilung an den Kundensupport.

Was sind die Alternativen?

Es ist möglich die zentrale Sperrdatei zu umgehen. Und zwar in einem Casino ohne Sperrdatei. Gerade Casinos mit einer Lizenz aus Curacao zum Beispiel unterliegen nicht dem deutschen Gesetz über das Glücksspiel. Sie sind aber trotzdem seriös und legal. Denn auch sie sind von Behörden reguliert, nur sind die Vorschriften nicht so streng.

Bildquelle: Pixabay