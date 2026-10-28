Thrustmaster hebt seine T-GT-Serie auf die nächste Generation. Das gemeinsam mit Polyphony Digital entwickelte T-GT III ist ein offiziell für Gran Turismo 7 lizenziertes Rennlenkrad-Bundle für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Es kombiniert eine Direct-Drive-Basis mit konstant 5 Nm Drehmoment, einem abnehmbaren T-GT-Lenkrad und einem Load-Cell-Pedalset. Die Markteinführung ist für den 3. Dezember 2026 geplant, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699,99 Euro.

16 Jahre Zusammenarbeit mit Polyphony Digital

Mit dem T-GT III setzt Thrustmaster die langjährige Zusammenarbeit mit Polyphony Digital fort. Das neue Modell ist das fünfte Rennlenkrad aus dieser Partnerschaft und offiziell für Gran Turismo 7 lizenziert. Das Komplettpaket umfasst neben der Lenkradbasis und dem Lenkrad auch ein Raceline-Load-Cell-Pedalset sowie eine Tischklemme.

Die Kombination aus Hardware und nativer Einbindung in Gran Turismo soll ein besonders direktes und immersives Rennsimulationserlebnis ermöglichen. Das T-GT III ist mit PS5, PS4 und Windows-PCs kompatibel.

Direct Axial Drive mit 5 Nm Drehmoment

Herzstück des T-GT III ist die Direct-Axial-Drive-Technologie. Sie soll eine besonders niedrige Latenz, hochauflösendes Force Feedback und eine präzise Wiedergabe der Fahrbahnrückmeldungen ermöglichen. Das Drehmoment beträgt konstant 5 Nm, während kurzfristig bis zu 10 Nm erreicht werden können.

Ergänzend kommt die HARMONY-Technologie zum Einsatz. Sie erzeugt hochfrequente Drehmomente und zusätzliche haptische Effekte, die das Fahrgefühl intensivieren sollen. Zu den genannten Effekten zählen beispielsweise GEAR JOLT und ENGINE ROAR. Diese Rückmeldungen sollen unterschiedliche Fahrsituationen detaillierter vermitteln.

Auch bei der Konnektivität gibt es Neuerungen: Ein verstärkter Stromanschluss und ein überarbeiteter USB-C-Anschluss sollen die Langlebigkeit der Hardware verbessern.

T-GT-Lenkrad mit umfangreichen Bedienelementen

Zum Lieferumfang gehört ein abnehmbarer Lenkradkranz mit 28 cm Durchmesser und Kunstlederbezug. Das Design orientiert sich an echten Sportwagen und bietet zahlreiche Bedienelemente für die direkte Anpassung während des Rennens.

Vier drehbare Metall-Encoder mit Druckfunktion ermöglichen die Anpassung von Einstellungen. Hinzu kommen zwei Mini-Sticks und Schaltwippen aus Metall. Die Bedienelemente sind auf Gran Turismo abgestimmt und nativ in das Spiel integriert. Die Lenkradbasis verfügt außerdem über ein Race Dash Display. Dieses zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, Drehzahl und Sitzungszeit an. Auch Force-Feedback-Einstellungen lassen sich direkt über das Display während des Spielens anpassen.

Raceline-Load-Cell-Pedalset mit 100-kg-Sensor

Das mitgelieferte Raceline-2-Pedal-Load-Cell-Pedalset setzt auf eine Vollmetallkonstruktion mit strukturierten Pedalflächen. Herzstück ist ein hochsensibler Load-Cell-Sensor, der Belastungen von bis zu 100 kg erfasst und den ausgeübten Bremsdruck präzise an das Spiel übermittelt.

Die Pedale lassen sich an unterschiedliche Vorlieben und Setups anpassen. Dafür stehen vier Federkonfigurationen und ein Vorlastregler zur Verfügung. Verfahrweg, Totzonen und Druckkraft können direkt über das Race Dash Display der Lenkradbasis eingestellt werden.

Thrustmaster setzt außerdem auf H.E.A.R.T.-Sensoren, die eine dauerhaft präzise Erfassung gewährleisten sollen. Das modulare Design ermöglicht die Neupositionierung der Pedale und lässt Raum für zukünftige Erweiterungen.

Technische Daten des Thrustmaster T-GT III

Merkmal Spezifikation Modell Thrustmaster T-GT III Lenkradtechnologie Direct Axial Drive (Direct Drive) Konstantes Drehmoment 5 Nm Maximales Overboost-Drehmoment Bis zu 10 Nm Force-Feedback-Technologie Direct Axial Drive, HARMONY Lenkradkranz Abnehmbar, 28 cm Durchmesser, Kunstlederbezug Bedienelemente 4 drehbare Metall-Encoder mit Druckfunktion, 2 Mini-Sticks, Schaltwippen aus Metall Display Race Dash Display mit Fahrinformationen und Force-Feedback-Einstellungen Pedalset Raceline 2-Pedals Load Cell Bremssensor Load Cell, Belastung bis 100 kg Pedalverstellung 4 Federkonfigurationen, Vorlastregler, anpassbarer Verfahrweg und Druckkraft Pedalsensoren H.E.A.R.T.-Sensoren Anschlüsse USB-C, RJ45 für das Pedalset, Stromanschluss Kompatibilität PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Windows 10/11) Lizenzierung Offiziell für Gran Turismo 7 lizenziert Abmessungen der Basis 280 × 320 × 280 mm (B × T × H) Gewicht 9,8 kg Lieferumfang Lenkradbasis T598-P, GT Wheel Add-On, Raceline-Load-Cell-Pedalset, Tischklemme, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Pedalset-Kabel, Adapterkabel und Torx-Schlüssel Markteinführung 3. Dezember 2026 Unverbindliche Preisempfehlung 699,99 €

Preis und Verfügbarkeit

Das Thrustmaster T-GT III erscheint am 3. Dezember 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 699,99 Euro beziehungsweise 649,99 britische Pfund. Das Bundle umfasst die T598-P-Lenkradbasis, das GT Wheel Add-On, das Raceline-2-Pedal-Load-Cell-Pedalset, eine Tischklemme sowie Netzteil und Anschlusskabel.

Mit Direct Drive, umfangreichen Einstellmöglichkeiten und der offiziellen Gran-Turismo-Lizenz richtet sich das T-GT III an Sim-Racing-Fans, die auf PlayStation oder PC ein möglichst präzises und immersives Fahrerlebnis suchen.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Thrustmaster.