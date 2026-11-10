LesDiy MAN SD200 Berlin im Test: Fast 4.000 Klemmbausteine für einen echten Hauptstadt-Klassiker

Berlin hat viele Wahrzeichen. Das Brandenburger Tor, der Fernsehturm und der Reichstag gehören selbstverständlich dazu. Doch wer sich für die Geschichte der Hauptstadt interessiert, dürfte auch einen ganz anderen Klassiker kennen: die gelben Doppeldeckerbusse der Berliner Verkehrsbetriebe. Über Jahrzehnte prägten sie das Stadtbild und wurden zu einem festen Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs. Besonders der MAN SD200 gehört zu den bekanntesten Vertretern dieser Fahrzeugklasse. Mit dem LesDiy MAN SD200 Berlin bekommt dieser legendäre Doppeldecker nun ein beeindruckendes Klemmbausteinmodell. Das von MaxRichter entworfene MOC besteht aus 3.953 Teilen und erreicht eine stattliche Länge von 55 Zentimetern.

Neben der charakteristischen Karosserie erwarten uns zwei vollständig gestaltete Fahrgastetagen, eine detaillierte Fahrerkabine und verschiedene funktionale Elemente. Wir haben den Berliner Doppeldecker von LesDiy vollständig aufgebaut und dabei eine interessante Erfahrung gemacht. Denn obwohl das fertige Modell durch seine zahlreichen Details und seine bemerkenswerte Stabilität begeistert, gestaltet sich der Weg dorthin nicht immer ganz einfach. Insbesondere fehlende beziehungsweise übersprungene Schritte in der Bauanleitung können zwischendurch für unnötige Schwierigkeiten sorgen.

Ein Stück Berliner Verkehrsgeschichte aus Klemmbausteinen

Der MAN SD200 gehört zu den bekanntesten Doppeldeckerbussen der Berliner Verkehrsgeschichte. Die Fahrzeuge wurden ab den 1970er-Jahren eingesetzt und prägten über viele Jahre das Straßenbild West-Berlins. Besonders ihre charakteristische gelbe Lackierung und die große, kantige Karosserie machten sie unverwechselbar. Anders als moderne Doppeldecker besaß der SD200 eine ausgesprochen klassische Gestaltung. Die großen Fensterflächen, die fast senkrechte Front und die beiden übereinanderliegenden Fahrgastbereiche sorgten für ein markantes Erscheinungsbild. Genau diese Merkmale greift das Modell von LesDiy auf.

Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Eigenentwicklung des Herstellers. Das Set basiert auf einem MOC des Designers MaxRichter, der seinen Entwurf über LesDiy als vollständigen Klemmbausteinbausatz anbietet. Das ist ein wichtiger Unterschied zu klassischen Serienmodellen. MOC-Entwürfe entstehen häufig mit einem besonderen Fokus auf möglichst originalgetreue Formen und zahlreiche Details. Gleichzeitig können sie beim Aufbau etwas anspruchsvoller sein als gewöhnliche Klemmbausteinsets. Genau das zeigt sich auch beim MAN SD200. Denn während die fertige Konstruktion wirklich beeindruckend ist, gibt es bei der Anleitung einige Schwächen, die den Aufbau unnötig erschweren.

3.953 Teile und beeindruckende Abmessungen

Mit seinen 3.953 Teilen gehört der MAN SD200 zu den größeren Fahrzeugmodellen im Sortiment von LesDiy. Das fertige Modell misst ungefähr 55 Zentimeter in der Länge, 13 Zentimeter in der Breite und 19 Zentimeter in der Höhe. Gerade die Länge sorgt dafür, dass der Bus im Regal sofort auffällt. Dabei wirken die Proportionen ausgesprochen stimmig. Die langgezogene Karosserie, die großen Fenster und das charakteristische Doppeldeckerdach ergeben ein Gesamtbild, das dem historischen Vorbild erstaunlich nahekommt. Besonders gelungen ist die Gestaltung der Front. Die großen Scheiben, die kantige Form und die typische Anordnung der verschiedenen Bauteile sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert.

Auch die Seitenansicht überzeugt. Die zahlreichen Fenster erstrecken sich über beide Fahrgastetagen und verleihen dem Modell genau jene charakteristische Silhouette, die man mit den alten Berliner Doppeldeckern verbindet. Hinzu kommt die gelbe Farbgebung. Sie gehört selbstverständlich zu den wichtigsten Merkmalen des Originals und sorgt dafür, dass der Bus auch innerhalb einer größeren Fahrzeugsammlung sofort Aufmerksamkeit auf sich zieht. Schon während des Aufbaus wird deutlich, wie viel Arbeit in die Gestaltung der Karosserie geflossen ist.

Der Aufbau beginnt vielversprechend

Der Bau des MAN SD200 beginnt mit den grundlegenden Fahrzeugstrukturen. Zunächst entstehen die tragenden Elemente, auf denen später die beiden Fahrgastetagen und die große Karosserie aufgebaut werden. Gerade dieser Abschnitt macht Spaß. Schritt für Schritt lässt sich erkennen, wie das lange Fahrzeug entsteht. Dabei werden verschiedene Technic-Elemente und klassische Klemmbausteine miteinander kombiniert. Das sorgt für eine interessante Mischung aus stabiler Grundkonstruktion und detaillierter Gestaltung. Besonders spannend ist die Entwicklung der beiden Etagen. Während viele Fahrzeugmodelle hauptsächlich aus einer Außenhülle bestehen, besitzt der MAN SD200 einen vollständig gestalteten Innenraum. Dadurch entsteht während des Aufbaus immer wieder ein neuer Bereich, der für Abwechslung sorgt. Allerdings zeigt sich schon bald, dass dieses MOC nicht ganz so unkompliziert zu bauen ist wie ein gewöhnliches Serienmodell.

Zwei Fahrgastetagen voller Details

Einer der größten Pluspunkte des Modells ist der Innenraum. Denn LesDiy beziehungsweise Designer MaxRichter hat sich nicht damit begnügt, lediglich eine schöne Außenhülle zu entwickeln. Stattdessen wurden beide Fahrgastetagen mit zahlreichen Details ausgestattet. Besonders die vielen Sitzplätze fallen auf. Sie vermitteln hervorragend den Eindruck eines klassischen Linienbusses und sorgen dafür, dass das Modell auch bei einem Blick durch die Fenster interessant bleibt. Gerade das Oberdeck besitzt einen besonderen Charme. Wer früher einmal in einem Berliner Doppeldecker gesessen hat, kennt das Gefühl, von den vorderen Plätzen aus über den Verkehr hinwegzuschauen. Diese besondere Perspektive gehört untrennbar zum Erlebnis eines Doppeldeckerbusses.

Natürlich lässt sich dieses Gefühl mit Klemmbausteinen nicht vollständig reproduzieren. Trotzdem sorgen die zahlreichen Sitzreihen und die große Fensterfront dafür, dass die Atmosphäre des Originals gut eingefangen wird. Auch im unteren Fahrgastbereich gibt es einiges zu entdecken. Die verschiedenen Sitzgruppen und die Gestaltung des Innenraums machen deutlich, dass hier nicht einfach nur möglichst viele Steine verbaut wurden. Stattdessen wurde versucht, ein möglichst vollständiges Fahrzeug zu erschaffen. Und das ist gelungen.

Bewegliche Türen und funktionierende Lenkung

Neben den zahlreichen optischen Details besitzt der MAN SD200 auch einige Funktionen. Besonders interessant ist die Lenkung. Die Vorderräder lassen sich bewegen, wodurch der Bus nicht ausschließlich mit gerade ausgerichteten Rädern präsentiert werden muss. Das ist bei einem Modell dieser Größe eine sinnvolle Ergänzung. Auch die Fahrgasttüren lassen sich öffnen. Dadurch kann der Doppeldecker beispielsweise an einer Haltestelle dargestellt werden. Hinzu kommen verschiedene Serviceklappen, die ebenfalls geöffnet werden können. Diese Funktionen sorgen für zusätzliche Abwechslung und zeigen, dass sich der Designer nicht ausschließlich auf die äußere Erscheinung konzentriert hat. Natürlich handelt es sich beim MAN SD200 in erster Linie um ein Displaymodell. Eine umfangreiche Technic-Funktionalität sollte man deshalb nicht erwarten. Die vorhandenen beweglichen Elemente passen aber hervorragend zum Charakter des Fahrzeugs. Besonders die Türen gehören für uns zu den Funktionen, die bei einem Linienbus einfach dazugehören.

Das fertige Modell überrascht mit seiner Stabilität

Eine der größten positiven Überraschungen unseres Tests ist die Stabilität des fertigen Busses. Denn bei einem Fahrzeug mit fast 4.000 Teilen und einer Länge von 55 Zentimetern könnte man durchaus erwarten, dass die Konstruktion etwas empfindlich ausfällt. Gerade große MOC-Modelle besitzen gelegentlich das Problem, dass einzelne Baugruppen nur an wenigen Punkten befestigt sind oder sich beim Bewegen leicht lösen. Beim MAN SD200 fällt das Endergebnis erfreulich stabil aus. Sobald alle Bauteile miteinander verbunden sind, entsteht eine robuste Gesamtkonstruktion. Das ist besonders beeindruckend, weil der Bus aus zahlreichen unterschiedlichen Bereichen besteht.

Die beiden Fahrgastetagen, die lange Karosserie und die verschiedenen technischen Elemente müssen schließlich miteinander verbunden werden. Hier hat der Designer gute Arbeit geleistet. Die Stabilität sorgt außerdem dafür, dass man das fertige Modell nicht ausschließlich vorsichtig aus der Entfernung betrachten muss. Natürlich sollte man einen derart großen Klemmbausteinbus nicht wie ein gewöhnliches Spielzeug behandeln. Für ein umfangreiches Displaymodell wirkt die Konstruktion aber erfreulich solide. Und genau das entschädigt für einige der Schwierigkeiten während des Aufbaus.

Ein Modell für erfahrene Baumeister

Trotz unserer Begeisterung für das fertige Modell möchten wir den Schwierigkeitsgrad nicht unterschätzen. Fast 4.000 Teile sind ohnehin eine ordentliche Herausforderung. Hinzu kommen die bereits erwähnten Schwächen der Bauanleitung. Wer bisher hauptsächlich klassische LEGO Sets gebaut hat, könnte deshalb an einigen Stellen überrascht werden. Während moderne Serienmodelle ihre Anleitungen häufig in sehr kleine und eindeutige Schritte unterteilen, verlangt dieses MOC gelegentlich etwas mehr Eigeninitiative. Das muss grundsätzlich nichts Schlechtes sein. Gerade erfahrene Baumeister schätzen anspruchsvolle Konstruktionen und ungewöhnliche Bautechniken. Fehlende Bauschritte sind allerdings kein bewusstes Schwierigkeitsmerkmal, sondern ein vermeidbares Problem. Hier sollte man deshalb zwischen dem eigentlichen Design und der Dokumentation unterscheiden. Die Konstruktion selbst ist beeindruckend. Die Anleitung hätte dagegen an einigen Stellen sorgfältiger ausgearbeitet werden müssen. Wer sich darauf einstellt und genügend Geduld mitbringt, wird am Ende aber mit einem hervorragenden Modell belohnt.

Fazit: Ein großartiger Berliner Doppeldecker mit kleinen Hindernissen

Mit dem LesDiy MAN SD200 Berlin hat uns ein Klemmbausteinmodell begeistert, das sich deutlich von den üblichen Fahrzeugsets unterscheidet. Schon die Wahl des Vorbilds ist hervorragend. Der historische Berliner Doppeldecker gehört zu den bekanntesten Fahrzeugen des deutschen Nahverkehrs und besitzt eine unverwechselbare Silhouette. Designer MaxRichter hat diese Form mit seinen 3.953 Teilen ausgesprochen überzeugend eingefangen. Besonders die große gelbe Karosserie, die beiden detaillierten Fahrgastetagen und die charakteristische Front gefallen uns hervorragend. Auch die zahlreichen kleinen Details sind ein echter Pluspunkt. Von der Fahrerkabine über die Sitzreihen bis hin zu den beweglichen Türen und der funktionierenden Lenkung gibt es immer wieder interessante Elemente zu entdecken.

Besonders überrascht hat uns allerdings die Stabilität. Trotz seiner Länge von 55 Zentimetern wirkt der fertige Bus ausgesprochen solide. Die verschiedenen Baugruppen ergeben eine robuste Gesamtkonstruktion, die sich hervorragend als Displaymodell eignet. Ganz ohne Kritik kommt der MAN SD200 allerdings nicht davon. Die Bauanleitung besitzt leider einige Schwächen. Fehlende beziehungsweise nicht ausreichend dargestellte Bauschritte sorgen dafür, dass der Aufbau stellenweise unnötig anstrengend wird. Gerade bei einem Modell dieser Preisklasse hätten wir uns hier mehr Sorgfalt gewünscht. Allerdings wird man für die zusätzlichen Mühen am Ende mehr als ausreichend entschädigt. Denn das fertige Modell sieht einfach fantastisch aus.

Der Bus besitzt eine enorme Präsenz, ist mit zahlreichen liebevollen Details ausgestattet und gehört zu den ungewöhnlicheren Klemmbausteinfahrzeugen, die wir bislang gebaut haben. Besonders Fans historischer Nutzfahrzeuge und der Berliner Verkehrsgeschichte dürften hier voll auf ihre Kosten kommen. Der MAN SD200 ist sicherlich kein perfektes Set. Dafür ist die Anleitung an einigen Stellen zu umständlich. Aber er ist ein ausgesprochen cooles Bauprojekt, das mit einem beeindruckenden Endergebnis belohnt. Und manchmal ist genau das entscheidend.