Einhörner begeistern seit Generationen Klein und Groß. Mit ihren glitzernden Hörnern, bunten Farben und einer ordentlichen Portion Magie regen die Fabelwesen die Fantasie an. ZURU zeigt mit seinen Spielzeugwelten, dass Einhörner dabei ganz unterschiedlich auftreten können: Während die Rainbocorns mit magischen Überraschungen und niedlichen Kuschelfreunden begeistern, sorgen die herrlich schrägen Fugglercorns auch bei Teens und erwachsenen Sammlern für Aufmerksamkeit.

Passend zum International Unicorn Day am 1. November und mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit präsentiert ZURU damit verschiedene Geschenkideen für Einhorn-Fans. Ob als kleine Überraschung zum Nikolaus oder als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – die unterschiedlichen Produkte richten sich an verschiedene Altersgruppen.

Fugglercorns: Wenn Einhörner ihre freche Seite zeigen

Nicht jedes Einhorn muss niedlich und brav sein. Die Fuggler Fugglercorns bringen eine ordentliche Portion Verrücktheit in die klassische Einhornwelt. Mit ihrem mehrfarbigen Pastellfell und den glitzernden Hörnern wirken die Plüschtiere zunächst ausgesprochen niedlich. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings die typische Fuggler-Seite: Ungleiche Augen, schiefe menschenähnliche Zähne und das charakteristische freche Grinsen sorgen für einen deutlich ungewöhnlicheren Look.

Die rund 22 cm großen Plüschwesen sind besonders weich und eignen sich laut Hersteller für Kinder ab drei Jahren. Gleichzeitig sollen die skurrilen Einhörner auch Teens und erwachsene Sammler, sogenannte Kidults, ansprechen. Bei ausgewählten Exemplaren kann zudem das seltene „Butt-on-Hole“ als besonderes Sammlermerkmal auftauchen. Die Fuggler Fugglercorns haben eine UVP von 14,99 Euro und sind unter anderem bei Amazon und Thalia erhältlich.

Rainbocorns Magic Potion: Magische Überraschungen

Die Rainbocorns Magic Potion Surprise Series 1 von ZURU kombiniert Kuscheltiere mit Überraschungselementen und kreativen Aktivitäten. In jedem geheimnisvollen Zaubertopf befindet sich eines von sechs unterschiedlichen Rainbocorns, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Insgesamt enthält jedes Set mehr als 35 Überraschungen. Dazu gehören unter anderem ein kleiner Boo-Boocorn, ein Zauberstab, Glitzer und Bubble Powder.

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Auch eigene Kreationen können gestaltet werden. Aus bunten Perlen und einer Schnur lässt sich beispielsweise eigener Schmuck basteln. Ein funkelnder Ring ergänzt das Set und kann laut Hersteller sogar mit dem neu entdeckten Plüschfreund geteilt werden. Die Rainbocorns Magic Potion Surprise Series 1 eignet sich für Kinder ab drei Jahren und besitzt eine UVP von 29,99 Euro. Erhältlich ist die Serie unter anderem bei Amazon und Smyths Toys.

Rainbocorns Magicorn: Kleine Zauberwesen zum Sammeln

Etwas kleiner fällt die Rainbocorns Magicorn Series 1 aus. In jeder zaubertrankförmigen Flasche versteckt sich eines von sechs kleinen Magicorns. Beim Öffnen warten mehr als zehn Überraschungen auf die kleinen Einhorn-Fans. Dazu gehören unter anderem ein Mini-Boo-Boocorn, ein funkelnder Bauchsticker und weitere Sticker.

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Mit den Stickern können die kleinen Plüschfreunde individuell gestaltet werden. Zusätzlich lässt sich mithilfe des enthaltenen Bubble Powders ein eigener kleiner Zaubertrank anmischen. Die Rainbocorns Magicorn Series 1 richtet sich ebenfalls an Kinder ab drei Jahren und kostet laut UVP 14,99 Euro. Erhältlich ist die Serie unter anderem bei Smyths Toys.

Magische Geschenkideen für Einhorn-Fans

Mit den Rainbocorns und Fugglercorns deckt ZURU verschiedene Facetten des Einhorn-Themas ab. Während die Rainbocorns vor allem auf Überraschungen, Kreativität und Kuscheln setzen, kombinieren die Fugglercorns das Fabelwesen mit dem ungewöhnlichen und bewusst schrägen Design der Fuggler-Reihe.

Damit bieten die Produkte verschiedene Möglichkeiten für Einhorn-Fans – vom kleinen Sammel- und Überraschungsspielzeug bis zum auffälligen Plüschtier für Kinder, Teens und erwachsene Sammler.