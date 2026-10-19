In World of Warcraft haben die Schlotternächte begonnen. Vom 19. Oktober bis zum 2. November 2026 können Spieler in Azeroth wieder Süßes oder Saures sammeln, den kopflosen Reiter herausfordern und sich festliche Belohnungen sichern. In diesem Jahr warten außerdem neue Aktivitäten rund um die Nachbarschaften von Midnight, zusätzliche Dekorationen für die eigenen vier Wände und neue Erfolge.

Neue Aktivitäten in den Nachbarschaften

Eine der größten Neuerungen sind die Schlotternächte-Nachbarschaften. Zu Beginn des Events erhält jede Nachbarschaft zufällig ein eigenes Thema, das passende kosmetische Gegenstände, Süßigkeiten und tägliche Quests von Nomi mit sich bringt. Über die Quest „Heim der Heimsuchung“ können Spieler in die neuen Aktivitäten einsteigen.

In den Nachbarschaften gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen. Bei der stündlich verfügbaren Gemeinschaftssüßigkeitensuche können Spieler 15 Minuten lang in der Nähe der Gründerspitze und der Klingenschluchtküste Süßigkeiten aus Eimern sammeln. Wer zehn Nachbarschaftssüßigkeiten findet, erhält Erfahrungspunkte, zwei Einheiten Süßes Saures und drei weitere Nachbarschaftssüßigkeiten.

Auch die Gemeinschaft spielt eine größere Rolle: Durch die Teilnahme an Quests und Aktivitäten füllen die Bewohner eine Nachbarschaftsbeitragsleiste. Mit steigendem Fortschritt erscheinen mehr festliche Dekorationen und zusätzliche Süßigkeiten in der Umgebung.

Geisterjagd, Spinnen und Süßigkeiten-Piñatas

Die täglichen Aufgaben bieten unterschiedliche Aktivitäten. Bei der Geisterjagd rüsten sich Spieler mit spezieller Geisterausrüstung aus und fangen umherstreifende Geister, bevor diese entkommen. Die gefangenen Geister werden in einen Geistertank gebracht. Ist dieser gefüllt, erscheint ein Schemen von Seebrecher Skoloth im Feiertagsforum. Gemeinsam können Spieler ihn in ein magisches Portal ziehen und eine Schatzkiste mit Süßem Sauren und Nachbarschaftssüßigkeiten freischalten. Der kopflose Reiter kann dabei ebenfalls auftauchen und einen weiteren Schemen an einem anderen Ort herbeirufen.

Eine weitere Aufgabe verwandelt Spieler für drei Minuten in eine Spinne. In dieser Zeit können sie bis zu zehn Spinnweben in ihrer Nachbarschaft platzieren und so den Gemeinschaftsbeitrag erhöhen. Nach dem Ende der Verwandlung gilt eine Abklingzeit von 15 Minuten.

Auch eine Süßigkeiten-Piñata gehört zum Programm. Jede Nachbarschaft erhält eines von drei Themen, die an Drustvar, Dämmerwald oder Teufelswald angelehnt sind. In einem Festtagsforum können Spieler täglich zehn Bonbons in die Piñata legen. Sobald sie gefüllt ist, lässt sie sich zerschlagen, um Nachbarschaftssüßigkeiten zu sammeln. Weitere Süßigkeiten können anschließend bei entsprechenden Händlern gegen Süßes Saures eingetauscht werden.

Neue Dekorationen für das eigene Zuhause

Auch Spieler, die ihre Behausungen gestalten möchten, kommen auf ihre Kosten. Bei Jolli Großknall an der Klingenschluchtküste und Holly Hellfunke an der Gründerspitze gibt es neue Dekorationen für Gold. Weitere thematische Gegenstände werden von Echo in Unterstadt und Jack in Sturmwind angeboten und können mit Süßem Sauren oder Gold erworben werden.

Zu den verfügbaren Dekorationen zählen unter anderem:

Einfache und verzauberte Schlotternächtekerzen

Herzbann-Kerze

Gruselige Vogelscheuche

Grinsende Kürbislaterne mit Kerze

Nicht angezündete grinsende Kürbislaterne

Hexenhut mit Schnalle

Ewig geladener Leuchtschädel

Herzbann-Ritualzeichen

Ominöses Herzbann-Banner

Herzbann-Verdammnisfänger in verschiedenen Ausführungen

Neue Erfolge während der Schlotternächte

Für Sammler und Erfolgsjäger gibt es ebenfalls neue Herausforderungen. Dazu gehören Erfolge rund um die Süßigkeiteneimer in den Midnight-Zonen und die thematischen Nachbarschaften.

Zu den neuen Erfolgen zählen „Süßes oder Saures in Midnight“, „Schleckermaul“ sowie drei weitere Erfolge, bei denen Spieler sämtliche Süßigkeiten-Quests in einer Nachbarschaft abschließen müssen, die an Dämmerwald, Teufelswald oder Drustvar angelehnt ist.

Wer Pepe in seinem schaurigen Vogelscheuchenkostüm findet, erhält den Erfolg „Ein furchteinflößender Freund“ und die Behausungsdekoration Vogelscheuchen-Pepe. Für den Erfolg „Ich habe keine Angst vor keinem Geist“ müssen zehn Geister in einer beliebigen Nachbarschaft gesammelt und abgegeben werden.

Der kopflose Reiter lockt mit alten und neuen Belohnungen

Natürlich gehört auch der kopflose Reiter wieder zum Event. Während der gesamten Schlotternächte können sich Charaktere der Stufen 10 bis 80 über den Dungeonbrowser der täglichen Herausforderung stellen. Als besondere Belohnungen winken das Himmelsreittier „Makabres Streitross des kopflosen Reiters“ und Teile des Transmogrifikationssets „Makabre Rüstung des kopflosen Reiters“. Wer den Kampf täglich bestreitet, erhält garantiert ein zufälliges Teil des Sets, wobei Duplikate ausgeschlossen sind.

Darüber hinaus bieten die Händler der Schlotternächte zahlreiche Gegenstände gegen Süßes Saures an. Dazu gehören Waffen wie die Makabre Großklinge des Reiters, die Makabre Klinge des Reiters und das Makabre Bollwerk des Reiters, die jeweils 100 Süßes Saures kosten. Auch frühere Belohnungen kehren zurück. Dazu zählen Teile des Transmogrifikationssets „Geflickter Erntegolem“, der Verblasste Schulterumhang des Streuners, die Klauen des geflickten Ernters und weitere kosmetische Gegenstände.

Event-Zeitraum und Teilnahme

Die Schlotternächte 2026 laufen vom 19. Oktober bis zum 2. November. Spieler können während des Events die Gasthäuser in Azeroth und zahlreichen weiteren Gebieten besuchen, Süßes oder Saures sammeln, tägliche Aufgaben erledigen und sich die neuen sowie wiederkehrenden Belohnungen sichern.